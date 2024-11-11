Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 224М Москва — Воронеж. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 224М Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
19:09
19:14
181 км.
2 ч. 17 мин.
Ряжск 1
20:27
20:29
286 км.
3 ч. 35 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:26
21:30
378 км.
4 ч. 34 мин.
Грязи
Воронежские
22:12
22:16
434 км.
5 ч. 20 мин.
Воронеж 1
23:36
537 км.
6 ч. 44 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Воронеж Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон понравился, внутри чисто и комфортно. Проводница сразу на входе проверила билет и провела инструктаж. На полу лежал коврик, все розетки в вагоне работали исправно и хорошо. Нужно было подзарядить мобильник – получилось без проблем.
Добрый день. Хочу рассказать о нашей поездке. Поезд хороший, мне все понравилось. Даже не смотря на то, что ехали зимой и за окном было -15, в вагоне было даже жарко. Отопление грело даже чересчур. Что не понравилось – это вагон-ресторан. Еда была не очень вкусная за те деньги, которые за нее просили.
Мы ехали 29 декабря 2021 в 12 вагоне. Ни одной рабочей розетки не было! НИ ОДНОЙ! Кондиционер тоже не работал. В вагоне отопление было подключено электрическое и было очень душно.
Очень мало розеток на такое большое количество пассажиров. Всем нехватает, хоть ты с собой удлиннитель бери в поездку.
Поезд нормальный, в целом все понравилось. Но если бы еще поменьше останавливался в пути, то вообще было бы очень хорошо.