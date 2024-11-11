Поезд 216Н Барнаул — Адлер

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:15

Барнаул

3 д. 17 ч. 17 мин.

05:32

Адлер

72

Маршрут следования поезда 216Н Барнаул — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

12:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алтайская

12:35

5 мин.

12:40

12 км.

0 ч. 20 мин.

Усть-Тальменская

13:39

5 мин.

13:44

65 км.

1 ч. 24 мин.

Черепаново

14:22

45 мин.

15:07

111 км.

2 ч. 7 мин.

Искитим

16:27

9 мин.

16:36

157 км.

4 ч. 12 мин.

Бердск

16:57

4 мин.

17:01

174 км.

4 ч. 42 мин.

Новосибирск
Главный

17:59

55 мин.

18:54

207 км.

5 ч. 44 мин.

Чулымская

20:23

2 мин.

20:25

329 км.

8 ч. 8 мин.

Каргат

20:54

2 мин.

20:56

374 км.

8 ч. 39 мин.

Барабинск

22:11

23 мин.

22:34

497 км.

9 ч. 56 мин.

Озеро-Карачинское

23:42

5 мин.

23:47

585 км.

11 ч. 27 мин.

Чаны

23:59

2 мин.

00:01

597 км.

11 ч. 44 мин.

Татарская

00:35

2 мин.

00:37

648 км.

12 ч. 20 мин.

Калачинская

01:30

2 мин.

01:32

737 км.

13 ч. 15 мин.

Омск
Пассажирский

02:28

26 мин.

02:54

813 км.

14 ч. 13 мин.

Называевская

04:26

2 мин.

04:28

959 км.

16 ч. 11 мин.

Ишим

06:03

5 мин.

06:08

1089 км.

17 ч. 48 мин.

Тюмень

09:51

19 мин.

10:10

1358 км.

21 ч. 36 мин.

Богданович

13:13

2 мин.

13:15

1572 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:23

50 мин.

16:13

1660 км.

1 д. 3 ч. 8 мин.

Ревда

17:06

2 мин.

17:08

1701 км.

1 д. 4 ч. 51 мин.

Дружинино

17:51

32 мин.

18:23

1725 км.

1 д. 5 ч. 36 мин.

Бисертский Завод

19:01

1 мин.

19:02

1753 км.

1 д. 6 ч. 46 мин.

Красноуфимск

20:17

2 мин.

20:19

1837 км.

1 д. 8 ч. 2 мин.

Чернушка

22:05

1 мин.

22:06

1940 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Янаул

23:00

2 мин.

23:02

2014 км.

1 д. 10 ч. 45 мин.

Сарапул

00:02

1 мин.

00:03

2087 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Агрыз

00:49

15 мин.

01:04

2134 км.

1 д. 12 ч. 34 мин.

Вятские Поляны

03:01

2 мин.

03:03

2260 км.

1 д. 14 ч. 46 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:22

12 мин.

05:34

2388 км.

1 д. 17 ч. 7 мин.

Зеленый Дол

06:20

2 мин.

06:22

2420 км.

1 д. 18 ч. 5 мин.

Канаш

07:39

56 мин.

08:35

2497 км.

1 д. 19 ч. 24 мин.

Ибреси

09:20

2 мин.

09:22

2534 км.

1 д. 21 ч. 5 мин.

Алатырь

11:19

2 мин.

11:21

2591 км.

1 д. 23 ч. 4 мин.

Атяшево

12:27

2 мин.

12:29

2634 км.

2 д. 0 ч. 12 мин.

Чамзинка

13:04

1 мин.

13:05

2661 км.

2 д. 0 ч. 49 мин.

Красный Узел

13:46

26 мин.

14:12

2689 км.

2 д. 1 ч. 31 мин.

Саранск

14:41

5 мин.

14:46

2715 км.

2 д. 2 ч. 26 мин.

Пенза 1

17:23

41 мин.

18:04

2825 км.

2 д. 5 ч. 8 мин.

Сердобск

20:01

2 мин.

20:03

2924 км.

2 д. 7 ч. 46 мин.

Ртищево 1

20:58

10 мин.

21:08

2959 км.

2 д. 8 ч. 43 мин.

Аркадак

21:54

2 мин.

21:56

2999 км.

2 д. 9 ч. 39 мин.

Балашов
Пассажирский

22:44

23 мин.

23:07

3049 км.

2 д. 10 ч. 29 мин.

Поворино

00:51

17 мин.

01:08

3121 км.

2 д. 12 ч. 36 мин.

Новохоперск

01:56

2 мин.

01:58

3170 км.

2 д. 13 ч. 41 мин.

Таловая

02:52

2 мин.

02:54

3228 км.

2 д. 14 ч. 37 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:30

15 мин.

04:45

3314 км.

2 д. 16 ч. 15 мин.

Евдаково

05:24

2 мин.

05:26

3344 км.

2 д. 17 ч. 9 мин.

Россошь

06:24

30 мин.

06:54

3403 км.

2 д. 18 ч. 9 мин.

Зайцевка

08:08

2 мин.

08:10

3468 км.

2 д. 19 ч. 53 мин.

Кутейниково

08:46

2 мин.

08:48

3505 км.

2 д. 20 ч. 31 мин.

Миллерово

09:40

2 мин.

09:42

3560 км.

2 д. 21 ч. 25 мин.

Каменская

10:41

2 мин.

10:43

3626 км.

2 д. 22 ч. 26 мин.

Лихая

11:08

18 мин.

11:26

3645 км.

2 д. 22 ч. 53 мин.

Зверево

12:02

2 мин.

12:04

3661 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Шахтная

13:07

2 мин.

13:09

3694 км.

3 д. 0 ч. 52 мин.

Ростов
Главный

14:38

33 мин.

15:11

3762 км.

3 д. 2 ч. 23 мин.

Кущевка

16:22

2 мин.

16:24

3836 км.

3 д. 4 ч. 7 мин.

Крыловская

16:57

2 мин.

16:59

3869 км.

3 д. 4 ч. 42 мин.

Тихорецкая

17:43

3 мин.

17:46

3922 км.

3 д. 5 ч. 28 мин.

Кавказская

18:45

40 мин.

19:25

3980 км.

3 д. 6 ч. 30 мин.

Отрадо-Кубанская

20:01

2 мин.

20:03

4009 км.

3 д. 7 ч. 46 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

20:39

18 мин.

20:57

4042 км.

3 д. 8 ч. 24 мин.

Курганная

21:29

2 мин.

21:31

4082 км.

3 д. 9 ч. 14 мин.

Белореченская

23:16

46 мин.

00:02

4139 км.

3 д. 11 ч. 1 мин.

Хадыженская

01:15

6 мин.

01:21

4187 км.

3 д. 13 ч. 0 мин.

Туапсе

02:48

5 мин.

02:53

4236 км.

3 д. 14 ч. 33 мин.

Лазаревская

03:33

5 мин.

03:38

4263 км.

3 д. 15 ч. 18 мин.

Лоо

04:21

3 мин.

04:24

4295 км.

3 д. 16 ч. 6 мин.

Сочи

04:50

10 мин.

05:00

4311 км.

3 д. 16 ч. 35 мин.

Хоста

05:19

2 мин.

05:21

4324 км.

3 д. 17 ч. 4 мин.

Адлер

05:32

4332 км.

3 д. 17 ч. 17 мин.

Информация о поезде 216Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 216Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 12:15 и прибывает на конечную станцию Адлер в 05:32. Вся дорога занимает 3 д. 17 ч. 17 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 6 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2334 руб.
  • стоимость купейного места – 6536 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 216Н Барнаул - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

56 мин. – станция Канаш

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2334 руб.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
