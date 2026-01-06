Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 909С Воркута — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:38
13:44
61 км.
1 ч. 33 мин.
Сивая Маска
14:41
14:43
108 км.
2 ч. 36 мин.
Марков
15:22
15:26
141 км.
3 ч. 17 мин.
Пост Абезь
15:36
15:37
147 км.
3 ч. 31 мин.
Инта 1
17:25
18:00
234 км.
5 ч. 20 мин.
Янью
19:43
19:45
338 км.
7 ч. 38 мин.
Печора
20:53
21:43
402 км.
8 ч. 48 мин.
Кожва 1
22:05
22:07
414 км.
10 ч. 0 мин.
Чикшино
22:40
22:42
449 км.
10 ч. 35 мин.
Каджером
23:17
23:19
484 км.
11 ч. 12 мин.
Зеленоборск
23:56
23:57
518 км.
11 ч. 51 мин.
Ираель
00:10
00:12
528 км.
12 ч. 5 мин.
Малая Пера
00:40
00:42
558 км.
12 ч. 35 мин.
Сосногорск
01:54
02:13
637 км.
13 ч. 49 мин.
Ухта
02:31
02:41
646 км.
14 ч. 26 мин.
Ярега
03:04
03:06
661 км.
14 ч. 59 мин.
Синдор
04:40
04:42
768 км.
16 ч. 35 мин.
Княжпогост
05:30
05:32
826 км.
17 ч. 25 мин.
Микунь
06:17
07:04
875 км.
18 ч. 12 мин.
Межег
07:44
07:46
920 км.
19 ч. 39 мин.
Урдома
08:41
08:43
979 км.
20 ч. 36 мин.
Виледь
09:44
09:46
1051 км.
21 ч. 39 мин.
Низовка
10:12
10:15
1074 км.
22 ч. 7 мин.
Сольвычегодск
10:35
10:37
1086 км.
22 ч. 30 мин.
Котлас Южный
11:03
11:50
1099 км.
22 ч. 58 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:50
13:52
1175 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Пинюг
15:09
15:12
1226 км.
1 д. 3 ч. 4 мин.
Опарино
16:17
16:27
1278 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Мураши
17:49
17:51
1341 км.
1 д. 5 ч. 44 мин.
Юрья
19:04
19:06
1384 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
1521 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Буреполом
00:05
00:06
1591 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пижма
00:19
00:20
1608 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Шахунья
00:43
00:45
1643 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Урень
01:28
01:30
1697 км.
1 д. 13 ч. 23 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:43
04:09
1866 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Арзамас 1
05:49
06:17
1968 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Шатки
06:58
07:00
1999 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Лукоянов
07:39
07:49
2027 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Красный Узел
10:03
11:11
2116 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Саранск
11:41
11:52
2142 км.
1 д. 23 ч. 36 мин.
Пенза 1
15:04
15:45
2252 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Колышлей
17:00
17:02
2316 км.
2 д. 4 ч. 55 мин.
Сердобск
17:37
17:39
2350 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Ртищево 1
18:30
18:58
2385 км.
2 д. 6 ч. 25 мин.
Кистендей
19:28
19:30
2404 км.
2 д. 7 ч. 23 мин.
Аркадак
19:51
19:53
2425 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Пады
20:27
20:29
2457 км.
2 д. 8 ч. 22 мин.
Балашов
Пассажирский
20:51
21:06
2479 км.
2 д. 8 ч. 46 мин.
Поворино
22:50
23:15
2551 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Новохоперск
00:08
00:10
2600 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Таловая
01:12
01:14
2658 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:58
03:13
2744 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Евдаково
03:51
03:53
2774 км.
2 д. 15 ч. 46 мин.
Россошь
04:55
05:25
2833 км.
2 д. 16 ч. 50 мин.
Зайцевка
06:52
06:54
2898 км.
2 д. 18 ч. 47 мин.
Кутейниково
07:40
07:42
2935 км.
2 д. 19 ч. 35 мин.
Миллерово
08:33
08:35
2990 км.
2 д. 20 ч. 28 мин.
Каменская
09:35
09:37
3056 км.
2 д. 21 ч. 30 мин.
Лихая
10:03
10:17
3075 км.
2 д. 21 ч. 58 мин.
Зверево
10:43
10:45
3091 км.
2 д. 22 ч. 38 мин.
Сулин
11:04
11:06
3106 км.
2 д. 22 ч. 59 мин.
Шахтная
11:35
11:37
3124 км.
2 д. 23 ч. 30 мин.
Новочеркасск
12:54
12:56
3160 км.
3 д. 0 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
13:53
14:54
3198 км.
3 д. 1 ч. 48 мин.
Кущевка
16:04
16:06
3272 км.
3 д. 3 ч. 59 мин.
Сосыка-Ростовская
16:48
16:50
3322 км.
3 д. 4 ч. 43 мин.
Тихорецкая
17:23
17:27
3359 км.
3 д. 5 ч. 18 мин.
Кавказская
18:18
19:07
3417 км.
3 д. 6 ч. 13 мин.
Отрадо-Кубанская
19:41
19:43
3446 км.
3 д. 7 ч. 36 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:15
20:28
3479 км.
3 д. 8 ч. 10 мин.
Курганная
21:00
21:04
3519 км.
3 д. 8 ч. 55 мин.
Белореченская
22:08
22:51
3576 км.
3 д. 10 ч. 3 мин.
Хадыженская
00:01
00:03
3624 км.
3 д. 11 ч. 56 мин.
Туапсе
01:30
01:40
3673 км.
3 д. 13 ч. 25 мин.
Лазаревская
03:10
03:30
3700 км.
3 д. 15 ч. 5 мин.
Лоо
04:28
04:38
3732 км.
3 д. 16 ч. 23 мин.
Сочи
05:07
05:15
3748 км.
3 д. 17 ч. 2 мин.
Хоста
05:34
05:36
3761 км.
3 д. 17 ч. 29 мин.
Адлер
05:47
3769 км.
3 д. 17 ч. 42 мин.
