Поезд 325Е Пермь — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 325Е Пермь — Новороссийск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:20

Пермь

2 д. 14 ч. 5 мин.

10:25

Новороссийск

52

Купить билеты

Маршрут следования поезда 325Е Пермь — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Пермь — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Пермь 2

20:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Верещагино

22:06

2 мин.

22:08

90 км.

1 ч. 46 мин.

Кез

23:08

2 мин.

23:10

149 км.

2 ч. 48 мин.

Чепца

23:31

44 мин.

00:15

166 км.

3 ч. 11 мин.

Игра

01:20

1 мин.

01:21

208 км.

5 ч. 0 мин.

Ижевск

03:09

88 мин.

04:37

292 км.

6 ч. 49 мин.

Агрыз

05:38

32 мин.

06:10

324 км.

9 ч. 18 мин.

Можга

07:02

2 мин.

07:04

374 км.

10 ч. 42 мин.

Кизнер

07:52

3 мин.

07:55

420 км.

11 ч. 32 мин.

Вятские Поляны

08:32

2 мин.

08:34

450 км.

12 ч. 12 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

10:52

26 мин.

11:18

578 км.

14 ч. 32 мин.

Зеленый Дол

12:02

2 мин.

12:04

610 км.

15 ч. 42 мин.

Канаш

13:19

53 мин.

14:12

687 км.

16 ч. 59 мин.

Ибреси

15:46

2 мин.

15:48

724 км.

19 ч. 26 мин.

Алатырь

17:09

31 мин.

17:40

781 км.

20 ч. 49 мин.

Чамзинка

19:55

2 мин.

19:57

852 км.

23 ч. 35 мин.

Красный Узел

20:44

28 мин.

21:12

880 км.

1 д. 0 ч. 24 мин.

Саранск

21:42

5 мин.

21:47

906 км.

1 д. 1 ч. 22 мин.

Рузаевка

22:17

48 мин.

23:05

928 км.

1 д. 1 ч. 57 мин.

Пенза 1

01:31

41 мин.

02:12

1022 км.

1 д. 5 ч. 11 мин.

Сердобск

04:06

4 мин.

04:10

1121 км.

1 д. 7 ч. 46 мин.

Ртищево 1

05:01

30 мин.

05:31

1156 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Аркадак

06:23

3 мин.

06:26

1196 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Летяжевка

06:41

3 мин.

06:44

1207 км.

1 д. 10 ч. 21 мин.

Балашов
Пассажирский

07:26

27 мин.

07:53

1247 км.

1 д. 11 ч. 6 мин.

Поворино

09:45

19 мин.

10:04

1319 км.

1 д. 13 ч. 25 мин.

Новохоперск

10:51

2 мин.

10:53

1368 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Таловая

11:47

5 мин.

11:52

1426 км.

1 д. 15 ч. 27 мин.

Бобров

12:33

5 мин.

12:38

1473 км.

1 д. 16 ч. 13 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

13:38

30 мин.

14:08

1513 км.

1 д. 17 ч. 18 мин.

Евдаково

14:46

2 мин.

14:48

1543 км.

1 д. 18 ч. 26 мин.

Подгорное

15:26

2 мин.

15:28

1580 км.

1 д. 19 ч. 6 мин.

Россошь

15:58

31 мин.

16:29

1604 км.

1 д. 19 ч. 38 мин.

Зайцевка

18:03

2 мин.

18:05

1669 км.

1 д. 21 ч. 43 мин.

Кутейниково

18:46

1 мин.

18:47

1706 км.

1 д. 22 ч. 26 мин.

Миллерово

19:36

1 мин.

19:37

1761 км.

1 д. 23 ч. 16 мин.

Каменская

20:33

2 мин.

20:35

1827 км.

2 д. 0 ч. 13 мин.

Лихая

20:59

14 мин.

21:13

1846 км.

2 д. 0 ч. 39 мин.

Зверево

22:33

1 мин.

22:34

1862 км.

2 д. 2 ч. 13 мин.

Сулин

22:53

2 мин.

22:55

1877 км.

2 д. 2 ч. 33 мин.

Шахтная

23:44

2 мин.

23:46

1895 км.

2 д. 3 ч. 24 мин.

Новочеркасск

00:19

2 мин.

00:21

1931 км.

2 д. 3 ч. 59 мин.

Ростов
Главный

01:11

20 мин.

01:31

1969 км.

2 д. 4 ч. 51 мин.

Староминская-Тимашевск

02:56

24 мин.

03:20

2060 км.

2 д. 6 ч. 36 мин.

Каневская

03:58

2 мин.

04:00

2107 км.

2 д. 7 ч. 38 мин.

Брюховецкая

04:30

2 мин.

04:32

2139 км.

2 д. 8 ч. 10 мин.

Краснодар 1

06:48

9 мин.

06:57

2225 км.

2 д. 10 ч. 28 мин.

Северская

08:05

2 мин.

08:07

2253 км.

2 д. 11 ч. 45 мин.

Абинская

08:43

2 мин.

08:45

2296 км.

2 д. 12 ч. 23 мин.

Крымская

08:59

5 мин.

09:04

2307 км.

2 д. 12 ч. 39 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

09:38

15 мин.

09:53

2335 км.

2 д. 13 ч. 18 мин.

Новороссийск

10:25

2349 км.

2 д. 14 ч. 5 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Пермь → Новороссийск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Пермь и Новороссийск

Информация о поезде 325Е

Планируете поездку по маршруту Пермь — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 325Е. Этот поезд отправляется со станции Пермь в 20:20 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 10:25. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 5 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 25 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 35300 руб.
  • стоимость купейного места – 35300 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 325Е Пермь - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

88 мин. – станция Ижевск

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

35300 руб.

Как купить билет на поезд

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Юлия Денисова

    Досталось купе старого образца. Но вполне хороший вариант. Вагон хорошо убранный. Во время пути порядок поддерживался. Несколько раз полы протирали. Из вагона-ресторана предлагалось заказать еду прямо в купе, но очень дорого((

    Ответить
  2. Даниил

    Здравствуйте! Отмечу прекрасное обслуживание. Со стороны проводников только дружелюбность и тактичность. Персонал очень вежливый. В дороге убирались много раз. Но вот кондиционер барахлил.

    Ответить
  3. Ольга

    Поездка прошла вообще замечательно. Если со стороны смотреть на вагон – он очень старый и добитый. Но это только внешне. Внутри все просто замечательно. Аккуратно и уютно. Нас обслуживала проводница Анжелика. Было очень вкусно поужинать.

    Ответить
  4. Дричик Александр

    Хороший поезд. Обслуживание на высоте, купе тоже прекрасное. Проводница свое дело знает. Ехал и отдыхал одним словом. Очень рекомендую.

    Ответить
  5. Маша

    Все светильники работали и светили ярко. Могла без проблем читать книжку и не париться вообще ни о чем. Спасибо за поездку.

    Ответить
  6. Наталия Алексеевна

    Вагон попался новый, очень аккуратный и приятный. Было комфортно ехать. Но в купе было душно, нельзя было открывать форточки, потому что их просто не было. Приходилось открывать двери в вагоне

    Ответить
  7. Валерий Корзун

    Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 325Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
