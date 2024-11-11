Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 211С Ростов-на-Дону — Москва.
17:13
21 ч. 56 мин.
15:09
16
Маршрут следования поезда 211С Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
18:24
18:26
38 км.
1 ч. 11 мин.
Зверево
20:20
20:22
106 км.
3 ч. 7 мин.
Лихая
20:56
21:13
122 км.
3 ч. 43 мин.
Каменская
21:40
21:42
141 км.
4 ч. 27 мин.
Миллерово
22:35
22:37
207 км.
5 ч. 22 мин.
Кутейниково
23:29
23:31
262 км.
6 ч. 16 мин.
Россошь
01:06
01:21
364 км.
7 ч. 53 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:53
02:58
452 км.
9 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
03:59
04:07
527 км.
10 ч. 46 мин.
Усмань
05:30
05:32
584 км.
12 ч. 17 мин.
Грязи
Воронежские
06:10
06:20
633 км.
12 ч. 57 мин.
Мичуринск
Уральский
07:30
08:13
691 км.
14 ч. 17 мин.
Ряжск 1
09:36
09:38
784 км.
16 ч. 23 мин.
Рязань 2
11:30
11:56
889 км.
18 ч. 17 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:09
1070 км.
21 ч. 56 мин.
