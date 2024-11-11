Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 093М Москва — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
22:12
22:14
110 км.
1 ч. 52 мин.
Рязань 2
00:57
01:23
203 км.
4 ч. 37 мин.
Кораблино
02:25
02:27
284 км.
6 ч. 5 мин.
Ряжск 1
02:45
03:11
308 км.
6 ч. 25 мин.
Верда
04:09
04:11
366 км.
7 ч. 49 мин.
Ремизово
04:27
04:28
377 км.
8 ч. 7 мин.
Ракша
04:57
04:58
409 км.
8 ч. 37 мин.
Моршанск
05:18
05:34
424 км.
8 ч. 58 мин.
Вернадовка
06:19
06:22
467 км.
9 ч. 59 мин.
Соседка
06:43
06:45
487 км.
10 ч. 23 мин.
Башмаково
07:09
07:13
511 км.
10 ч. 49 мин.
Пачелма
07:37
07:43
534 км.
11 ч. 17 мин.
Титово
08:09
08:10
558 км.
11 ч. 49 мин.
Белинская
08:55
08:59
584 км.
12 ч. 35 мин.
Пенза 1
10:26
649 км.
14 ч. 6 мин.
