Маршрут следования и продажа билетов
06:18
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Маршрут следования поезда 083Ц Караганды (Казахстан) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Караганды (Казахстан) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Караганды
Пассажирская
06:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Караганды
Сортировочная
06:49
06:51
21 км.
0 ч. 31 мин.
Нура
07:13
07:14
41 км.
0 ч. 55 мин.
Мырза
07:29
07:30
49 км.
1 ч. 11 мин.
Сарыбел
08:41
08:43
103 км.
2 ч. 23 мин.
Анар
09:03
09:05
120 км.
2 ч. 45 мин.
Аршалы
09:36
09:37
146 км.
3 ч. 18 мин.
Астана Нурлы Жол
10:38
11:20
209 км.
4 ч. 20 мин.
Шортанды
12:45
12:47
272 км.
6 ч. 27 мин.
Ак-Куль
13:21
13:23
306 км.
7 ч. 3 мин.
Макинка
14:26
14:28
383 км.
8 ч. 8 мин.
Курорт-Боровое
15:02
15:17
418 км.
8 ч. 44 мин.
Кокшетау 1
16:20
16:40
483 км.
10 ч. 2 мин.
Тайынша
17:44
17:47
547 км.
11 ч. 26 мин.
Смирново
19:05
19:15
624 км.
12 ч. 47 мин.
Петропавловск
17:58
19:28
665 км.
11 ч. 40 мин.
Петухово
20:35
21:35
750 км.
14 ч. 17 мин.
Макушино
22:13
22:15
795 км.
15 ч. 55 мин.
Курган
00:15
00:36
917 км.
17 ч. 57 мин.
Шумиха
02:06
02:08
1047 км.
19 ч. 48 мин.
Челябинск-Главный
04:10
05:22
1166 км.
21 ч. 52 мин.
Миасс 1
07:05
07:07
1248 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Златоуст
08:29
08:31
1280 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Бердяуш
09:29
09:30
1316 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Сулея
09:59
10:01
1332 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Вязовая
10:50
10:52
1374 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Усть-Катав
11:07
11:09
1385 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Кропачево
11:39
12:02
1400 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Аша
13:05
13:07
1445 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Уфа
15:10
15:36
1533 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Аксаково
19:15
19:17
1674 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Абдулино
20:12
20:20
1723 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Самара
00:40
01:21
1962 км.
1 д. 18 ч. 22 мин.
Сызрань 1
03:34
03:39
2071 км.
1 д. 21 ч. 16 мин.
Ключики
04:43
04:45
2156 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Кузнецк
05:19
05:24
2196 км.
1 д. 23 ч. 1 мин.
Чаадаевка
05:59
06:01
2241 км.
1 д. 23 ч. 41 мин.
Асеевская
06:17
06:19
2256 км.
1 д. 23 ч. 59 мин.
Пенза 1
07:11
07:52
2302 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Башмаково
11:07
11:10
2433 км.
2 д. 4 ч. 49 мин.
Моршанск
12:44
13:00
2521 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Ряжск 1
15:49
15:51
2634 км.
2 д. 9 ч. 31 мин.
Скопин
16:35
16:37
2671 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Ожерелье
20:13
20:15
2808 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
22:08
2918 км.
2 д. 15 ч. 50 мин.
