Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 109Ж Астрахань — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
23:18
1 д. 11 ч. 59 мин.
11:17
32
Маршрут следования поезда 109Ж Астрахань — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
23:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
00:10
00:12
48 км.
0 ч. 52 мин.
Ашулук
01:15
01:17
121 км.
1 ч. 57 мин.
Харабалинская
01:34
01:39
135 км.
2 ч. 16 мин.
Верхний Баскунчак
02:58
03:18
234 км.
3 ч. 40 мин.
Эльтон
04:33
04:35
334 км.
5 ч. 15 мин.
Палласовка
05:55
05:58
436 км.
6 ч. 37 мин.
Гмелинская
06:32
06:34
472 км.
7 ч. 14 мин.
Красный Кут
07:38
07:43
536 км.
8 ч. 20 мин.
Урбах
08:26
08:28
567 км.
9 ч. 8 мин.
Анисовка
09:38
09:39
632 км.
10 ч. 20 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:25
11:13
647 км.
11 ч. 7 мин.
Аткарск
12:42
12:44
724 км.
13 ч. 24 мин.
Ртищево 1
14:22
14:52
817 км.
15 ч. 4 мин.
Вертуновская
15:21
15:23
841 км.
16 ч. 3 мин.
Тамала
15:52
15:54
864 км.
16 ч. 34 мин.
Умет
16:14
16:16
883 км.
16 ч. 56 мин.
Кирсанов
16:34
16:37
901 км.
17 ч. 16 мин.
Платоновка
17:23
17:25
953 км.
18 ч. 5 мин.
Тамбов 1
18:00
18:15
988 км.
18 ч. 42 мин.
Никифоровка
19:01
19:03
1035 км.
19 ч. 43 мин.
Мичуринск
Уральский
19:30
20:25
1054 км.
20 ч. 12 мин.
Богоявленск
20:59
21:01
1095 км.
21 ч. 41 мин.
Ряжск 1
21:38
21:40
1147 км.
22 ч. 20 мин.
Рязань 2
23:04
23:30
1252 км.
23 ч. 46 мин.
Тверь
04:11
04:13
1594 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Вышний Волочек
05:23
05:24
1710 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Бологое-Московское
05:54
06:30
1753 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Окуловка
07:46
07:47
1823 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Малая Вишера
08:57
08:58
1904 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Чудово-Московское
09:31
09:32
1947 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:17
2063 км.
1 д. 11 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Было не очень приятно ходить в туалет, там с пола так сильно дуло, что я боялась, что застужу себе что-нибудь. Проводник была вежливой и приятной дамой.
Даже удивилась тому какой был сервис в вагоне. Проводницы смотрели у всех температуру, протирали и промывали вагон чуть ли не каждые 4 часа. Очень приятно было находиться в поезде.
Благодарен за поездку. Было приятно и комфортно ехать. Даже сложилось ощущение, что не в поезде, а где-то дома.
Проводник Людмила отработала на 5+ и я хочу ей выразить свою признательность. Иногда попадаются проводницы, которые реально любят свою работу и делают ее очень хорошо. Это именно тот случай!! Спасибо всем вам за приятное времяпровождение.
Очень рада что выбрал этот поезд. Не замерзла и не зажарилась – ехали в очень комфортной температуре. Обслуживание на высоте и выше всяких похвал. Только приятные впечатления!
Люблю путешествовать со своей кошкой. Но проблема в том, что все билеты за месяца 3 заранее разбирают для животных, приходится подлавливать момент. В так в целом очень доволен.