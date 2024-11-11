Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 376Г Пенза — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 376Г Пенза — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
11:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Саранск
14:19
14:24
110 км.
2 ч. 56 мин.
Красный Узел
14:53
15:21
136 км.
3 ч. 30 мин.
Чамзинка
16:08
16:09
164 км.
4 ч. 45 мин.
Алатырь
17:37
17:39
235 км.
6 ч. 14 мин.
Канаш
20:10
20:46
328 км.
8 ч. 47 мин.
Урмары
21:23
21:25
363 км.
10 ч. 0 мин.
Казань
Пассажирская
23:00
436 км.
11 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Пенза → Казань Распечатать расписание поезда