Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 155С Анапа — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
12:14
12:16
72 км.
2 ч. 9 мин.
Тимашевская
13:27
13:41
148 км.
3 ч. 22 мин.
Староминская-Тимашевск
15:16
15:18
245 км.
5 ч. 11 мин.
Ростов
Главный
16:42
17:13
336 км.
6 ч. 37 мин.
Новочеркасск
18:24
18:26
374 км.
8 ч. 19 мин.
Зверево
20:20
20:22
442 км.
10 ч. 15 мин.
Лихая
20:56
21:13
458 км.
10 ч. 51 мин.
Каменская
21:40
21:42
477 км.
11 ч. 35 мин.
Миллерово
22:35
22:37
543 км.
12 ч. 30 мин.
Кутейниково
23:29
23:31
598 км.
13 ч. 24 мин.
Россошь
01:06
01:21
700 км.
15 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:53
02:58
788 км.
16 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
03:59
04:07
863 км.
17 ч. 54 мин.
Усмань
05:30
05:32
920 км.
19 ч. 25 мин.
Грязи
Воронежские
06:10
06:20
969 км.
20 ч. 5 мин.
Мичуринск
Уральский
07:30
08:24
1027 км.
21 ч. 25 мин.
Ряжск 1
09:36
09:38
1120 км.
23 ч. 31 мин.
Рязань 2
11:30
11:56
1225 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:09
1406 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла просто ужасно. В купе было очень душно, такое ощущение что кондционера не было, хотя говорили что он был, просто работает слабо. Я вся спариалсь, такое чувство что прошла через пару кругов ада, пока доехала.
Хороший поезд, вежливые проводницы. Очень понравилось отношение к пассажирам, давно не получал такого удовольствия от общения.
На мой взгляд стоимость билетов сильно завышена. Хотелось бы видеть билеты как минимум на 30% дешевле. Или меняйте что-нибудь в поезде, потому что за такие деньги я должна передвигаться по железным дорогам как на ВИП ложе.
Дернул же меня плешивый взять билеты рядом с туалетом (плацкарт). Всю дорогу туда-сюда поломничества. Я так и не смог нормально отдохнуть по дороге. Кроме этого все было хорошо. Никогда не берите билеты рядом с толчком.
Хорошие проводницы, чистое купе, никаких вопросов не было во время поездки. Есть лишь пожелание – сделать небольшой косметический ремонт, видно что вагоны нужно хотя бы перекрамить.