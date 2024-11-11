Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 317Щ Бишкек (Киргизия) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:40
3 д. 4 ч. 28 мин.
22:08
41
Маршрут следования поезда 317Щ Бишкек (Киргизия) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бишкек (Киргизия) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бишкек 2
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беловодская
18:34
18:36
39 км.
0 ч. 54 мин.
Карабалта
19:04
19:06
60 км.
1 ч. 24 мин.
Каинды
19:23
20:23
74 км.
1 ч. 43 мин.
Мерке
22:35
22:37
111 км.
4 ч. 55 мин.
Луговая
22:24
22:54
150 км.
4 ч. 44 мин.
Тараз
00:34
00:54
261 км.
6 ч. 54 мин.
Тюлькубас
03:04
03:28
359 км.
9 ч. 24 мин.
Манкент
04:34
04:36
397 км.
10 ч. 54 мин.
Шымкент
05:12
05:27
419 км.
11 ч. 32 мин.
Остановочный пункт Арыс 2
06:38
06:58
487 км.
12 ч. 58 мин.
Тимур
07:52
07:54
539 км.
14 ч. 12 мин.
Туркестан
08:51
09:06
593 км.
15 ч. 11 мин.
Яны-Курган
10:42
10:47
696 км.
17 ч. 2 мин.
Шиели
11:50
12:05
746 км.
18 ч. 10 мин.
Кызылорда
14:09
14:29
870 км.
20 ч. 29 мин.
Жосалы
16:30
16:35
1001 км.
22 ч. 50 мин.
Торетам
17:39
17:44
1063 км.
23 ч. 59 мин.
Казалы
19:07
19:27
1155 км.
1 д. 1 ч. 27 мин.
Арал Тенизи
21:20
21:25
1266 км.
1 д. 3 ч. 40 мин.
Сексеул
22:12
22:32
1316 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Шалкар
01:06
01:26
1458 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Жем
04:01
04:16
1612 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Кандыагаш
05:48
05:53
1701 км.
1 д. 12 ч. 8 мин.
Актобе
07:15
07:40
1792 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Жайсан
09:19
11:19
1886 км.
1 д. 15 ч. 39 мин.
Илецк 1
12:46
14:50
1978 км.
1 д. 19 ч. 6 мин.
Оренбург
17:10
18:00
2045 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Сорочинская
20:27
20:29
2195 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Бузулук
21:34
21:55
2265 км.
2 д. 3 ч. 54 мин.
Самара
00:40
01:21
2416 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Сызрань 1
03:34
03:39
2525 км.
2 д. 9 ч. 54 мин.
Кузнецк
05:18
05:23
2650 км.
2 д. 11 ч. 38 мин.
Чаадаевка
05:58
06:00
2695 км.
2 д. 12 ч. 18 мин.
Асеевская
06:16
06:18
2710 км.
2 д. 12 ч. 36 мин.
Пенза 1
07:11
07:52
2756 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Моршанск
12:44
13:00
2973 км.
2 д. 19 ч. 4 мин.
Ряжск 1
15:49
15:51
3086 км.
2 д. 22 ч. 9 мин.
Скопин
16:35
16:37
3123 км.
2 д. 22 ч. 55 мин.
Ожерелье
20:13
20:15
3260 км.
3 д. 2 ч. 33 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:08
3370 км.
3 д. 4 ч. 28 мин.
