Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 738Ж Москва — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
18:54
18:59
181 км.
2 ч. 5 мин.
Ряжск 1
20:11
20:13
286 км.
3 ч. 22 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:10
21:14
378 км.
4 ч. 21 мин.
Грязи
Воронежские
21:56
22:00
434 км.
5 ч. 7 мин.
Воронеж 1
23:14
537 км.
6 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне можно было бы нормально помыть окна. Они что снаружи грязные как черти, так и изнутри не дотронуться – противно. Да и в целом нужно было бы пылесосить получше, очень много грязи в углах.
Впечатление от поездки в целом приятное. Проводница по вашему желанию принесет вам чай с вкусняшками. Кофе не брал, потому что сосед сказал что он отвратный, он брал. Поэтому я решил брать чай.
Маловато места для багажа. У меня был чемодан и две сумки. У попутчиков тоже было минимум по 2 сумки. И было просто некуда все это засунуть. Хотелось бы чтобы было багажное отделение побольше.
Поезд едет быстро. Проводник вежливый и улыбчивый. Но был реально казус. Ни в одном ни в другом туалете не было вообще мыла. Я ехала в 3 вагоне.
Езжу на этом поезде уже довольно давно. Все нравится. В каждой поезде можно найти мелочные недостатки. Но если в целом посмотреть на состав – я считаю что это один из лучших поездов (если не лучший) в этом направлении.