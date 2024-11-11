Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 417Й Самара — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
21:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чапаевск
21:55
21:57
36 км.
0 ч. 39 мин.
Кузнецк
01:34
01:39
243 км.
4 ч. 18 мин.
Пенза 1
03:06
03:49
349 км.
5 ч. 50 мин.
Колышлей
05:02
05:04
413 км.
7 ч. 46 мин.
Сердобск
05:40
05:42
447 км.
8 ч. 24 мин.
Ртищево 1
06:35
06:45
482 км.
9 ч. 19 мин.
Аркадак
07:38
07:40
522 км.
10 ч. 22 мин.
Балашов
Пассажирский
08:38
09:08
572 км.
11 ч. 22 мин.
Поворино
11:14
11:29
644 км.
13 ч. 58 мин.
Новохоперск
12:13
12:15
693 км.
14 ч. 57 мин.
Таловая
13:28
13:33
751 км.
16 ч. 12 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:29
15:44
837 км.
18 ч. 13 мин.
Россошь
17:20
17:35
925 км.
20 ч. 4 мин.
Кутейниково
19:35
19:58
1027 км.
22 ч. 19 мин.
Миллерово
20:55
20:57
1082 км.
23 ч. 39 мин.
Каменская
22:06
22:08
1148 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Лихая
22:37
22:55
1167 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Зверево
23:24
23:26
1183 км.
1 д. 2 ч. 8 мин.
Шахтная
00:48
00:50
1216 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Новочеркасск
01:32
01:34
1252 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Ростов
Главный
02:28
02:50
1290 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Староминская-Тимашевск
04:25
04:27
1381 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Каневская
05:06
05:08
1428 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Брюховецкая
05:39
05:41
1460 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Краснодар 1
07:20
07:29
1546 км.
1 д. 10 ч. 4 мин.
Горячий Ключ
09:35
10:27
1588 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Туапсе
12:07
12:14
1649 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Лазаревская
13:04
13:09
1676 км.
1 д. 15 ч. 48 мин.
Лоо
14:01
14:03
1708 км.
1 д. 16 ч. 45 мин.
Сочи
14:31
14:49
1724 км.
1 д. 17 ч. 15 мин.
Хоста
15:09
15:12
1737 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Адлер
15:23
1745 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
