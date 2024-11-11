Маршрут следования поезда 094Й Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
22:21
22:46
181 км.
3 ч. 13 мин.
Кораблино
23:49
23:51
262 км.
4 ч. 41 мин.
Ряжск 1
00:12
00:40
286 км.
5 ч. 4 мин.
Верда
01:37
01:39
344 км.
6 ч. 29 мин.
Ремизово
01:55
02:00
355 км.
6 ч. 47 мин.
Ракша
02:38
02:39
387 км.
7 ч. 30 мин.
Моршанск
03:01
03:17
402 км.
7 ч. 53 мин.
Вернадовка
04:06
04:13
445 км.
8 ч. 58 мин.
Соседка
04:35
04:37
465 км.
9 ч. 27 мин.
Башмаково
05:04
05:09
489 км.
9 ч. 56 мин.
Пачелма
05:36
05:42
512 км.
10 ч. 28 мин.
Титово
06:09
06:10
536 км.
11 ч. 1 мин.
Белинская
06:36
06:41
562 км.
11 ч. 28 мин.
Пенза 1
08:26
627 км.
13 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
После поездки остались только самые положительные впечатления! Неоднократно уже приходилось ездить этим поездом, и всегда сервис на уровне. Перед отправлением все идеально чисто. На всем пути следования порядок поддерживается проводниками на 100%.
Несколько раз приходилось ездить этим поездом. В последний раз билет был только на сидячие места. Хороший бюджетный вариант. Ноги можно свободно вытянуть и сумку поставить. Но не каждый столько высидит!
Всем привет)))) Мне поездка очень понравилась! У нас в вагоне была очень добродушная тетушка проводник, которая улыбалась и постоянно подкалывала нас с сестрой. После этой поездки я убедилась, что конечное впечатление о любой поездке составляет именно общение с людьми.
Чистота, уют. Не назойливые проводники. Ничего не впаривали (типа лотереек) и на том спасибо.
Здравствуйте. Когда мы ехали было некомфортно и жарко. Кондиционер или не работал или его специально не хотели включать. Я осталась не очень довольна итоговым результатом поездки.
Спасибо за очень приятную поездку! Отдельную благодарность хочу выразить Елене – проводнице 9 вагона!
Добрый день) Решила вот написать о поездке. Я езжу на этом поезде примерно раз в 4 месяца и всегда поездки проходят очень хорошо) Проводницы ни разу не нахамили или проигнорировали мою просьбу. БЛАГОДАРЮ!
На других надейся, а сам не плошай. Правильно сделал, что хорошо оделся перед поездкой и взял с собой дополнительные свитер. Под утро стало так холодно, что если бы не переоделся, то зубы стучали бы друг об друга.