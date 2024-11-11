Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 525Е Екатеринбург — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:04
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
53
Маршрут следования поезда 525Е Екатеринбург — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
21:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ревда
21:52
21:54
41 км.
0 ч. 48 мин.
Дружинино
22:39
23:09
65 км.
1 ч. 35 мин.
Красноуфимск
00:58
01:00
174 км.
3 ч. 54 мин.
Чернушка
02:48
02:50
277 км.
5 ч. 44 мин.
Янаул
03:45
03:47
351 км.
6 ч. 41 мин.
Сарапул
04:50
04:52
424 км.
7 ч. 46 мин.
Агрыз
05:40
06:05
471 км.
8 ч. 36 мин.
Можга
06:56
06:58
521 км.
9 ч. 52 мин.
Кизнер
07:52
07:55
567 км.
10 ч. 48 мин.
Вятские Поляны
08:32
08:34
597 км.
11 ч. 28 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:52
11:18
725 км.
13 ч. 48 мин.
Зеленый Дол
12:02
12:04
757 км.
14 ч. 58 мин.
Канаш
13:20
14:12
834 км.
16 ч. 16 мин.
Ибреси
15:46
15:48
871 км.
18 ч. 42 мин.
Алатырь
17:09
17:31
928 км.
20 ч. 5 мин.
Чамзинка
19:55
19:57
999 км.
22 ч. 51 мин.
Красный Узел
20:44
21:10
1027 км.
23 ч. 40 мин.
Саранск
21:40
21:45
1053 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Рузаевка
22:15
23:05
1075 км.
1 д. 1 ч. 11 мин.
Пенза 1
01:31
02:12
1169 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Сердобск
04:06
04:10
1268 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Ртищево 1
05:01
05:31
1303 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Аркадак
06:23
06:26
1343 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Летяжевка
06:41
06:44
1354 км.
1 д. 9 ч. 37 мин.
Балашов
Пассажирский
07:26
07:53
1394 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Поворино
09:45
10:04
1466 км.
1 д. 12 ч. 41 мин.
Новохоперск
10:51
10:53
1515 км.
1 д. 13 ч. 47 мин.
Таловая
11:47
11:52
1573 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Бобров
12:33
12:38
1620 км.
1 д. 15 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:38
14:08
1660 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Евдаково
14:46
14:48
1690 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Подгорное
15:26
15:28
1727 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Россошь
15:58
16:29
1751 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Зайцевка
18:03
18:05
1816 км.
1 д. 20 ч. 59 мин.
Кутейниково
18:46
18:47
1853 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Миллерово
19:36
19:37
1908 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Каменская
20:33
20:35
1974 км.
1 д. 23 ч. 29 мин.
Лихая
20:59
21:13
1993 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Зверево
22:33
22:34
2009 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Сулин
22:53
22:55
2024 км.
2 д. 1 ч. 49 мин.
Шахтная
23:44
23:46
2042 км.
2 д. 2 ч. 40 мин.
Новочеркасск
00:19
00:21
2078 км.
2 д. 3 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
01:11
01:31
2116 км.
2 д. 4 ч. 7 мин.
Староминская-Тимашевск
02:56
03:20
2207 км.
2 д. 5 ч. 52 мин.
Каневская
03:58
04:00
2254 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Брюховецкая
04:30
04:32
2286 км.
2 д. 7 ч. 26 мин.
Краснодар 1
06:48
06:57
2372 км.
2 д. 9 ч. 44 мин.
Северская
08:05
08:07
2400 км.
2 д. 11 ч. 1 мин.
Абинская
08:43
08:45
2443 км.
2 д. 11 ч. 39 мин.
Крымская
08:59
09:04
2454 км.
2 д. 11 ч. 55 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
09:38
09:53
2482 км.
2 д. 12 ч. 34 мин.
Новороссийск
10:25
2496 км.
2 д. 13 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Новороссийск Распечатать расписание поезда