22:20
1 д. 7 ч. 12 мин.
05:32
23
Маршрут следования поезда 107Й Самара — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
22:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
22:42
22:44
16 км.
0 ч. 22 мин.
Чапаевск
23:01
23:03
36 км.
0 ч. 41 мин.
Безенчук
23:25
23:27
54 км.
1 ч. 5 мин.
Сызрань 1
00:44
00:51
120 км.
2 ч. 24 мин.
Кузнецк
02:37
02:42
245 км.
4 ч. 17 мин.
Пенза 1
04:23
05:04
351 км.
6 ч. 3 мин.
Рузаевка
07:52
08:37
445 км.
9 ч. 32 мин.
Ковылкино
09:49
09:51
512 км.
11 ч. 29 мин.
Торбеево
10:31
10:33
556 км.
12 ч. 11 мин.
Потьма
10:55
10:57
578 км.
12 ч. 35 мин.
Зубова Поляна
11:09
11:11
583 км.
12 ч. 49 мин.
Сасово
12:08
12:10
649 км.
13 ч. 48 мин.
Рязань 1
14:30
14:57
795 км.
16 ч. 10 мин.
Узуново
17:12
17:15
866 км.
18 ч. 52 мин.
Ожерелье
18:15
18:31
902 км.
19 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:33
21:57
1015 км.
23 ч. 13 мин.
Тверь
23:59
00:01
1177 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Вышний Волочек
01:13
01:15
1293 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Бологое-Московское
01:45
02:07
1336 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Окуловка
02:55
02:57
1406 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Малая Вишера
03:45
03:46
1487 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:32
1647 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
Ехал из Самары этим поездом, в 10 вагоне. Поездкой доволен. Проводница вежливая и приветливая. Вагон свежий, убран хорошо. Исправно работает биотуалет, все принадлежности на месте. Еще выдавали повязки для сна (на глаза) и тапочки!
Приятно удивили проводники. Отлично справляются со своими задачами. Весь персонал внимательный, вежливый, обходительный. Вагон поддерживают в порядке. Я первый раз в жизни ехала с котом. Но все прошло идеально!
Под конец нашей поездки стало понятно, что туалет в вагоне вообще не убирается по ходу движения. Ближе к конечной стоял отвратительный запах, не было уже как несколько часов туалетной бумаги и вообще – не чисто было.
Ехала молодая компания, которая распивала спиртные напитки. Проводник даже не отреагировал на это вообще, вот такие у нас проводники.
Если бы не старость поезда, то в целом можно считать, что поездка прошла вполне даже нормально. Очень удивило, что уже есть оплата картой прямо в поезде.
Поездка прошла вполне хорошо, ничего плохого сказать не могу. Наша проводница очень старалась, это было прямо видно. Благодарю вас за возможность оставить отзыв.
Отличный новый вагон, биотуалет, молотый кофе из кофемашины и все остальное. Поездка очень понравилась! Самое главное, что было чисто и без крошек от предыдущих пассажиров.
Ехала в плацкарте, так у нас за время поездки полы мыли 4 раза!!! Вообще молодцы проводницы, ничего плохого не могу сказать на их счет.