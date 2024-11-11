08:42
23 ч. 40 мин.
08:22
8
Маршрут следования поезда 937Г Нижний Новгород — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арзамас 1
10:43
10:46
102 км.
2 ч. 1 мин.
Пенза 1
17:35
18:17
359 км.
8 ч. 53 мин.
Ртищево 1
21:08
21:46
492 км.
12 ч. 26 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:37
01:17
663 км.
15 ч. 55 мин.
Карамыш
03:15
03:19
735 км.
18 ч. 33 мин.
Петров Вал
04:55
04:57
829 км.
20 ч. 13 мин.
Волгоград 1
08:22
995 км.
23 ч. 40 мин.
