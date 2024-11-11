Маршрут следования поезда 070М Москва — Липецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Липецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
17:15
17:20
181 км.
2 ч. 25 мин.
Ряжск 1
18:35
18:37
286 км.
3 ч. 45 мин.
Богоявленск
19:05
19:07
338 км.
4 ч. 15 мин.
Мичуринск
Воронежский
19:40
19:42
378 км.
4 ч. 50 мин.
Грязи
Воронежские
20:25
20:28
434 км.
5 ч. 35 мин.
Липецк
21:10
463 км.
6 ч. 20 мин.
