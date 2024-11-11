Маршрут следования и продажа билетов
13:45
1 д. 5 ч. 50 мин.
19:35
29
Маршрут следования поезда 266С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
14:12
14:17
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
14:49
14:53
42 км.
1 ч. 4 мин.
Протока
15:47
15:49
79 км.
2 ч. 2 мин.
Полтавская
16:09
16:11
92 км.
2 ч. 24 мин.
Тимашевская
17:12
17:20
156 км.
3 ч. 27 мин.
Брюховецкая
17:43
17:46
175 км.
3 ч. 58 мин.
Каневская
18:16
18:20
207 км.
4 ч. 31 мин.
Староминская-Тимашевск
19:00
19:18
254 км.
5 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
21:05
21:24
345 км.
7 ч. 20 мин.
Новочеркасск
22:28
22:33
383 км.
8 ч. 43 мин.
Шахтная
23:17
23:22
419 км.
9 ч. 32 мин.
Сулин
23:56
23:58
437 км.
10 ч. 11 мин.
Зверево
00:20
00:22
452 км.
10 ч. 35 мин.
Лихая
00:44
00:53
468 км.
10 ч. 59 мин.
Каменская
01:19
01:21
487 км.
11 ч. 34 мин.
Миллерово
02:12
02:14
553 км.
12 ч. 27 мин.
Кутейниково
03:04
03:06
608 км.
13 ч. 19 мин.
Россошь
04:40
05:10
710 км.
14 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:50
07:00
798 км.
17 ч. 5 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:15
08:20
873 км.
18 ч. 30 мин.
Усмань
10:00
10:02
930 км.
20 ч. 15 мин.
Грязи
Воронежские
10:45
11:00
979 км.
21 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
12:24
13:10
1037 км.
22 ч. 39 мин.
Богоявленск
13:49
13:51
1078 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Александро-Невская
14:12
14:14
1103 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Ряжск 1
14:35
15:01
1129 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Рязань 2
16:20
16:46
1234 км.
1 д. 2 ч. 35 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:35
1415 км.
1 д. 5 ч. 50 мин.
