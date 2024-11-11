Ряжск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Ряжск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Ряжск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Ряжск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
306М
Москва
Сухум (Абхазия)
00:22
Ряжск 1
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
094Й
Москва
Пенза
00:40
Ряжск 1
13 ч. 18 мин.
08:26
Пенза 1
268Х
Москва
Адлер
00:44
Ряжск 1
1 д. 9 ч. 21 мин.
05:11
Адлер
304М
Москва
Сухум (Абхазия)
00:44
Ряжск 1
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
093Й
Пенза
Москва
00:48
Ряжск 1
14 ч. 8 мин.
07:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
01:11
Ряжск 1
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
145С
Ингушетия
Назрань
Москва
01:24
Ряжск 1
1 д. 8 ч. 50 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
01:24
Ряжск 1
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
254Х
Москва
Саранск
01:43
Ряжск 1
16 ч. 30 мин.
13:10
Саранск
093М
Москва
Пенза
03:11
Ряжск 1
14 ч. 6 мин.
10:26
Пенза 1
051Й
Сура
Пенза
Москва
03:17
Ряжск 1
11 ч. 32 мин.
08:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
194Х
Москва
Пенза
03:25
Ряжск 1
12 ч. 15 мин.
10:45
Пенза 1
131Е
Орск
Москва
03:33
Ряжск 1
1 д. 13 ч. 24 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
03:48
Ряжск 1
1 д. 8 ч. 15 мин.
07:43
Назрань
044М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
03:48
Ряжск 1
1 д. 10 ч. 3 мин.
09:31
Имеретинский Курорт
131У
Орск
Москва
04:02
Ряжск 1
1 д. 12 ч. 43 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
156М
Москва
Анапа
04:21
Ряжск 1
1 д. 6 ч. 19 мин.
05:55
Анапа
168Х
Таврия
Москва
Ростов-на-Дону
04:21
Ряжск 1
22 ч. 27 мин.
21:53
Ростов (Главный)
126Э
Москва
Новороссийск
05:56
Ряжск 1
1 д. 6 ч. 4 мин.
06:50
Новороссийск
928В
Москва
Москва
06:11
Ряжск 1
4 д. 4 ч. 18 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
109А
Андрей Тульников
Санкт-Петербург
Астрахань
08:38
Ряжск 1
1 д. 12 ч. 15 мин.
06:20
Астрахань
425У
Челябинск
Калининград
08:45
Ряжск 1
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
155С
Анапа
Москва
09:38
Ряжск 1
1 д. 5 ч. 4 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
211С
Ростов-на-Дону
Москва
09:38
Ряжск 1
21 ч. 56 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
737Ж
Двухэтажный Состав
Воронеж
Москва
10:35
Ряжск 1
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
239Ж
Воронеж
Москва
10:35
Ряжск 1
6 ч. 24 мин.
13:59
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
070Й
Липецк
Москва
10:55
Ряжск 1
6 ч. 22 мин.
14:37
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
305Й
Москва
Ташкент (Узбекистан)
11:53
Ряжск 1
2 д. 19 ч. 54 мин.
01:59
Ташкент (Центральный)
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
11:53
Ряжск 1
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
317М
Москва
Бишкек (Киргизия)
11:53
Ряжск 1
3 д. 3 ч. 36 мин.
09:41
Бишкек 2
121Ж
Пенза
Москва
14:20
Ряжск 1
11 ч. 45 мин.
18:55
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
266С
Новороссийск
Москва
15:01
Ряжск 1
1 д. 5 ч. 50 мин.
19:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
126С
Новороссийск
Москва
15:12
Ряжск 1
1 д. 5 ч. 20 мин.
19:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
122Й
Ряжск
Пенза
15:30
Ряжск 1
6 ч. 27 мин.
21:57
Пенза 1
121М
Москва
Пенза
15:48
Ряжск 1
11 ч. 44 мин.
22:04
Пенза 1
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
15:51
Ряжск 1
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
305Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
15:51
Ряжск 1
2 д. 22 ч. 13 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
317Щ
Бишкек (Киргизия)
Москва
15:51
Ряжск 1
3 д. 4 ч. 28 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
505Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
15:51
Ряжск 1
4 д. 5 ч. 17 мин.
23:12
Москва (Павелецкий Вокзал)
070М
Москва
Липецк
18:37
Ряжск 1
6 ч. 20 мин.
21:10
Липецк
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
18:50
Ряжск 1
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
18:50
Ряжск 1
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
18:50
Ряжск 1
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
738Ж
Двухэтажный Состав
Москва
Воронеж
20:13
Ряжск 1
6 ч. 25 мин.
23:14
Воронеж 1
224М
Москва
Воронеж
20:29
Ряжск 1
6 ч. 44 мин.
23:36
Воронеж 1
132У
Москва
Орск
20:34
Ряжск 1
1 д. 11 ч. 24 мин.
02:32
Орск
238Ж
Двухэтажный Состав
Москва
Воронеж
20:56
Ряжск 1
7 ч. 33 мин.
01:03
Воронеж 1
261Я
Архангельск
Адлер
21:15
Ряжск 1
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
21:15
Ряжск 1
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
131М
Москва
Орск
21:28
Ряжск 1
1 д. 11 ч. 50 мин.
02:50
Орск
109Ж
Андрей Тульников
Астрахань
Санкт-Петербург
21:40
Ряжск 1
1 д. 11 ч. 59 мин.
11:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
262С
Адлер
Архангельск
23:26
Ряжск 1
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
268С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
23:59
Ряжск 1
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
304С
Сухум (Абхазия)
Москва
23:59
Ряжск 1
1 д. 14 ч. 17 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
268Э
Адлер
Москва
23:59
Ряжск 1
1 д. 8 ч. 52 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Ряжск включает 111 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:46 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:36 от станции Воронеж.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ряжск.

Актуальное расписание поездов станции Ряжск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Ряжск можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Ряжск

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
