Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
12:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
12:35
12:40
12 км.
0 ч. 20 мин.
Усть-Тальменская
13:39
13:44
65 км.
1 ч. 24 мин.
Черепаново
14:22
15:07
111 км.
2 ч. 7 мин.
Искитим
16:27
16:36
157 км.
4 ч. 12 мин.
Бердск
16:57
17:01
174 км.
4 ч. 42 мин.
Новосибирск
Главный
17:59
18:54
207 км.
5 ч. 44 мин.
Чулымская
20:23
20:25
329 км.
8 ч. 8 мин.
Каргат
20:54
20:56
374 км.
8 ч. 39 мин.
Барабинск
22:11
22:34
497 км.
9 ч. 56 мин.
Озеро-Карачинское
23:42
23:47
585 км.
11 ч. 27 мин.
Чаны
23:59
00:01
597 км.
11 ч. 44 мин.
Татарская
00:35
00:37
648 км.
12 ч. 20 мин.
Калачинская
01:30
01:32
737 км.
13 ч. 15 мин.
Омск
Пассажирский
02:28
02:54
813 км.
14 ч. 13 мин.
Называевская
04:26
04:28
959 км.
16 ч. 11 мин.
Ишим
06:03
06:08
1089 км.
17 ч. 48 мин.
Тюмень
09:51
10:10
1358 км.
21 ч. 36 мин.
Богданович
13:13
13:15
1572 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:23
16:13
1660 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Ревда
17:06
17:08
1701 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Дружинино
17:51
18:23
1725 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Бисертский Завод
19:01
19:02
1753 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Красноуфимск
20:17
20:19
1837 км.
1 д. 8 ч. 2 мин.
Чернушка
22:05
22:06
1940 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Янаул
23:00
23:02
2014 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Сарапул
00:02
00:03
2087 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Агрыз
00:49
01:04
2134 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Вятские Поляны
03:01
03:03
2260 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:22
05:34
2388 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Зеленый Дол
06:20
06:22
2420 км.
1 д. 18 ч. 5 мин.
Канаш
07:39
08:35
2497 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Ибреси
09:20
09:22
2534 км.
1 д. 21 ч. 5 мин.
Алатырь
11:19
11:21
2591 км.
1 д. 23 ч. 4 мин.
Атяшево
12:27
12:29
2634 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Чамзинка
13:04
13:05
2661 км.
2 д. 0 ч. 49 мин.
Красный Узел
13:46
14:12
2689 км.
2 д. 1 ч. 31 мин.
Саранск
14:41
14:46
2715 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Пенза 1
17:23
18:04
2825 км.
2 д. 5 ч. 8 мин.
Сердобск
20:01
20:03
2924 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Ртищево 1
20:58
21:08
2959 км.
2 д. 8 ч. 43 мин.
Аркадак
21:54
21:56
2999 км.
2 д. 9 ч. 39 мин.
Балашов
Пассажирский
22:44
23:07
3049 км.
2 д. 10 ч. 29 мин.
Поворино
00:51
01:08
3121 км.
2 д. 12 ч. 36 мин.
Новохоперск
01:56
01:58
3170 км.
2 д. 13 ч. 41 мин.
Таловая
02:52
02:54
3228 км.
2 д. 14 ч. 37 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:30
04:45
3314 км.
2 д. 16 ч. 15 мин.
Евдаково
05:24
05:26
3344 км.
2 д. 17 ч. 9 мин.
Россошь
06:24
06:54
3403 км.
2 д. 18 ч. 9 мин.
Зайцевка
08:08
08:10
3468 км.
2 д. 19 ч. 53 мин.
Кутейниково
08:46
08:48
3505 км.
2 д. 20 ч. 31 мин.
Миллерово
09:40
09:42
3560 км.
2 д. 21 ч. 25 мин.
Каменская
10:41
10:43
3626 км.
2 д. 22 ч. 26 мин.
Лихая
11:08
11:26
3645 км.
2 д. 22 ч. 53 мин.
Зверево
12:02
12:04
3661 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Шахтная
13:07
13:09
3694 км.
3 д. 0 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
14:38
15:11
3762 км.
3 д. 2 ч. 23 мин.
Кущевка
16:22
16:24
3836 км.
3 д. 4 ч. 7 мин.
Крыловская
16:57
16:59
3869 км.
3 д. 4 ч. 42 мин.
Тихорецкая
17:43
17:46
3922 км.
3 д. 5 ч. 28 мин.
Кавказская
18:45
19:25
3980 км.
3 д. 6 ч. 30 мин.
Отрадо-Кубанская
20:01
20:03
4009 км.
3 д. 7 ч. 46 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:39
20:57
4042 км.
3 д. 8 ч. 24 мин.
Курганная
21:29
21:31
4082 км.
3 д. 9 ч. 14 мин.
Белореченская
23:16
00:02
4139 км.
3 д. 11 ч. 1 мин.
Хадыженская
01:15
01:21
4187 км.
3 д. 13 ч. 0 мин.
Туапсе
02:48
02:53
4236 км.
3 д. 14 ч. 33 мин.
Лазаревская
03:33
03:38
4263 км.
3 д. 15 ч. 18 мин.
Лоо
04:21
04:24
4295 км.
3 д. 16 ч. 6 мин.
Сочи
04:50
05:00
4311 км.
3 д. 16 ч. 35 мин.
Хоста
05:19
05:21
4324 км.
3 д. 17 ч. 4 мин.
Адлер
05:32
4332 км.
3 д. 17 ч. 17 мин.
