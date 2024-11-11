Поезд 109А Санкт-Петербург — Астрахань (Андрей Тульников)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:05

Санкт-Петербург

1 д. 12 ч. 15 мин.

06:20

Астрахань

32

Маршрут следования поезда 109А Санкт-Петербург — Астрахань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Астрахань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

18:05

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чудово-Московское

20:07

1 мин.

20:08

116 км.

2 ч. 2 мин.

Малая Вишера

20:58

1 мин.

20:59

159 км.

2 ч. 53 мин.

Окуловка

22:00

36 мин.

22:36

240 км.

3 ч. 55 мин.

Бологое-Московское

23:25

22 мин.

23:47

310 км.

5 ч. 20 мин.

Вышний Волочек

00:22

1 мин.

00:23

353 км.

6 ч. 17 мин.

Тверь

01:33

2 мин.

01:35

469 км.

7 ч. 28 мин.

Рязань 2

06:21

26 мин.

06:47

811 км.

12 ч. 16 мин.

Ряжск 1

08:34

4 мин.

08:38

916 км.

14 ч. 29 мин.

Богоявленск

09:22

2 мин.

09:24

968 км.

15 ч. 17 мин.

Мичуринск
Уральский

10:04

34 мин.

10:38

1009 км.

15 ч. 59 мин.

Никифоровка

11:04

2 мин.

11:06

1028 км.

16 ч. 59 мин.

Тамбов 1

11:53

10 мин.

12:03

1075 км.

17 ч. 48 мин.

Платоновка

12:42

2 мин.

12:44

1110 км.

18 ч. 37 мин.

Кирсанов

13:27

3 мин.

13:30

1162 км.

19 ч. 22 мин.

Умет

13:53

2 мин.

13:55

1180 км.

19 ч. 48 мин.

Тамала

14:17

2 мин.

14:19

1199 км.

20 ч. 12 мин.

Вертуновская

14:41

2 мин.

14:43

1222 км.

20 ч. 36 мин.

Ртищево 1

15:15

45 мин.

16:00

1246 км.

21 ч. 10 мин.

Аткарск

17:30

2 мин.

17:32

1339 км.

23 ч. 25 мин.

Саратов 1
Пассажирский

19:01

48 мин.

19:49

1416 км.

1 д. 0 ч. 56 мин.

Анисовка

20:32

1 мин.

20:33

1431 км.

1 д. 2 ч. 27 мин.

Урбах

21:35

2 мин.

21:37

1496 км.

1 д. 3 ч. 30 мин.

Красный Кут

22:12

4 мин.

22:16

1527 км.

1 д. 4 ч. 7 мин.

Гмелинская

23:15

2 мин.

23:17

1591 км.

1 д. 5 ч. 10 мин.

Палласовка

23:48

3 мин.

23:51

1627 км.

1 д. 5 ч. 43 мин.

Эльтон

01:09

2 мин.

01:11

1729 км.

1 д. 7 ч. 4 мин.

Верхний Баскунчак

02:23

20 мин.

02:43

1829 км.

1 д. 8 ч. 18 мин.

Харабалинская

04:01

2 мин.

04:03

1928 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Ашулук

04:20

2 мин.

04:22

1942 км.

1 д. 10 ч. 15 мин.

Аксарайская

05:26

2 мин.

05:28

2015 км.

1 д. 11 ч. 21 мин.

Астрахань

06:20

2063 км.

1 д. 12 ч. 15 мин.

Информация о поезде 109А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 109А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 18:05 и прибывает на конечную станцию Астрахань в 06:20. Вся дорога занимает 1 д. 12 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2413 руб.
  • стоимость купейного места – 6264 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 109А Санкт-Петербург - Астрахань: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

32 станции

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Саратов 1 (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2413 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Злая пассажирка

    Что за безобразие творится в последнее время на ЖД? Во-первых ехали в вагоне, где в туалете не было вообще ничего – ни мыла, ни полотенец бумажных, чем скажите руки вытирать и мыть после того, как потрогаешь эту грязь!? ВО-вторых когда начали выходить – оказалось что там на платформе уже какие-то новые правила вводят, что выходить можно только на платформу и пришлось с чемоданами и маленьким ребенком идти через несколько вагонов. Идиотство

  2. Сергей Анатольевич

    Спасибо за приятную поездку. В поезде исправно работали все розетки, поэтому подзарядить ноутбук не составило труда. Проводницы приятные женщины.

  3. Тома

    Цена – перегнули. За такое в два раза дешевле нужно ставить. Не очень удовлетворена сервисом. У нас даже не спросили ни разу, хотим ли мы чаю или других напитков. Просто игнорировали. Пришлось самим идти.

  4. Слава

    Мда, господа курящие. Уже перестали ходить в тамбур, начали ходить в туалет. В тамбуре говорят, что камеры стоят, а курить хочется. Так возьмите купите себе пластыри или электронные сигареты курите. Ужас. Курилку просто установите в вагоне. И проблемы решатся сразу.

  5. Марина

    Я не могу понять. На сайте и везде пишется, что из-за пандемии можно только 2 человека в 1 купе. А нас почему-то было не 2, а 3 человека! Соблюдаем правила, но не до конца?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
