Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 550Й Тольятти — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тольятти — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тольятти
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жигулевское Море
17:00
17:15
18 км.
0 ч. 30 мин.
Самара
19:20
20:41
69 км.
2 ч. 50 мин.
Новокуйбышевская
21:07
21:09
85 км.
4 ч. 37 мин.
Чапаевск
21:34
21:36
105 км.
5 ч. 4 мин.
Сызрань 1
23:25
23:30
189 км.
6 ч. 55 мин.
Новоспасское
00:19
00:21
237 км.
7 ч. 49 мин.
Кузнецк
01:30
01:35
313 км.
9 ч. 0 мин.
Пенза 1
03:28
04:05
419 км.
10 ч. 58 мин.
Колышлей
05:25
05:27
483 км.
12 ч. 55 мин.
Сердобск
06:10
06:12
517 км.
13 ч. 40 мин.
Ртищево 1
07:10
07:20
552 км.
14 ч. 40 мин.
Аркадак
08:13
08:15
592 км.
15 ч. 43 мин.
Летяжевка
08:30
08:32
603 км.
16 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
09:09
09:32
643 км.
16 ч. 39 мин.
Поворино
10:53
11:08
715 км.
18 ч. 23 мин.
Новохоперск
12:04
12:06
764 км.
19 ч. 34 мин.
Таловая
13:14
13:19
822 км.
20 ч. 44 мин.
Бобров
14:04
14:06
869 км.
21 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:03
15:18
909 км.
22 ч. 33 мин.
Россошь
17:19
17:33
997 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Кутейниково
19:30
19:55
1099 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Миллерово
20:57
20:59
1154 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Каменская
21:53
21:55
1220 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Лихая
22:18
22:35
1239 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Зверево
23:05
23:07
1255 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Сулин
23:26
23:28
1270 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Шахтная
23:57
23:59
1288 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Новочеркасск
00:46
01:24
1324 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
02:14
02:31
1362 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Кущевка
03:53
04:00
1436 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Тихорецкая
05:35
05:45
1523 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Кавказская
06:52
08:05
1581 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
09:08
09:26
1643 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Курганная
09:58
10:06
1683 км.
1 д. 17 ч. 28 мин.
Белореченская
11:18
12:08
1740 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Хадыженская
13:44
14:55
1788 км.
1 д. 21 ч. 14 мин.
Туапсе
16:38
16:43
1837 км.
2 д. 0 ч. 8 мин.
Лазаревская
17:23
17:27
1864 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Лоо
18:10
18:30
1896 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Сочи
19:19
19:31
1912 км.
2 д. 2 ч. 49 мин.
Хоста
19:50
19:52
1925 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Адлер
20:03
1933 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Кондиционер как бы был, но он не работал. Вот такие вот дела. Мы ехали и просто плавились от жары. Одной бабушке на станции даже скорую приходилось вызывать, потому что она в обморок падала.
Ехали в августе 21 года Поезд приличный. Вагоны чистые, проводницы приветливые. Но вот еда внутри дороговата, поэтому лучше всего будет вам запасаться продовольствием заранее.
В вагоне было очень душно как будто не было свежего воздуха нормального. Но форточку тоже не открыть, потому что работал кондиционер и форточек в вагоне просто не было.
Жарень невыносимая. Чтобы я хоть раз в жизни еще на подобной колымаге куда-то поехал – я лучше дома буду валяться и ничего не делать, чем такой отдых.
Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!