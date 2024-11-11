Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 109А Санкт-Петербург — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:05
1 д. 12 ч. 15 мин.
06:20
32
Маршрут следования поезда 109А Санкт-Петербург — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
20:07
20:08
116 км.
2 ч. 2 мин.
Малая Вишера
20:58
20:59
159 км.
2 ч. 53 мин.
Окуловка
22:00
22:36
240 км.
3 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
23:25
23:47
310 км.
5 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
00:22
00:23
353 км.
6 ч. 17 мин.
Тверь
01:33
01:35
469 км.
7 ч. 28 мин.
Рязань 2
06:21
06:47
811 км.
12 ч. 16 мин.
Ряжск 1
08:34
08:38
916 км.
14 ч. 29 мин.
Богоявленск
09:22
09:24
968 км.
15 ч. 17 мин.
Мичуринск
Уральский
10:04
10:38
1009 км.
15 ч. 59 мин.
Никифоровка
11:04
11:06
1028 км.
16 ч. 59 мин.
Тамбов 1
11:53
12:03
1075 км.
17 ч. 48 мин.
Платоновка
12:42
12:44
1110 км.
18 ч. 37 мин.
Кирсанов
13:27
13:30
1162 км.
19 ч. 22 мин.
Умет
13:53
13:55
1180 км.
19 ч. 48 мин.
Тамала
14:17
14:19
1199 км.
20 ч. 12 мин.
Вертуновская
14:41
14:43
1222 км.
20 ч. 36 мин.
Ртищево 1
15:15
16:00
1246 км.
21 ч. 10 мин.
Аткарск
17:30
17:32
1339 км.
23 ч. 25 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:01
19:49
1416 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Анисовка
20:32
20:33
1431 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Урбах
21:35
21:37
1496 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Красный Кут
22:12
22:16
1527 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Гмелинская
23:15
23:17
1591 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Палласовка
23:48
23:51
1627 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Эльтон
01:09
01:11
1729 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Верхний Баскунчак
02:23
02:43
1829 км.
1 д. 8 ч. 18 мин.
Харабалинская
04:01
04:03
1928 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Ашулук
04:20
04:22
1942 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Аксарайская
05:26
05:28
2015 км.
1 д. 11 ч. 21 мин.
Астрахань
06:20
2063 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что за безобразие творится в последнее время на ЖД? Во-первых ехали в вагоне, где в туалете не было вообще ничего – ни мыла, ни полотенец бумажных, чем скажите руки вытирать и мыть после того, как потрогаешь эту грязь!? ВО-вторых когда начали выходить – оказалось что там на платформе уже какие-то новые правила вводят, что выходить можно только на платформу и пришлось с чемоданами и маленьким ребенком идти через несколько вагонов. Идиотство
Спасибо за приятную поездку. В поезде исправно работали все розетки, поэтому подзарядить ноутбук не составило труда. Проводницы приятные женщины.
Цена – перегнули. За такое в два раза дешевле нужно ставить. Не очень удовлетворена сервисом. У нас даже не спросили ни разу, хотим ли мы чаю или других напитков. Просто игнорировали. Пришлось самим идти.
Мда, господа курящие. Уже перестали ходить в тамбур, начали ходить в туалет. В тамбуре говорят, что камеры стоят, а курить хочется. Так возьмите купите себе пластыри или электронные сигареты курите. Ужас. Курилку просто установите в вагоне. И проблемы решатся сразу.
Я не могу понять. На сайте и везде пишется, что из-за пандемии можно только 2 человека в 1 купе. А нас почему-то было не 2, а 3 человека! Соблюдаем правила, но не до конца?