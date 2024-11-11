Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 271С Анапа — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 271С Анапа — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Абинская
03:24
03:26
65 км.
3 ч. 29 мин.
Краснодар 1
05:48
05:55
133 км.
5 ч. 53 мин.
Брюховецкая
07:44
07:46
219 км.
7 ч. 49 мин.
Каневская
08:16
08:18
251 км.
8 ч. 21 мин.
Староминская-Тимашевск
08:58
09:00
298 км.
9 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
10:38
12:11
389 км.
10 ч. 43 мин.
Новочеркасск
13:13
13:15
427 км.
13 ч. 18 мин.
Шахтная
14:04
14:06
463 км.
14 ч. 9 мин.
Сулин
14:33
14:35
481 км.
14 ч. 38 мин.
Зверево
14:59
15:01
496 км.
15 ч. 4 мин.
Лихая
15:24
15:44
512 км.
15 ч. 29 мин.
Каменская
16:11
16:13
531 км.
16 ч. 16 мин.
Миллерово
17:37
17:39
597 км.
17 ч. 42 мин.
Кутейниково
18:31
18:33
652 км.
18 ч. 36 мин.
Зайцевка
19:09
19:11
689 км.
19 ч. 14 мин.
Россошь
20:12
20:28
754 км.
20 ч. 17 мин.
Подгорное
20:52
20:54
778 км.
20 ч. 57 мин.
Евдаково
21:38
21:40
815 км.
21 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:20
22:34
845 км.
22 ч. 25 мин.
Таловая
00:03
00:05
931 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Новохоперск
01:01
01:03
989 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Поворино
01:57
02:12
1038 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Балашов
Пассажирский
03:56
04:21
1110 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Аркадак
05:14
05:16
1160 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Ртищево 1
06:10
06:20
1200 км.
1 д. 6 ч. 15 мин.
Сердобск
07:09
07:11
1235 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Колышлей
07:51
07:53
1269 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Пенза 1
09:09
09:51
1333 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Асеевская
10:48
10:50
1379 км.
1 д. 10 ч. 53 мин.
Кузнецк
11:51
11:56
1439 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Сызрань 1
13:39
13:44
1564 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Безенчук
14:40
14:42
1630 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Чапаевск
15:00
15:02
1648 км.
1 д. 15 ч. 5 мин.
Новокуйбышевская
15:20
15:22
1668 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Самара
15:45
1684 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
