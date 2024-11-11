Маршрут следования поезда 122Й Ряжск — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ряжск — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ряжск 1
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верда
16:23
16:25
58 км.
0 ч. 53 мин.
Ремизово
16:40
16:42
69 км.
1 ч. 10 мин.
Ракша
17:09
17:10
101 км.
1 ч. 39 мин.
Моршанск
17:26
17:31
116 км.
1 ч. 56 мин.
Вернадовка
18:13
18:16
159 км.
2 ч. 43 мин.
Соседка
18:35
18:37
179 км.
3 ч. 5 мин.
Башмаково
19:01
19:06
203 км.
3 ч. 31 мин.
Пачелма
19:37
19:39
226 км.
4 ч. 7 мин.
Титово
20:04
20:05
250 км.
4 ч. 34 мин.
Белинская
20:31
20:34
276 км.
5 ч. 1 мин.
Пенза 1
21:57
341 км.
6 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Отличный комфортный поезд. Спальные места удобные и чистое новое постельное белье. К проводникам никаких нареканий. Все дружелюбные и приветливые. Единственный минус - мало работающих розеток!
Из Москвы ехала в купе. В целом – неплохо. В вагоне достаточно просто и комфортно. Кондиционер работает нормально, если что, можно и убавить. Соседи попались слишком «веселые», но проводники проблему решили быстро!
Еду этим поездом уже не в первый раз. По большому счету все устраивает: сервис нормальный, средняя стоимость. Поезд не новый, но внутри прилично. Единственное, что напрягает, - духота. Но можно сказать проводникам, они решают эту проблему.
Отвратительно!!! В такую жару ехать в вагоне, а в нем кондиционера просто НЕТ! Хоть ты до трусов раздевайся. Было очень душно и некомфортно, всю дорогу ждала когда же наконец-то доеду.
Понравилось обслуживание! Проводница хоть и в годах, но еще довольно бодренькая тётенька))) Стебала меня по дороге. Лайк однозначно
8 вагон, полет нормальный. Борт-проводница обслуживала как нужно, в вагоне был биотуалет и кондиционер. Видно что цивилизация и сюда уже добирается.
Ехала с ребенком, было жутко душно и жарко. Попросили включить кондиционер а нам сказали, что его нет. Безобразие. В билетах было написано что есть.
Всем привет! Оставлю и я свой отзыв об этом поезде, Проводница была вежливой девушкой. Обслуживала как нужно. Доехали довольно быстро. Поезд почти не стоит на остановках (только на 2-3 но не более 30 минут). Довез вовремя, очень довольна.