Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 168Х Москва — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:36
03:02
181 км.
3 ч. 10 мин.
Ряжск 1
04:19
04:21
286 км.
4 ч. 53 мин.
Мичуринск
Уральский
05:30
06:37
379 км.
6 ч. 4 мин.
Грязи
Воронежские
07:41
07:44
437 км.
8 ч. 15 мин.
Усмань
08:20
08:22
486 км.
8 ч. 54 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:36
09:40
543 км.
10 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:30
11:36
618 км.
12 ч. 4 мин.
Россошь
13:12
13:28
706 км.
13 ч. 46 мин.
Кутейниково
15:10
15:12
808 км.
15 ч. 44 мин.
Миллерово
16:14
16:16
863 км.
16 ч. 48 мин.
Каменская
17:28
17:30
929 км.
18 ч. 2 мин.
Лихая
18:05
18:19
948 км.
18 ч. 39 мин.
Зверево
18:54
18:56
964 км.
19 ч. 28 мин.
Новочеркасск
20:46
20:48
1032 км.
21 ч. 20 мин.
Ростов
Главный
21:53
1070 км.
22 ч. 27 мин.
