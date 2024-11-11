Поезд 550Й Тольятти — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:30

Тольятти

2 д. 3 ч. 33 мин.

20:03

Адлер

43

Маршрут следования поезда 550Й Тольятти — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тольятти — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тольятти

16:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Жигулевское Море

17:00

15 мин.

17:15

18 км.

0 ч. 30 мин.

Самара

19:20

81 мин.

20:41

69 км.

2 ч. 50 мин.

Новокуйбышевская

21:07

2 мин.

21:09

85 км.

4 ч. 37 мин.

Чапаевск

21:34

2 мин.

21:36

105 км.

5 ч. 4 мин.

Сызрань 1

23:25

5 мин.

23:30

189 км.

6 ч. 55 мин.

Новоспасское

00:19

2 мин.

00:21

237 км.

7 ч. 49 мин.

Кузнецк

01:30

5 мин.

01:35

313 км.

9 ч. 0 мин.

Пенза 1

03:28

37 мин.

04:05

419 км.

10 ч. 58 мин.

Колышлей

05:25

2 мин.

05:27

483 км.

12 ч. 55 мин.

Сердобск

06:10

2 мин.

06:12

517 км.

13 ч. 40 мин.

Ртищево 1

07:10

10 мин.

07:20

552 км.

14 ч. 40 мин.

Аркадак

08:13

2 мин.

08:15

592 км.

15 ч. 43 мин.

Летяжевка

08:30

2 мин.

08:32

603 км.

16 ч. 0 мин.

Балашов
Пассажирский

09:09

23 мин.

09:32

643 км.

16 ч. 39 мин.

Поворино

10:53

15 мин.

11:08

715 км.

18 ч. 23 мин.

Новохоперск

12:04

2 мин.

12:06

764 км.

19 ч. 34 мин.

Таловая

13:14

5 мин.

13:19

822 км.

20 ч. 44 мин.

Бобров

14:04

2 мин.

14:06

869 км.

21 ч. 34 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:03

15 мин.

15:18

909 км.

22 ч. 33 мин.

Россошь

17:19

14 мин.

17:33

997 км.

1 д. 0 ч. 49 мин.

Кутейниково

19:30

25 мин.

19:55

1099 км.

1 д. 3 ч. 0 мин.

Миллерово

20:57

2 мин.

20:59

1154 км.

1 д. 4 ч. 27 мин.

Каменская

21:53

2 мин.

21:55

1220 км.

1 д. 5 ч. 23 мин.

Лихая

22:18

17 мин.

22:35

1239 км.

1 д. 5 ч. 48 мин.

Зверево

23:05

2 мин.

23:07

1255 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Сулин

23:26

2 мин.

23:28

1270 км.

1 д. 6 ч. 56 мин.

Шахтная

23:57

2 мин.

23:59

1288 км.

1 д. 7 ч. 27 мин.

Новочеркасск

00:46

38 мин.

01:24

1324 км.

1 д. 8 ч. 16 мин.

Ростов
Главный

02:14

17 мин.

02:31

1362 км.

1 д. 9 ч. 44 мин.

Кущевка

03:53

7 мин.

04:00

1436 км.

1 д. 11 ч. 23 мин.

Тихорецкая

05:35

10 мин.

05:45

1523 км.

1 д. 13 ч. 5 мин.

Кавказская

06:52

73 мин.

08:05

1581 км.

1 д. 14 ч. 22 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

09:08

18 мин.

09:26

1643 км.

1 д. 16 ч. 38 мин.

Курганная

09:58

8 мин.

10:06

1683 км.

1 д. 17 ч. 28 мин.

Белореченская

11:18

50 мин.

12:08

1740 км.

1 д. 18 ч. 48 мин.

Хадыженская

13:44

71 мин.

14:55

1788 км.

1 д. 21 ч. 14 мин.

Туапсе

16:38

5 мин.

16:43

1837 км.

2 д. 0 ч. 8 мин.

Лазаревская

17:23

4 мин.

17:27

1864 км.

2 д. 0 ч. 53 мин.

Лоо

18:10

20 мин.

18:30

1896 км.

2 д. 1 ч. 40 мин.

Сочи

19:19

12 мин.

19:31

1912 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Хоста

19:50

2 мин.

19:52

1925 км.

2 д. 3 ч. 20 мин.

Адлер

20:03

1933 км.

2 д. 3 ч. 33 мин.

Информация о поезде 550Й

Планируете поездку по маршруту Тольятти — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 550Й. Этот поезд отправляется со станции Тольятти в 16:30 и прибывает на конечную станцию Адлер в 20:03. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 33 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 30 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 550Й

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

81 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Лариса

    Кондиционер как бы был, но он не работал. Вот такие вот дела. Мы ехали и просто плавились от жары. Одной бабушке на станции даже скорую приходилось вызывать, потому что она в обморок падала.

  2. Константин Александрович

    Ехали в августе 21 года Поезд приличный. Вагоны чистые, проводницы приветливые. Но вот еда внутри дороговата, поэтому лучше всего будет вам запасаться продовольствием заранее.

  3. Вика

    В вагоне было очень душно как будто не было свежего воздуха нормального. Но форточку тоже не открыть, потому что работал кондиционер и форточек в вагоне просто не было.

  4. Андрей

    Жарень невыносимая. Чтобы я хоть раз в жизни еще на подобной колымаге куда-то поехал – я лучше дома буду валяться и ничего не делать, чем такой отдых.

  5. Валерий Викторович

    Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
