Поезд 310Э Адлер — Воркута

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:41

Адлер

3 д. 15 ч. 34 мин.

07:15

Воркута

83

Расписание поезда Адлер — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

15:41

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

15:53

2 мин.

15:55

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

16:14

9 мин.

16:23

21 км.

0 ч. 33 мин.

Лоо

16:48

9 мин.

16:57

37 км.

1 ч. 7 мин.

Лазаревская

17:40

5 мин.

17:45

69 км.

1 ч. 59 мин.

Туапсе

18:45

5 мин.

18:50

96 км.

3 ч. 4 мин.

Хадыженская

20:32

4 мин.

20:36

145 км.

4 ч. 51 мин.

Белореченская

21:51

33 мин.

22:24

193 км.

6 ч. 10 мин.

Курганная

23:26

2 мин.

23:28

250 км.

7 ч. 45 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

00:05

7 мин.

00:12

290 км.

8 ч. 24 мин.

Отрадо-Кубанская

00:42

2 мин.

00:44

323 км.

9 ч. 1 мин.

Кавказская

01:16

32 мин.

01:48

352 км.

9 ч. 35 мин.

Тихорецкая

02:41

4 мин.

02:45

410 км.

11 ч. 0 мин.

Сосыка-Ростовская

03:21

2 мин.

03:23

447 км.

11 ч. 40 мин.

Кущевка

04:05

2 мин.

04:07

497 км.

12 ч. 24 мин.

Ростов
Главный

05:27

35 мин.

06:02

571 км.

13 ч. 46 мин.

Новочеркасск

06:59

2 мин.

07:01

609 км.

15 ч. 18 мин.

Шахтная

07:37

2 мин.

07:39

645 км.

15 ч. 56 мин.

Сулин

08:05

2 мин.

08:07

663 км.

16 ч. 24 мин.

Зверево

08:29

2 мин.

08:31

678 км.

16 ч. 48 мин.

Лихая

09:35

20 мин.

09:55

694 км.

17 ч. 54 мин.

Каменская

10:26

2 мин.

10:28

713 км.

18 ч. 45 мин.

Миллерово

11:33

2 мин.

11:35

779 км.

19 ч. 52 мин.

Кутейниково

12:26

2 мин.

12:28

834 км.

20 ч. 45 мин.

Россошь

14:33

15 мин.

14:48

936 км.

22 ч. 52 мин.

Евдаково

15:47

2 мин.

15:49

995 км.

1 д. 0 ч. 6 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

16:26

19 мин.

16:45

1025 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Таловая

18:21

2 мин.

18:23

1111 км.

1 д. 2 ч. 40 мин.

Новохоперск

19:31

2 мин.

19:33

1169 км.

1 д. 3 ч. 50 мин.

Поворино

20:45

15 мин.

21:00

1218 км.

1 д. 5 ч. 4 мин.

Балашов
Пассажирский

22:53

27 мин.

23:20

1290 км.

1 д. 7 ч. 12 мин.

Пады

23:46

2 мин.

23:48

1312 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Аркадак

00:21

2 мин.

00:23

1344 км.

1 д. 8 ч. 40 мин.

Кистендей

00:46

2 мин.

00:48

1365 км.

1 д. 9 ч. 5 мин.

Ртищево 1

01:20

26 мин.

01:46

1384 км.

1 д. 9 ч. 39 мин.

Сердобск

02:33

15 мин.

02:48

1419 км.

1 д. 10 ч. 52 мин.

Колышлей

03:23

2 мин.

03:25

1453 км.

1 д. 11 ч. 42 мин.

Пенза 1

04:30

49 мин.

05:19

1517 км.

1 д. 12 ч. 49 мин.

Саранск

08:38

19 мин.

08:57

1627 км.

1 д. 16 ч. 57 мин.

Красный Узел

09:35

58 мин.

10:33

1653 км.

1 д. 17 ч. 54 мин.

Ужовка

11:40

2 мин.

11:42

1703 км.

1 д. 19 ч. 59 мин.

Лукоянов

12:41

2 мин.

12:43

1742 км.

1 д. 21 ч. 0 мин.

Шатки

13:10

2 мин.

13:12

1770 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Арзамас 1

13:49

26 мин.

14:15

1801 км.

1 д. 22 ч. 8 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:06

25 мин.

16:31

1903 км.

2 д. 0 ч. 25 мин.

Урень

18:37

2 мин.

18:39

2072 км.

2 д. 2 ч. 56 мин.

Шахунья

19:24

2 мин.

19:26

2126 км.

2 д. 3 ч. 43 мин.

Пижма

19:59

2 мин.

20:01

2161 км.

2 д. 4 ч. 18 мин.

Буреполом

20:15

2 мин.

20:17

2178 км.

2 д. 4 ч. 34 мин.

Котельнич 1

21:27

2 мин.

21:29

2248 км.

2 д. 5 ч. 46 мин.

Киров
Пассажирский

22:41

53 мин.

23:34

2329 км.

2 д. 7 ч. 0 мин.

Юрья

00:48

2 мин.

00:50

2385 км.

2 д. 9 ч. 7 мин.

Мураши

02:07

5 мин.

02:12

2428 км.

2 д. 10 ч. 26 мин.

Опарино

03:24

14 мин.

03:38

2491 км.

2 д. 11 ч. 43 мин.

Пинюг

04:39

4 мин.

04:43

2543 км.

2 д. 12 ч. 58 мин.

Луза

05:41

2 мин.

05:43

2594 км.

2 д. 14 ч. 0 мин.

Сусоловка

06:16

2 мин.

06:18

2617 км.

2 д. 14 ч. 35 мин.

Котлас Южный

07:37

40 мин.

08:17

2670 км.

2 д. 15 ч. 56 мин.

Сольвычегодск

08:40

2 мин.

08:42

2683 км.

2 д. 16 ч. 59 мин.

Низовка

09:00

5 мин.

09:05

2695 км.

2 д. 17 ч. 19 мин.

Виледь

09:32

2 мин.

09:34

2718 км.

2 д. 17 ч. 51 мин.

Урдома

10:26

2 мин.

10:28

2790 км.

2 д. 18 ч. 45 мин.

Межег

11:24

2 мин.

11:26

2849 км.

2 д. 19 ч. 43 мин.

Микунь

12:02

43 мин.

12:45

2894 км.

2 д. 20 ч. 21 мин.

Княжпогост

13:50

2 мин.

13:52

2943 км.

2 д. 22 ч. 9 мин.

Синдор

14:44

2 мин.

14:46

3001 км.

2 д. 23 ч. 3 мин.

Ярега

16:19

2 мин.

16:21

3108 км.

3 д. 0 ч. 38 мин.

Ухта

16:39

10 мин.

16:49

3123 км.

3 д. 0 ч. 58 мин.

Сосногорск

17:08

26 мин.

17:34

3132 км.

3 д. 1 ч. 27 мин.

Малая Пера

19:01

2 мин.

19:03

3211 км.

3 д. 3 ч. 20 мин.

Ираель

19:30

1 мин.

19:31

3241 км.

3 д. 3 ч. 49 мин.

Зеленоборск

19:44

1 мин.

19:45

3251 км.

3 д. 4 ч. 3 мин.

Каджером

20:21

2 мин.

20:23

3285 км.

3 д. 4 ч. 40 мин.

Чикшино

20:55

2 мин.

20:57

3320 км.

3 д. 5 ч. 14 мин.

Кожва 1

21:32

2 мин.

21:34

3355 км.

3 д. 5 ч. 51 мин.

Печора

21:52

35 мин.

22:27

3367 км.

3 д. 6 ч. 11 мин.

Янью

23:37

2 мин.

23:39

3431 км.

3 д. 7 ч. 56 мин.

Инта 1

01:52

19 мин.

02:11

3535 км.

3 д. 10 ч. 11 мин.

Пост Абезь

03:46

1 мин.

03:47

3622 км.

3 д. 12 ч. 5 мин.

Марков

03:57

2 мин.

03:59

3628 км.

3 д. 12 ч. 16 мин.

Сивая Маска

04:39

2 мин.

04:41

3661 км.

3 д. 12 ч. 58 мин.

Сейда

05:43

1 мин.

05:44

3708 км.

3 д. 14 ч. 2 мин.

Воркута

07:15

3769 км.

3 д. 15 ч. 34 мин.

Информация о поезде 310Э

Планируете поездку по маршруту Адлер — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 310Э. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 15:41 и прибывает на конечную станцию Воркута в 07:15. Вся дорога занимает 3 д. 15 ч. 34 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 23 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3499 руб.
  • стоимость купейного места – 16716 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 310Э Адлер - Воркута: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

83 станции

Самая длинная остановка:

58 мин. – станция Красный Узел

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3499 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алекс

    Я не смирюсь с тем, что опять нет нормального вагона для курящих. Чтобы можно было ехать и не задумываться над этим. И буду писать подобные отзывы на всех сайтах, пока до кого-нибудь не дойдет, что это очень нужное нововведение.

  2. Вера Д.

    Хотелось бы конечно лучше, но уже что есть то его. Персонал отзывчивый и более менее адекватный. Но вот матрас у меня был очень старый. Я впервые с таким столкнулась. До этого ездила всегда нормальный попадался. Попросила заменить – сказали что нет дополнительных…

  3. Сколько можно

    В нашем вагоне ехала пьяная компания, которая по дороге еще распевала спиртное. Хорошо что ехали они недолго, невыносимо было находиться в одной компании с ними. Проводница делала замечание хотя им было без разницы.

  4. Валерия

    Всю ночью ходят и дверями хлопают. Не дадут нормально поспать. Из туалета периодически воняло или сигаретами или экскрементами. Неприятно было находиться.

  5. Владимир Петрович

    Меня всё устроило. Проводница огонь. Туалет огонь. Попутчики тоже огонь. По дороге познакомились, распили на троих бутылочку.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн