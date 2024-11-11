Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 121Й Пенза — Ряжск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пенза — Ряжск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пенза 1
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Белинская
08:28
08:30
65 км.
1 ч. 18 мин.
Титово
09:01
09:02
91 км.
1 ч. 51 мин.
Пачелма
09:28
09:30
115 км.
2 ч. 18 мин.
Башмаково
09:52
09:54
138 км.
2 ч. 42 мин.
Соседка
10:19
10:21
162 км.
3 ч. 9 мин.
Вернадовка
10:43
10:45
182 км.
3 ч. 33 мин.
Моршанск
11:28
11:38
225 км.
4 ч. 18 мин.
Ракша
11:54
11:55
240 км.
4 ч. 44 мин.
Ремизово
12:24
12:25
272 км.
5 ч. 14 мин.
Верда
12:38
12:39
283 км.
5 ч. 28 мин.
Ряжск 1
13:35
341 км.
6 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Поезд идет быстро. Все остановки короткие. Долго стоит только в Ряжске. Цена на билет более чем адекватная. В вагоне относительно чисто. Но есть какой-то неприятный запах. В остальном – пойдет.
Ехал в старом вагоне. Но не могу сказать, что что-то не понравилось. Вполне сносно. Сервис нормальный. В вагоне и в купе чистенько. Проводница очень понравилась. Девушка милая и улыбчивая.
Уже во многие поезда давно установили ЮСБИ розетки чтобы заряжать телефон. А в этом поезде до сих пор их нет и это минус как по мне.
Что мне не понравилось – так это то, что на остановках выключается кондиционер. А на длительных остановках просто жуть как жарко становится (я про Рязань например). Даже когда потом поезд трогается еще пол часа дышать нечем. Как-то нужно решать этот вопрос. Потому что после такой жары можно и простыть под ним.
Желаю добра и всего наилучшего нашим проводницам, которые показали высший уровень мастерства. Очень хорошо обслуживали нас на протяжении всего пути. Благодарю!!!
Туалет не понравился. Розетка не работала, телефон так и не зарядил
Меня сильно напрягало, что нельзя было разложить сиденья. Поясница просто умирала от нытья. Поставьте нормальный климат-контроль который стоит в современных составах. Или замените поезд.
В туалете не было туалетной бумаги. Вот сюрприз, да? Пошел человек, заходит а там пусто. Вода только холодная из под крана льется. В общем я даже не знаю что сказать разочарована.
Обычный поезд со своими недостатками. Проводница очень понравилась, приветливая женщина.