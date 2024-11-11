Маршрут следования и продажа билетов
14:20
1 д. 5 ч. 20 мин.
19:40
28
Маршрут следования поезда 126С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
14:46
14:51
14 км.
0 ч. 26 мин.
Крымская
15:22
15:27
42 км.
1 ч. 2 мин.
Протока
16:17
16:19
79 км.
1 ч. 57 мин.
Полтавская
16:38
16:40
92 км.
2 ч. 18 мин.
Тимашевская
17:41
17:59
156 км.
3 ч. 21 мин.
Брюховецкая
18:22
18:27
175 км.
4 ч. 2 мин.
Каневская
18:54
18:59
207 км.
4 ч. 34 мин.
Староминская-Тимашевск
19:37
19:49
254 км.
5 ч. 17 мин.
Батайск
20:56
20:58
341 км.
6 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
21:17
21:41
351 км.
6 ч. 57 мин.
Новочеркасск
22:38
22:43
389 км.
8 ч. 18 мин.
Шахтная
23:28
23:30
425 км.
9 ч. 8 мин.
Сулин
00:03
00:05
443 км.
9 ч. 43 мин.
Каменская
01:17
01:19
494 км.
10 ч. 57 мин.
Миллерово
02:12
02:14
560 км.
11 ч. 52 мин.
Кутейниково
03:06
03:08
615 км.
12 ч. 46 мин.
Россошь
04:39
05:09
717 км.
14 ч. 19 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
06:45
07:00
805 км.
16 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:15
08:20
880 км.
17 ч. 55 мин.
Усмань
10:04
10:06
937 км.
19 ч. 44 мин.
Грязи
Воронежские
10:50
11:00
986 км.
20 ч. 30 мин.
Мичуринск
Уральский
12:11
12:46
1044 км.
21 ч. 51 мин.
Богоявленск
13:42
13:44
1085 км.
23 ч. 22 мин.
Александро-Невская
14:09
14:11
1110 км.
23 ч. 49 мин.
Ряжск 1
14:38
15:12
1136 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Рязань 2
16:27
16:53
1241 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:40
1422 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Спокойно доехала до Москвы, без приключений. На станциях выходила и бросилось в глаза, проводники в основном парни, да парни красивые. Жаль что в нашем вагоне девушка проводница была. Хорошо доехала.
Довелось ехать этим поездом туда и обратно. Все без нареканий! Все чистое и новое, в идеальном состоянии. Проводники очень вежливые. За порядком следят на всем пути следования. Поэтому в вагоне и туалетах чистота.
Никаких претензий к состоянию вагона нет! Всё отлично! В купе наведён отличный порядок. Биотуалет в надлежащем состоянии. Всё, что нужно для комфорта пассажиров, есть. Полки в нормальном состоянии. Жаль, что нет табло.
Скажу сразу – вагон нам попался не новый. Но довольно уютный и самое важное – ухоженный. Это было видно и по его состоянию и по тому, что проводницы за все время нашей поездки убирались 3 раза, из которых 3 раза была влажная уборка.
Спасибо за хорошую поездку. Билеты не дорогие. Хотя и поезд не люксовый, зато приехали вовремя и почти с идеальным комфортом.
Вот что ненавижу в поездах это когда соседи начинают употреблять алкоголь а потом громко разговаривать на весь вагон. Это жутко раздражает и не дает нормально расслабиться на протяжени поездки. Сделайте уже что-ниюудь с этими алкоголиками.
В вагоне все было супер! Был даже освежитель воздуха в туалете, не говоря уже о бумаге, жидком мыле и бумажных полотенцах. Я осталась очень довольна результатом поездки!!!! Советую!
В кой то веке решила проехаться на поезде и была приятно удивлена состоянием вагона. Можно было в тапочках ходить, не боясь носки запачкать. Поезд ехал долго, но было очень комфортно.