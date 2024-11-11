Маршрут следования и продажа билетов
15:40
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
53
Маршрут следования поезда 526С Новороссийск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
16:08
16:13
14 км.
0 ч. 28 мин.
Крымская
16:46
17:04
42 км.
1 ч. 6 мин.
Абинская
17:18
17:20
53 км.
1 ч. 38 мин.
Северская
17:59
18:01
96 км.
2 ч. 19 мин.
Краснодар 1
18:47
19:08
124 км.
3 ч. 7 мин.
Брюховецкая
21:08
21:10
210 км.
5 ч. 28 мин.
Каневская
21:38
21:40
242 км.
5 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
22:22
22:25
289 км.
6 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
01:01
01:22
380 км.
9 ч. 21 мин.
Новочеркасск
02:14
02:18
418 км.
10 ч. 34 мин.
Шахтная
03:03
03:05
454 км.
11 ч. 23 мин.
Сулин
03:33
03:35
472 км.
11 ч. 53 мин.
Зверево
03:58
03:59
487 км.
12 ч. 18 мин.
Лихая
04:23
04:40
503 км.
12 ч. 43 мин.
Каменская
05:07
05:09
522 км.
13 ч. 27 мин.
Миллерово
06:06
06:08
588 км.
14 ч. 26 мин.
Кутейниково
07:27
07:29
643 км.
15 ч. 47 мин.
Зайцевка
08:05
08:07
680 км.
16 ч. 25 мин.
Россошь
09:17
09:59
745 км.
17 ч. 37 мин.
Подгорное
10:24
10:26
769 км.
18 ч. 44 мин.
Евдаково
11:09
11:45
806 км.
19 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:23
12:53
836 км.
20 ч. 43 мин.
Бобров
13:39
13:41
876 км.
21 ч. 59 мин.
Таловая
14:31
14:33
923 км.
22 ч. 51 мин.
Новохоперск
15:27
15:32
981 км.
23 ч. 47 мин.
Поворино
16:35
16:50
1030 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Балашов
Пассажирский
18:41
19:08
1102 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Летяжевка
19:48
19:51
1142 км.
1 д. 4 ч. 8 мин.
Аркадак
20:05
20:08
1153 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Ртищево 1
21:02
21:36
1193 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Сердобск
22:31
22:36
1228 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Пенза 1
00:31
01:07
1327 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Рузаевка
03:46
04:22
1421 км.
1 д. 12 ч. 6 мин.
Саранск
04:52
04:55
1443 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Красный Узел
05:25
05:51
1469 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Чамзинка
07:05
07:07
1497 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Алатырь
09:29
09:31
1568 км.
1 д. 17 ч. 49 мин.
Ибреси
10:58
11:00
1625 км.
1 д. 19 ч. 18 мин.
Канаш
11:43
12:17
1662 км.
1 д. 20 ч. 3 мин.
Зеленый Дол
13:38
13:40
1739 км.
1 д. 21 ч. 58 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:19
14:29
1771 км.
1 д. 22 ч. 39 мин.
Вятские Поляны
16:40
16:42
1899 км.
2 д. 1 ч. 0 мин.
Кизнер
17:17
17:19
1929 км.
2 д. 1 ч. 37 мин.
Можга
18:02
18:04
1975 км.
2 д. 2 ч. 22 мин.
Агрыз
18:53
19:12
2025 км.
2 д. 3 ч. 13 мин.
Сарапул
20:10
20:12
2072 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Янаул
21:12
21:14
2145 км.
2 д. 5 ч. 32 мин.
Чернушка
22:11
22:13
2219 км.
2 д. 6 ч. 31 мин.
Красноуфимск
23:54
23:56
2322 км.
2 д. 8 ч. 14 мин.
Дружинино
01:54
02:24
2431 км.
2 д. 10 ч. 14 мин.
Ревда
03:00
03:02
2455 км.
2 д. 11 ч. 20 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:45
2496 км.
2 д. 12 ч. 5 мин.
