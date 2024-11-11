Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 310Э Адлер — Воркута. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 310Э Адлер — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:53
15:55
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
16:14
16:23
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
16:48
16:57
37 км.
1 ч. 7 мин.
Лазаревская
17:40
17:45
69 км.
1 ч. 59 мин.
Туапсе
18:45
18:50
96 км.
3 ч. 4 мин.
Хадыженская
20:32
20:36
145 км.
4 ч. 51 мин.
Белореченская
21:51
22:24
193 км.
6 ч. 10 мин.
Курганная
23:26
23:28
250 км.
7 ч. 45 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:05
00:12
290 км.
8 ч. 24 мин.
Отрадо-Кубанская
00:42
00:44
323 км.
9 ч. 1 мин.
Кавказская
01:16
01:48
352 км.
9 ч. 35 мин.
Тихорецкая
02:41
02:45
410 км.
11 ч. 0 мин.
Сосыка-Ростовская
03:21
03:23
447 км.
11 ч. 40 мин.
Кущевка
04:05
04:07
497 км.
12 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
05:27
06:02
571 км.
13 ч. 46 мин.
Новочеркасск
06:59
07:01
609 км.
15 ч. 18 мин.
Шахтная
07:37
07:39
645 км.
15 ч. 56 мин.
Сулин
08:05
08:07
663 км.
16 ч. 24 мин.
Зверево
08:29
08:31
678 км.
16 ч. 48 мин.
Лихая
09:35
09:55
694 км.
17 ч. 54 мин.
Каменская
10:26
10:28
713 км.
18 ч. 45 мин.
Миллерово
11:33
11:35
779 км.
19 ч. 52 мин.
Кутейниково
12:26
12:28
834 км.
20 ч. 45 мин.
Россошь
14:33
14:48
936 км.
22 ч. 52 мин.
Евдаково
15:47
15:49
995 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:26
16:45
1025 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Таловая
18:21
18:23
1111 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Новохоперск
19:31
19:33
1169 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Поворино
20:45
21:00
1218 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Балашов
Пассажирский
22:53
23:20
1290 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Пады
23:46
23:48
1312 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Аркадак
00:21
00:23
1344 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Кистендей
00:46
00:48
1365 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Ртищево 1
01:20
01:46
1384 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Сердобск
02:33
02:48
1419 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Колышлей
03:23
03:25
1453 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Пенза 1
04:30
05:19
1517 км.
1 д. 12 ч. 49 мин.
Саранск
08:38
08:57
1627 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Красный Узел
09:35
10:33
1653 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Ужовка
11:40
11:42
1703 км.
1 д. 19 ч. 59 мин.
Лукоянов
12:41
12:43
1742 км.
1 д. 21 ч. 0 мин.
Шатки
13:10
13:12
1770 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Арзамас 1
13:49
14:15
1801 км.
1 д. 22 ч. 8 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:06
16:31
1903 км.
2 д. 0 ч. 25 мин.
Урень
18:37
18:39
2072 км.
2 д. 2 ч. 56 мин.
Шахунья
19:24
19:26
2126 км.
2 д. 3 ч. 43 мин.
Пижма
19:59
20:01
2161 км.
2 д. 4 ч. 18 мин.
Буреполом
20:15
20:17
2178 км.
2 д. 4 ч. 34 мин.
Котельнич 1
21:27
21:29
2248 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Киров
Пассажирский
22:41
23:34
2329 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Юрья
00:48
00:50
2385 км.
2 д. 9 ч. 7 мин.
Мураши
02:07
02:12
2428 км.
2 д. 10 ч. 26 мин.
Опарино
03:24
03:38
2491 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Пинюг
04:39
04:43
2543 км.
2 д. 12 ч. 58 мин.
Луза
05:41
05:43
2594 км.
2 д. 14 ч. 0 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
2617 км.
2 д. 14 ч. 35 мин.
Котлас Южный
07:37
08:17
2670 км.
2 д. 15 ч. 56 мин.
Сольвычегодск
08:40
08:42
2683 км.
2 д. 16 ч. 59 мин.
Низовка
09:00
09:05
2695 км.
2 д. 17 ч. 19 мин.
Виледь
09:32
09:34
2718 км.
2 д. 17 ч. 51 мин.
Урдома
10:26
10:28
2790 км.
2 д. 18 ч. 45 мин.
Межег
11:24
11:26
2849 км.
2 д. 19 ч. 43 мин.
Микунь
12:02
12:45
2894 км.
2 д. 20 ч. 21 мин.
Княжпогост
13:50
13:52
2943 км.
2 д. 22 ч. 9 мин.
Синдор
14:44
14:46
3001 км.
2 д. 23 ч. 3 мин.
Ярега
16:19
16:21
3108 км.
3 д. 0 ч. 38 мин.
Ухта
16:39
16:49
3123 км.
3 д. 0 ч. 58 мин.
Сосногорск
17:08
17:34
3132 км.
3 д. 1 ч. 27 мин.
Малая Пера
19:01
19:03
3211 км.
3 д. 3 ч. 20 мин.
Ираель
19:30
19:31
3241 км.
3 д. 3 ч. 49 мин.
Зеленоборск
19:44
19:45
3251 км.
3 д. 4 ч. 3 мин.
Каджером
20:21
20:23
3285 км.
3 д. 4 ч. 40 мин.
Чикшино
20:55
20:57
3320 км.
3 д. 5 ч. 14 мин.
Кожва 1
21:32
21:34
3355 км.
3 д. 5 ч. 51 мин.
Печора
21:52
22:27
3367 км.
3 д. 6 ч. 11 мин.
Янью
23:37
23:39
3431 км.
3 д. 7 ч. 56 мин.
Инта 1
01:52
02:11
3535 км.
3 д. 10 ч. 11 мин.
Пост Абезь
03:46
03:47
3622 км.
3 д. 12 ч. 5 мин.
Марков
03:57
03:59
3628 км.
3 д. 12 ч. 16 мин.
Сивая Маска
04:39
04:41
3661 км.
3 д. 12 ч. 58 мин.
Сейда
05:43
05:44
3708 км.
3 д. 14 ч. 2 мин.
Воркута
07:15
3769 км.
3 д. 15 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Я не смирюсь с тем, что опять нет нормального вагона для курящих. Чтобы можно было ехать и не задумываться над этим. И буду писать подобные отзывы на всех сайтах, пока до кого-нибудь не дойдет, что это очень нужное нововведение.
Хотелось бы конечно лучше, но уже что есть то его. Персонал отзывчивый и более менее адекватный. Но вот матрас у меня был очень старый. Я впервые с таким столкнулась. До этого ездила всегда нормальный попадался. Попросила заменить – сказали что нет дополнительных…
В нашем вагоне ехала пьяная компания, которая по дороге еще распевала спиртное. Хорошо что ехали они недолго, невыносимо было находиться в одной компании с ними. Проводница делала замечание хотя им было без разницы.
Всю ночью ходят и дверями хлопают. Не дадут нормально поспать. Из туалета периодически воняло или сигаретами или экскрементами. Неприятно было находиться.
Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.