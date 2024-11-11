Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 121М Москва — Пенза.
Маршрут следования поезда 121М Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Домодедово
10:58
11:00
33 км.
0 ч. 38 мин.
Ожерелье
12:15
12:17
110 км.
1 ч. 55 мин.
Ряжск 1
15:46
15:48
280 км.
5 ч. 26 мин.
Верда
16:42
16:44
338 км.
6 ч. 22 мин.
Ремизово
16:59
17:01
349 км.
6 ч. 39 мин.
Ракша
17:29
17:30
381 км.
7 ч. 9 мин.
Моршанск
17:47
17:52
396 км.
7 ч. 27 мин.
Вернадовка
18:38
18:41
439 км.
8 ч. 18 мин.
Соседка
19:00
19:02
459 км.
8 ч. 40 мин.
Башмаково
19:26
19:29
483 км.
9 ч. 6 мин.
Пачелма
19:53
19:55
506 км.
9 ч. 33 мин.
Титово
20:21
20:22
530 км.
10 ч. 1 мин.
Белинская
20:48
20:51
556 км.
10 ч. 28 мин.
Пенза 1
22:04
621 км.
11 ч. 44 мин.
