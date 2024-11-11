08:24
2 д. 11 ч. 46 мин.
20:10
30
Маршрут следования поезда 595И Екатеринбург — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
08:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дружинино
09:41
10:11
66 км.
1 ч. 17 мин.
Красноуфимск
12:12
12:14
175 км.
3 ч. 48 мин.
Янаул
15:03
15:05
352 км.
6 ч. 39 мин.
Агрыз
17:08
17:33
473 км.
8 ч. 44 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
22:33
22:47
727 км.
14 ч. 9 мин.
Канаш
01:05
01:40
834 км.
16 ч. 41 мин.
Саранск
08:30
08:35
1040 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Пенза 1
12:07
12:47
1150 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Сердобск
14:48
14:50
1249 км.
1 д. 6 ч. 24 мин.
Ртищево 1
15:50
16:03
1284 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Балашов
Пассажирский
17:50
18:14
1375 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Поворино
20:03
20:18
1447 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Новохоперск
21:07
21:09
1496 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Таловая
22:02
22:04
1554 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:03
1640 км.
1 д. 15 ч. 16 мин.
Россошь
01:42
02:02
1728 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Кутейниково
03:52
04:22
1830 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Миллерово
05:13
05:16
1885 км.
1 д. 20 ч. 49 мин.
Каменская
06:10
06:20
1951 км.
1 д. 21 ч. 46 мин.
Лихая
06:43
07:01
1970 км.
1 д. 22 ч. 19 мин.
Зверево
07:40
07:42
1986 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
Сулин
08:07
08:09
2001 км.
1 д. 23 ч. 43 мин.
Шахтная
08:44
08:46
2019 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Новочеркасск
09:33
09:35
2055 км.
2 д. 1 ч. 9 мин.
Первомайская
11:10
12:05
2099 км.
2 д. 2 ч. 46 мин.
Староминская-Тимашевск
13:40
13:42
2185 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Тимашевская
15:21
15:26
2282 км.
2 д. 6 ч. 57 мин.
Протока
16:45
16:50
2358 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Анапа
20:10
2430 км.
2 д. 11 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Это просто форменное безобразие! Такое отношение к пассажирам не делает чести РЖД. Это еще раз говорит о том, что наличие монополии в любом бизнесе - отрицательный факт и, ведет к ухудшению качества обслуживания клиентов бизнеса. При наличии альтернативы, я никогда бы больше не стала пользоваться услугами РЖД, а использовала бы другую компанию-перевозчика.
Хочу выразить искреннюю благодарность от души и чистого сердца а именно проводникам вагон номер 18 Курагиной Аллочке а также Шанирзянов И .С за их теплоту и отзывчивость к отношение к пассажирам. пожелав им здоровья мира благополучия и всего наилучшего от господа бога. И если есть возможность поощрить материально. С любовью к вам Владимир.
“Комфорт” прошлого века наложился на сегодняшние идиотские законы. Даже электронные сигареты бездымные курить нельзя!!! Штраф 1500р!!! А от них запаха вообще нет!! Пиво продают на каждой станции, но пить его нельзя!! ЗАКОН!!! А неработающие кондиционеры в 32 градусную жару — это нормально. Отсутствие биотуалетов- нормально! 3 розетки на вагон (36 человек)- тоже нормально!!! Даже форточки теперь открываются не полностью, а приоткрываются на 45 градусов! Какой-то садист-гестаповец придумал такие (и наверно даже премию получил за это новшество)!!! Смотришь старые фильмы: и курят прямо в купе, и бухают открыто (главное не перебрать) и все нормально!!
Когда я зашла в вагон, то сразу и не поняла, где я нахожусь. Все было настолько красиво и не обычно, что я даже растерялась. Ко мне сразу же подошла проводница и проводила меня в мое купе. Купе оказалось просторное и уютное. Первое, что бросилось в глаза это широкие кровати, кондиционер и телевизор. Как позже оказалось еще и наличие вайфай. Вообщем я была поражена и обслуживанием и комфортом, в хорошем смысле. Это была лучшая поездка в моей жизни!!!
Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!