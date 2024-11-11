20:20
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
52
Маршрут следования поезда 325Е Пермь — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Верещагино
22:06
22:08
90 км.
1 ч. 46 мин.
Кез
23:08
23:10
149 км.
2 ч. 48 мин.
Чепца
23:31
00:15
166 км.
3 ч. 11 мин.
Игра
01:20
01:21
208 км.
5 ч. 0 мин.
Ижевск
03:09
04:37
292 км.
6 ч. 49 мин.
Агрыз
05:38
06:10
324 км.
9 ч. 18 мин.
Можга
07:02
07:04
374 км.
10 ч. 42 мин.
Кизнер
07:52
07:55
420 км.
11 ч. 32 мин.
Вятские Поляны
08:32
08:34
450 км.
12 ч. 12 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
10:52
11:18
578 км.
14 ч. 32 мин.
Зеленый Дол
12:02
12:04
610 км.
15 ч. 42 мин.
Канаш
13:19
14:12
687 км.
16 ч. 59 мин.
Ибреси
15:46
15:48
724 км.
19 ч. 26 мин.
Алатырь
17:09
17:40
781 км.
20 ч. 49 мин.
Чамзинка
19:55
19:57
852 км.
23 ч. 35 мин.
Красный Узел
20:44
21:12
880 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Саранск
21:42
21:47
906 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Рузаевка
22:17
23:05
928 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Пенза 1
01:31
02:12
1022 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Сердобск
04:06
04:10
1121 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Ртищево 1
05:01
05:31
1156 км.
1 д. 8 ч. 41 мин.
Аркадак
06:23
06:26
1196 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Летяжевка
06:41
06:44
1207 км.
1 д. 10 ч. 21 мин.
Балашов
Пассажирский
07:26
07:53
1247 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Поворино
09:45
10:04
1319 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Новохоперск
10:51
10:53
1368 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Таловая
11:47
11:52
1426 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Бобров
12:33
12:38
1473 км.
1 д. 16 ч. 13 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:38
14:08
1513 км.
1 д. 17 ч. 18 мин.
Евдаково
14:46
14:48
1543 км.
1 д. 18 ч. 26 мин.
Подгорное
15:26
15:28
1580 км.
1 д. 19 ч. 6 мин.
Россошь
15:58
16:29
1604 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Зайцевка
18:03
18:05
1669 км.
1 д. 21 ч. 43 мин.
Кутейниково
18:46
18:47
1706 км.
1 д. 22 ч. 26 мин.
Миллерово
19:36
19:37
1761 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
Каменская
20:33
20:35
1827 км.
2 д. 0 ч. 13 мин.
Лихая
20:59
21:13
1846 км.
2 д. 0 ч. 39 мин.
Зверево
22:33
22:34
1862 км.
2 д. 2 ч. 13 мин.
Сулин
22:53
22:55
1877 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Шахтная
23:44
23:46
1895 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Новочеркасск
00:19
00:21
1931 км.
2 д. 3 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
01:11
01:31
1969 км.
2 д. 4 ч. 51 мин.
Староминская-Тимашевск
02:56
03:20
2060 км.
2 д. 6 ч. 36 мин.
Каневская
03:58
04:00
2107 км.
2 д. 7 ч. 38 мин.
Брюховецкая
04:30
04:32
2139 км.
2 д. 8 ч. 10 мин.
Краснодар 1
06:48
06:57
2225 км.
2 д. 10 ч. 28 мин.
Северская
08:05
08:07
2253 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Абинская
08:43
08:45
2296 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Крымская
08:59
09:04
2307 км.
2 д. 12 ч. 39 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
09:38
09:53
2335 км.
2 д. 13 ч. 18 мин.
Новороссийск
10:25
2349 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Досталось купе старого образца. Но вполне хороший вариант. Вагон хорошо убранный. Во время пути порядок поддерживался. Несколько раз полы протирали. Из вагона-ресторана предлагалось заказать еду прямо в купе, но очень дорого((
Здравствуйте! Отмечу прекрасное обслуживание. Со стороны проводников только дружелюбность и тактичность. Персонал очень вежливый. В дороге убирались много раз. Но вот кондиционер барахлил.
Поездка прошла вообще замечательно. Если со стороны смотреть на вагон – он очень старый и добитый. Но это только внешне. Внутри все просто замечательно. Аккуратно и уютно. Нас обслуживала проводница Анжелика. Было очень вкусно поужинать.
Хороший поезд. Обслуживание на высоте, купе тоже прекрасное. Проводница свое дело знает. Ехал и отдыхал одним словом. Очень рекомендую.
Все светильники работали и светили ярко. Могла без проблем читать книжку и не париться вообще ни о чем. Спасибо за поездку.
Вагон попался новый, очень аккуратный и приятный. Было комфортно ехать. Но в купе было душно, нельзя было открывать форточки, потому что их просто не было. Приходилось открывать двери в вагоне
Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.