Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 310С Адлер — Воркута
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 310С Адлер — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
15:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
15:24
15:26
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
15:46
15:58
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
16:25
16:34
37 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
17:14
17:20
69 км.
2 ч. 2 мин.
Туапсе
18:00
18:25
96 км.
2 ч. 48 мин.
Хадыженская
20:28
20:30
145 км.
5 ч. 16 мин.
Белореченская
21:39
22:14
193 км.
6 ч. 27 мин.
Курганная
23:25
23:32
250 км.
8 ч. 13 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
00:05
00:12
290 км.
8 ч. 53 мин.
Кавказская
01:11
01:40
352 км.
9 ч. 59 мин.
Тихорецкая
02:42
02:44
410 км.
11 ч. 30 мин.
Сосыка-Ростовская
03:21
03:23
447 км.
12 ч. 9 мин.
Кущевка
04:04
04:06
497 км.
12 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
05:23
05:58
571 км.
14 ч. 11 мин.
Новочеркасск
06:58
07:00
609 км.
15 ч. 46 мин.
Шахтная
07:36
07:38
645 км.
16 ч. 24 мин.
Сулин
08:06
08:08
663 км.
16 ч. 54 мин.
Зверево
08:30
08:32
678 км.
17 ч. 18 мин.
Лихая
09:41
10:06
694 км.
18 ч. 29 мин.
Каменская
10:33
10:35
713 км.
19 ч. 21 мин.
Миллерово
11:24
11:26
779 км.
20 ч. 12 мин.
Кутейниково
12:16
12:18
834 км.
21 ч. 4 мин.
Россошь
14:23
14:37
936 км.
23 ч. 11 мин.
Евдаково
15:44
15:46
995 км.
1 д. 0 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:26
16:44
1025 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Таловая
18:21
18:23
1111 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Новохоперск
19:32
19:34
1169 км.
1 д. 4 ч. 20 мин.
Поворино
20:37
21:00
1218 км.
1 д. 5 ч. 25 мин.
Балашов
Пассажирский
22:43
23:10
1290 км.
1 д. 7 ч. 31 мин.
Аркадак
00:10
00:12
1340 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Ртищево 1
01:11
01:38
1380 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Сердобск
02:38
02:40
1415 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Пенза 1
04:40
05:21
1514 км.
1 д. 13 ч. 28 мин.
Саранск
09:04
09:09
1624 км.
1 д. 17 ч. 52 мин.
Красный Узел
09:45
10:20
1650 км.
1 д. 18 ч. 33 мин.
Оброчное
10:48
10:50
1678 км.
1 д. 19 ч. 36 мин.
Ужовка
11:22
11:24
1707 км.
1 д. 20 ч. 10 мин.
Лукоянов
12:24
12:29
1746 км.
1 д. 21 ч. 12 мин.
Шатки
12:57
12:59
1774 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Арзамас 1
13:38
14:07
1805 км.
1 д. 22 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:07
16:30
1907 км.
2 д. 0 ч. 55 мин.
Урень
18:37
18:39
2076 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Шахунья
19:24
19:26
2130 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Пижма
19:56
19:58
2165 км.
2 д. 4 ч. 44 мин.
Буреполом
20:11
20:13
2182 км.
2 д. 4 ч. 59 мин.
Котельнич 1
21:15
21:17
2252 км.
2 д. 6 ч. 3 мин.
Киров
Пассажирский
22:48
23:34
2333 км.
2 д. 7 ч. 36 мин.
Юрья
01:01
01:06
2389 км.
2 д. 9 ч. 49 мин.
Мураши
02:06
02:21
2432 км.
2 д. 10 ч. 54 мин.
Опарино
03:32
03:40
2495 км.
2 д. 12 ч. 20 мин.
Пинюг
04:43
04:45
2547 км.
2 д. 13 ч. 31 мин.
Луза
05:41
05:43
2598 км.
2 д. 14 ч. 29 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
2621 км.
2 д. 15 ч. 4 мин.
Котлас Южный
07:06
07:56
2674 км.
2 д. 15 ч. 54 мин.
Сольвычегодск
08:24
08:26
2687 км.
2 д. 17 ч. 12 мин.
Низовка
08:49
08:51
2699 км.
2 д. 17 ч. 37 мин.
Виледь
09:30
09:32
2722 км.
2 д. 18 ч. 18 мин.
Урдома
10:45
10:47
2794 км.
2 д. 19 ч. 33 мин.
Межег
11:41
11:43
2853 км.
2 д. 20 ч. 29 мин.
Микунь
12:21
12:51
2898 км.
2 д. 21 ч. 9 мин.
Княжпогост
13:42
13:44
2947 км.
2 д. 22 ч. 30 мин.
Синдор
14:41
14:43
3005 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Ярега
16:24
16:26
3112 км.
3 д. 1 ч. 12 мин.
Ухта
16:46
16:56
3127 км.
3 д. 1 ч. 34 мин.
Сосногорск
17:15
17:36
3136 км.
3 д. 2 ч. 3 мин.
Малая Пера
19:08
19:10
3215 км.
3 д. 3 ч. 56 мин.
Ираель
19:38
19:40
3245 км.
3 д. 4 ч. 26 мин.
Зеленоборск
19:52
19:53
3255 км.
3 д. 4 ч. 40 мин.
Каджером
20:23
20:25
3289 км.
3 д. 5 ч. 11 мин.
Чикшино
20:57
20:59
3324 км.
3 д. 5 ч. 45 мин.
Кожва 1
21:35
21:37
3359 км.
3 д. 6 ч. 23 мин.
Печора
21:55
22:19
3371 км.
3 д. 6 ч. 43 мин.
Янью
23:38
23:40
3435 км.
3 д. 8 ч. 26 мин.
Инта 1
01:29
01:45
3539 км.
3 д. 10 ч. 17 мин.
Марков
03:36
03:40
3632 км.
3 д. 12 ч. 24 мин.
Сивая Маска
04:16
04:18
3665 км.
3 д. 13 ч. 4 мин.
Сейда
05:18
05:20
3712 км.
3 д. 14 ч. 6 мин.
Воркута
06:50
3773 км.
3 д. 15 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Чтоб вас всех. В одном туалете не смывает, второй вообще НЕ ЗАКРЫАЕТСЯ! Шторки на окнах очень грязные. Ощущение что не мылись с того времени как этот вагон был сделан. Хотя в самом вагоне было очень чисто. Это безусловно плюс. НО ТУАЛЕТЫ!!!
Проводницы замечательные! Делали свою работу на всех 100% и даже больше. Но техническое состояние туалетов и вообще всего вагона было плачевным. Один из туалетов по дороге вообще закрыли, вонь из него была адская. И разлеталась по всему вагону.
Две ночи не могла спать. Могла подремать только днем. Ночью раздавался такой храп, что я не знаю как в нем можно заснуть. Я очень чутко сплю. В следующий раз обязательно возьму с собой таблеток на сон.
Спасибо прежде всего нашей проводнице Светлане из 5 вагона ,которая добросовестно выполняла все свои обязанности. Я очень довольна что ехала именно в ее вагоне.
Отвратительный старый скрипучий поезд с древними туалетами, из которых несет на весь вагон. Кошмар!!! Если иностранец сядет в этот поезд – подумает что мы в каменном веке живем!
Едим в поезде вторые сутки. Это ужас! Вагон старый, но это не самое страшное. В туалетах непроходимая грязь, мусор не убирается все время и это добавляет вони. Мешок с мусором валяется в тамбуре. При очередном открытии двери в тамбур, всё это "благоухание" идёт волной в вагон. Полы мылись лишь раз без хлорки и без каких либо средств. Начальник поезда Гуржи-оглы Дурсун был днем, пожаловались ему про запах, толку никакого. Господа от Ж/Д , до-коли будет продолжаться это безобразие?! Деньги за билеты не хилые, мучения тоже! Вагон 4, время отбытия из Адлера - 5 сентября.