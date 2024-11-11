Поезд 595И Екатеринбург — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:24

Екатеринбург

2 д. 11 ч. 46 мин.

20:10

Анапа

30

Маршрут следования поезда 595И Екатеринбург — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Екатеринбург — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Екатеринбург
Пассажирский

08:24

0 км.

0 ч. 0 мин.

Дружинино

09:41

30 мин.

10:11

66 км.

1 ч. 17 мин.

Красноуфимск

12:12

2 мин.

12:14

175 км.

3 ч. 48 мин.

Янаул

15:03

2 мин.

15:05

352 км.

6 ч. 39 мин.

Агрыз

17:08

25 мин.

17:33

473 км.

8 ч. 44 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

22:33

14 мин.

22:47

727 км.

14 ч. 9 мин.

Канаш

01:05

35 мин.

01:40

834 км.

16 ч. 41 мин.

Саранск

08:30

5 мин.

08:35

1040 км.

1 д. 0 ч. 6 мин.

Пенза 1

12:07

40 мин.

12:47

1150 км.

1 д. 3 ч. 43 мин.

Сердобск

14:48

2 мин.

14:50

1249 км.

1 д. 6 ч. 24 мин.

Ртищево 1

15:50

13 мин.

16:03

1284 км.

1 д. 7 ч. 26 мин.

Балашов
Пассажирский

17:50

24 мин.

18:14

1375 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Поворино

20:03

15 мин.

20:18

1447 км.

1 д. 11 ч. 39 мин.

Новохоперск

21:07

2 мин.

21:09

1496 км.

1 д. 12 ч. 43 мин.

Таловая

22:02

2 мин.

22:04

1554 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

23:40

23 мин.

00:03

1640 км.

1 д. 15 ч. 16 мин.

Россошь

01:42

20 мин.

02:02

1728 км.

1 д. 17 ч. 18 мин.

Кутейниково

03:52

30 мин.

04:22

1830 км.

1 д. 19 ч. 28 мин.

Миллерово

05:13

3 мин.

05:16

1885 км.

1 д. 20 ч. 49 мин.

Каменская

06:10

10 мин.

06:20

1951 км.

1 д. 21 ч. 46 мин.

Лихая

06:43

18 мин.

07:01

1970 км.

1 д. 22 ч. 19 мин.

Зверево

07:40

2 мин.

07:42

1986 км.

1 д. 23 ч. 16 мин.

Сулин

08:07

2 мин.

08:09

2001 км.

1 д. 23 ч. 43 мин.

Шахтная

08:44

2 мин.

08:46

2019 км.

2 д. 0 ч. 20 мин.

Новочеркасск

09:33

2 мин.

09:35

2055 км.

2 д. 1 ч. 9 мин.

Первомайская

11:10

55 мин.

12:05

2099 км.

2 д. 2 ч. 46 мин.

Староминская-Тимашевск

13:40

2 мин.

13:42

2185 км.

2 д. 5 ч. 16 мин.

Тимашевская

15:21

5 мин.

15:26

2282 км.

2 д. 6 ч. 57 мин.

Протока

16:45

5 мин.

16:50

2358 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Анапа

20:10

2430 км.

2 д. 11 ч. 46 мин.

Погода на станциях Екатеринбург и Анапа

Информация о поезде 595И

Планируете поездку по маршруту Екатеринбург — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 595И. Этот поезд отправляется со станции Екатеринбург в 08:24 и прибывает на конечную станцию Анапа в 20:10. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 46 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 595И

Количество остановок поезда:

30 станций

Самая длинная остановка:

55 мин. – станция Первомайская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Сухорукий Олег Витальевич

    Это просто форменное безобразие! Такое отношение к пассажирам не делает чести РЖД. Это еще раз говорит о том, что наличие монополии в любом бизнесе - отрицательный факт и, ведет к ухудшению качества обслуживания клиентов бизнеса. При наличии альтернативы, я никогда бы больше не стала пользоваться услугами РЖД, а использовала бы другую компанию-перевозчика.

  2. Владимир

    Хочу выразить искреннюю благодарность от души и чистого сердца а именно проводникам вагон номер 18 Курагиной Аллочке а также Шанирзянов И .С за их теплоту и отзывчивость к отношение к пассажирам. пожелав им здоровья мира благополучия и всего наилучшего от господа бога. И если есть возможность поощрить материально. С любовью к вам Владимир.

  3. Ольга Николаевна

    “Комфорт” прошлого века наложился на сегодняшние идиотские законы. Даже электронные сигареты бездымные курить нельзя!!! Штраф 1500р!!! А от них запаха вообще нет!! Пиво продают на каждой станции, но пить его нельзя!! ЗАКОН!!! А неработающие кондиционеры в 32 градусную жару — это нормально. Отсутствие биотуалетов- нормально! 3 розетки на вагон (36 человек)- тоже нормально!!! Даже форточки теперь открываются не полностью, а приоткрываются на 45 градусов! Какой-то садист-гестаповец придумал такие (и наверно даже премию получил за это новшество)!!! Смотришь старые фильмы: и курят прямо в купе, и бухают открыто (главное не перебрать) и все нормально!!

  4. Екатерина Л

    Когда я зашла в вагон, то сразу и не поняла, где я нахожусь. Все было настолько красиво и не обычно, что я даже растерялась. Ко мне сразу же подошла проводница и проводила меня в мое купе. Купе оказалось просторное и уютное. Первое, что бросилось в глаза это широкие кровати, кондиционер и телевизор. Как позже оказалось еще и наличие вайфай. Вообщем я была поражена и обслуживанием и комфортом, в хорошем смысле. Это была лучшая поездка в моей жизни!!!

  5. Борис

    Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
