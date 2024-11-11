Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 156М Москва — Анапа.
Маршрут следования поезда 156М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:31
03:00
181 км.
2 ч. 55 мин.
Ряжск 1
04:19
04:21
286 км.
4 ч. 43 мин.
Мичуринск
Уральский
05:30
06:37
379 км.
5 ч. 54 мин.
Грязи
Воронежские
07:41
07:44
437 км.
8 ч. 5 мин.
Усмань
08:21
08:23
486 км.
8 ч. 45 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:33
09:41
543 км.
9 ч. 57 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:57
11:05
618 км.
11 ч. 21 мин.
Россошь
13:09
13:25
706 км.
13 ч. 33 мин.
Кутейниково
15:10
15:12
808 км.
15 ч. 34 мин.
Миллерово
16:14
16:16
863 км.
16 ч. 38 мин.
Каменская
17:28
17:30
929 км.
17 ч. 52 мин.
Лихая
18:05
18:19
948 км.
18 ч. 29 мин.
Зверево
18:54
18:56
964 км.
19 ч. 18 мин.
Новочеркасск
20:46
20:48
1032 км.
21 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
21:53
22:14
1070 км.
22 ч. 17 мин.
Староминская-Тимашевск
23:38
23:40
1161 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Тимашевская
01:06
01:20
1258 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Протока
02:52
02:54
1334 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Анапа
05:55
1406 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Персонал отличный, очень внимательный и заботливый. Но вот на верхних полках совсем мало места, не развернуться. И при этом я не такая уж и широкая, есть намного более габаритные дамы. Тело очень как-то быстро затекает.
Спасибо за отличную поездку. Мы с женой остались очень довольны. Не всегда встретишь таких доброжелательных проводницы, которые так и светятся. Это сразу видно и ехать становится вдвойне приятнее.
Здравствуйте. Поездка прошла хорошо, за единственным исключением. У нас было место рядом с туалетом, во время поездки там что-то сломалось и его закрыли. Благо закончилась толкотня, но вот запашок периодически прилетал не самый приятный.
Покрывала жутко воняли, было ощущение, что их стирают НИКОГДА. Просто ФУ одним словом. Накрываться было противно.
На улице было +27, у нас по началу было хорошо, но ближе к вечеру как-то душновато. Кондиционер не справлялся с нагрузкой