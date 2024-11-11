Поезд 310С Адлер — Воркута

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:12

Адлер

2 д. 11 ч. 46 мин.

06:50

Воркута

133

Маршрут следования поезда 310С Адлер — Воркута на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

15:12

0 км.

0 ч. 0 мин.

Хоста

15:24

2 мин.

15:26

8 км.

0 ч. 12 мин.

Сочи

15:46

12 мин.

15:58

21 км.

0 ч. 34 мин.

Лоо

16:25

9 мин.

16:34

37 км.

1 ч. 13 мин.

Лазаревская

17:14

6 мин.

17:20

69 км.

2 ч. 2 мин.

Туапсе

18:00

25 мин.

18:25

96 км.

2 ч. 48 мин.

Хадыженская

20:28

2 мин.

20:30

145 км.

5 ч. 16 мин.

Белореченская

21:39

35 мин.

22:14

193 км.

6 ч. 27 мин.

Курганная

23:25

7 мин.

23:32

250 км.

8 ч. 13 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

00:05

7 мин.

00:12

290 км.

8 ч. 53 мин.

Кавказская

01:11

29 мин.

01:40

352 км.

9 ч. 59 мин.

Тихорецкая

02:42

2 мин.

02:44

410 км.

11 ч. 30 мин.

Сосыка-Ростовская

03:21

2 мин.

03:23

447 км.

12 ч. 9 мин.

Кущевка

04:04

2 мин.

04:06

497 км.

12 ч. 52 мин.

Ростов
Главный

05:23

35 мин.

05:58

571 км.

14 ч. 11 мин.

Новочеркасск

06:58

2 мин.

07:00

609 км.

15 ч. 46 мин.

Шахтная

07:36

2 мин.

07:38

645 км.

16 ч. 24 мин.

Сулин

08:06

2 мин.

08:08

663 км.

16 ч. 54 мин.

Зверево

08:30

2 мин.

08:32

678 км.

17 ч. 18 мин.

Лихая

09:41

25 мин.

10:06

694 км.

18 ч. 29 мин.

Каменская

10:33

2 мин.

10:35

713 км.

19 ч. 21 мин.

Миллерово

11:24

2 мин.

11:26

779 км.

20 ч. 12 мин.

Кутейниково

12:16

2 мин.

12:18

834 км.

21 ч. 4 мин.

Россошь

14:23

14 мин.

14:37

936 км.

23 ч. 11 мин.

Евдаково

15:44

2 мин.

15:46

995 км.

1 д. 0 ч. 32 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

16:26

18 мин.

16:44

1025 км.

1 д. 1 ч. 14 мин.

Таловая

18:21

2 мин.

18:23

1111 км.

1 д. 3 ч. 9 мин.

Новохоперск

19:32

2 мин.

19:34

1169 км.

1 д. 4 ч. 20 мин.

Поворино

20:37

23 мин.

21:00

1218 км.

1 д. 5 ч. 25 мин.

Балашов
Пассажирский

22:43

27 мин.

23:10

1290 км.

1 д. 7 ч. 31 мин.

Аркадак

00:10

2 мин.

00:12

1340 км.

1 д. 8 ч. 58 мин.

Ртищево 1

01:11

27 мин.

01:38

1380 км.

1 д. 9 ч. 59 мин.

Сердобск

02:38

2 мин.

02:40

1415 км.

1 д. 11 ч. 26 мин.

Пенза 1

04:40

41 мин.

05:21

1514 км.

1 д. 13 ч. 28 мин.

Саранск

09:04

5 мин.

09:09

1624 км.

1 д. 17 ч. 52 мин.

Красный Узел

09:45

35 мин.

10:20

1650 км.

1 д. 18 ч. 33 мин.

Оброчное

10:48

2 мин.

10:50

1678 км.

1 д. 19 ч. 36 мин.

Ужовка

11:22

2 мин.

11:24

1707 км.

1 д. 20 ч. 10 мин.

Лукоянов

12:24

5 мин.

12:29

1746 км.

1 д. 21 ч. 12 мин.

Шатки

12:57

2 мин.

12:59

1774 км.

1 д. 21 ч. 45 мин.

Арзамас 1

13:38

29 мин.

14:07

1805 км.

1 д. 22 ч. 26 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:07

23 мин.

16:30

1907 км.

2 д. 0 ч. 55 мин.

Урень

18:37

2 мин.

18:39

2076 км.

2 д. 3 ч. 25 мин.

Шахунья

19:24

2 мин.

19:26

2130 км.

2 д. 4 ч. 12 мин.

Пижма

19:56

2 мин.

19:58

2165 км.

2 д. 4 ч. 44 мин.

Буреполом

20:11

2 мин.

20:13

2182 км.

2 д. 4 ч. 59 мин.

Котельнич 1

21:15

2 мин.

21:17

2252 км.

2 д. 6 ч. 3 мин.

Киров
Пассажирский

22:48

46 мин.

23:34

2333 км.

2 д. 7 ч. 36 мин.

Юрья

01:01

5 мин.

01:06

2389 км.

2 д. 9 ч. 49 мин.

Мураши

02:06

15 мин.

02:21

2432 км.

2 д. 10 ч. 54 мин.

Опарино

03:32

8 мин.

03:40

2495 км.

2 д. 12 ч. 20 мин.

Пинюг

04:43

2 мин.

04:45

2547 км.

2 д. 13 ч. 31 мин.

Луза

05:41

2 мин.

05:43

2598 км.

2 д. 14 ч. 29 мин.

Сусоловка

06:16

2 мин.

06:18

2621 км.

2 д. 15 ч. 4 мин.

Котлас Южный

07:06

50 мин.

07:56

2674 км.

2 д. 15 ч. 54 мин.

Сольвычегодск

08:24

2 мин.

08:26

2687 км.

2 д. 17 ч. 12 мин.

Низовка

08:49

2 мин.

08:51

2699 км.

2 д. 17 ч. 37 мин.

Виледь

09:30

2 мин.

09:32

2722 км.

2 д. 18 ч. 18 мин.

Урдома

10:45

2 мин.

10:47

2794 км.

2 д. 19 ч. 33 мин.

Межег

11:41

2 мин.

11:43

2853 км.

2 д. 20 ч. 29 мин.

Микунь

12:21

30 мин.

12:51

2898 км.

2 д. 21 ч. 9 мин.

Княжпогост

13:42

2 мин.

13:44

2947 км.

2 д. 22 ч. 30 мин.

Синдор

14:41

2 мин.

14:43

3005 км.

2 д. 23 ч. 29 мин.

Ярега

16:24

2 мин.

16:26

3112 км.

3 д. 1 ч. 12 мин.

Ухта

16:46

10 мин.

16:56

3127 км.

3 д. 1 ч. 34 мин.

Сосногорск

17:15

21 мин.

17:36

3136 км.

3 д. 2 ч. 3 мин.

Малая Пера

19:08

2 мин.

19:10

3215 км.

3 д. 3 ч. 56 мин.

Ираель

19:38

2 мин.

19:40

3245 км.

3 д. 4 ч. 26 мин.

Зеленоборск

19:52

1 мин.

19:53

3255 км.

3 д. 4 ч. 40 мин.

Каджером

20:23

2 мин.

20:25

3289 км.

3 д. 5 ч. 11 мин.

Чикшино

20:57

2 мин.

20:59

3324 км.

3 д. 5 ч. 45 мин.

Кожва 1

21:35

2 мин.

21:37

3359 км.

3 д. 6 ч. 23 мин.

Печора

21:55

24 мин.

22:19

3371 км.

3 д. 6 ч. 43 мин.

Янью

23:38

2 мин.

23:40

3435 км.

3 д. 8 ч. 26 мин.

Инта 1

01:29

16 мин.

01:45

3539 км.

3 д. 10 ч. 17 мин.

Марков

03:36

4 мин.

03:40

3632 км.

3 д. 12 ч. 24 мин.

Сивая Маска

04:16

2 мин.

04:18

3665 км.

3 д. 13 ч. 4 мин.

Сейда

05:18

2 мин.

05:20

3712 км.

3 д. 14 ч. 6 мин.

Воркута

06:50

3773 км.

3 д. 15 ч. 38 мин.

Погода на станциях Адлер и Воркута

Информация о поезде 310С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 310С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 15:12 и прибывает на конечную станцию Воркута в 06:50. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 46 мин., а суммарное время стоянок составляет - 23 ч. 3 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 48948 руб.
  • стоимость купейного места – 48948 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 310С Адлер - Воркута: раздельные кабинки для мужчин и женщин, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

133 станции

Самая длинная остановка:

195 мин. – станция Ртищево 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

48948 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Екатерина Коваль

    Чтоб вас всех. В одном туалете не смывает, второй вообще НЕ ЗАКРЫАЕТСЯ! Шторки на окнах очень грязные. Ощущение что не мылись с того времени как этот вагон был сделан. Хотя в самом вагоне было очень чисто. Это безусловно плюс. НО ТУАЛЕТЫ!!!

  2. Валерий Дмитриевич

    Проводницы замечательные! Делали свою работу на всех 100% и даже больше. Но техническое состояние туалетов и вообще всего вагона было плачевным. Один из туалетов по дороге вообще закрыли, вонь из него была адская. И разлеталась по всему вагону.

  3. Екатерина Романченко

    Две ночи не могла спать. Могла подремать только днем. Ночью раздавался такой храп, что я не знаю как в нем можно заснуть. Я очень чутко сплю. В следующий раз обязательно возьму с собой таблеток на сон.

  4. Полина А.

    Спасибо прежде всего нашей проводнице Светлане из 5 вагона ,которая добросовестно выполняла все свои обязанности. Я очень довольна что ехала именно в ее вагоне.

  5. Диана

    Отвратительный старый скрипучий поезд с древними туалетами, из которых несет на весь вагон. Кошмар!!! Если иностранец сядет в этот поезд – подумает что мы в каменном веке живем!

  6. Ирина

    Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
