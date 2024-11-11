Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 126Э Москва — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
00:46
1 д. 6 ч. 4 мин.
06:50
29
Маршрут следования поезда 126Э Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
03:42
04:08
181 км.
2 ч. 56 мин.
Ряжск 1
05:26
05:56
286 км.
4 ч. 40 мин.
Александро-Невская
06:18
06:20
312 км.
5 ч. 32 мин.
Богоявленск
06:40
06:42
337 км.
5 ч. 54 мин.
Мичуринск
Уральский
07:45
08:18
378 км.
6 ч. 59 мин.
Грязи
Воронежские
09:17
09:22
436 км.
8 ч. 31 мин.
Усмань
10:00
10:02
485 км.
9 ч. 14 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:13
11:20
542 км.
10 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:27
12:32
617 км.
11 ч. 41 мин.
Подгорное
14:02
14:04
681 км.
13 ч. 16 мин.
Россошь
14:40
14:56
705 км.
13 ч. 54 мин.
Кутейниково
16:42
16:44
807 км.
15 ч. 56 мин.
Миллерово
17:38
17:40
862 км.
16 ч. 52 мин.
Каменская
18:45
18:47
928 км.
17 ч. 59 мин.
Сулин
20:10
20:12
979 км.
19 ч. 24 мин.
Шахтная
20:56
20:58
997 км.
20 ч. 10 мин.
Новочеркасск
21:46
21:51
1033 км.
21 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
22:46
23:05
1071 км.
22 ч. 0 мин.
Батайск
23:26
23:28
1081 км.
22 ч. 40 мин.
Староминская-Тимашевск
00:38
01:23
1168 км.
23 ч. 52 мин.
Каневская
02:00
02:04
1215 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Брюховецкая
02:32
02:36
1247 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Тимашевская
03:02
03:16
1266 км.
1 д. 2 ч. 16 мин.
Полтавская
04:16
04:18
1330 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Протока
04:37
04:39
1343 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Крымская
05:25
05:30
1380 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
06:03
06:18
1408 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Новороссийск
06:50
1422 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!
Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.
Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.
Проводники выше всяких похвал. Поезд аккуратный. Утром принесли вкусный горячий кофе. Благодарю за поездку.
Для меня было очень важно, чтобы в купе были рабочие розетки. При стоимости билета в 5 тыс рублей, это обязательное условие было, так как я планировала работать во время поездки. Все прошло хорошо, розетки работали. Сам поезд был немного ушатанный. Но чистый. Видно что за ним хорошо следят.
Я очень рада, что в поезд н пустили пьяного мужчину!! Думала что придется всю дорогу ехать и нюхать перегар от него, который точно по всему вагону летал бы. Но подошел проводник и сказал, что мужчина не может ехать в таком состоянии в этом поезде. После чего он особо не сопротивлялся и я выдохнула.
Неплохой состав с приятными проводниками. Ехал в плацкарте, на купе было жалко денег. Но не пожалел и так.