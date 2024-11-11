Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 140Н Барнаул — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 140Н Барнаул — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
10:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
11:02
11:07
12 км.
0 ч. 18 мин.
Усть-Тальменская
12:15
12:25
65 км.
1 ч. 31 мин.
Черепаново
13:10
13:54
111 км.
2 ч. 26 мин.
Бердск
15:27
15:39
172 км.
4 ч. 43 мин.
Новосибирск
Главный
16:45
17:38
205 км.
6 ч. 1 мин.
Чулымская
19:42
19:44
327 км.
8 ч. 58 мин.
Каргат
20:18
20:20
372 км.
9 ч. 34 мин.
Барабинск
21:57
22:23
495 км.
11 ч. 13 мин.
Озеро-Карачинское
23:20
23:25
583 км.
12 ч. 36 мин.
Чаны
23:37
23:39
595 км.
12 ч. 53 мин.
Татарская
00:21
00:23
646 км.
13 ч. 37 мин.
Калачинская
01:19
01:21
735 км.
14 ч. 35 мин.
Омск
Пассажирский
02:19
02:55
811 км.
15 ч. 35 мин.
Называевская
04:31
04:33
957 км.
17 ч. 47 мин.
Ишим
06:09
06:24
1087 км.
19 ч. 25 мин.
Тюмень
10:03
10:23
1356 км.
23 ч. 19 мин.
Богданович
13:53
13:55
1570 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:56
16:32
1658 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Ревда
17:19
17:21
1699 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Дружинино
18:00
18:28
1723 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Красноуфимск
20:25
20:27
1832 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Янаул
23:07
23:09
2009 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Сарапул
00:08
00:09
2082 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Агрыз
00:57
01:12
2129 км.
1 д. 14 ч. 13 мин.
Вятские Поляны
03:11
03:13
2255 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
05:18
05:26
2383 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Зеленый Дол
06:24
06:26
2415 км.
1 д. 19 ч. 40 мин.
Канаш
07:57
08:36
2492 км.
1 д. 21 ч. 13 мин.
Алатырь
11:00
11:02
2585 км.
2 д. 0 ч. 16 мин.
Атяшево
12:11
12:12
2628 км.
2 д. 1 ч. 27 мин.
Красный Узел
13:28
13:58
2679 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Саранск
14:29
14:34
2705 км.
2 д. 3 ч. 45 мин.
Пенза 1
17:29
18:10
2815 км.
2 д. 6 ч. 45 мин.
Сердобск
19:52
19:54
2914 км.
2 д. 9 ч. 8 мин.
Ртищево 1
20:55
21:05
2949 км.
2 д. 10 ч. 11 мин.
Аркадак
21:51
21:53
2989 км.
2 д. 11 ч. 7 мин.
Балашов
Пассажирский
22:39
23:02
3039 км.
2 д. 11 ч. 55 мин.
Поворино
00:50
01:05
3111 км.
2 д. 14 ч. 6 мин.
Новохоперск
01:54
01:56
3160 км.
2 д. 15 ч. 10 мин.
Таловая
02:53
02:55
3218 км.
2 д. 16 ч. 9 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
04:30
04:48
3304 км.
2 д. 17 ч. 46 мин.
Евдаково
05:27
05:29
3334 км.
2 д. 18 ч. 43 мин.
Россошь
06:30
07:05
3393 км.
2 д. 19 ч. 46 мин.
Зайцевка
08:24
08:26
3458 км.
2 д. 21 ч. 40 мин.
Кутейниково
09:12
09:14
3495 км.
2 д. 22 ч. 28 мин.
Миллерово
10:02
10:04
3550 км.
2 д. 23 ч. 18 мин.
Каменская
10:55
10:57
3616 км.
3 д. 0 ч. 11 мин.
Лихая
11:20
11:34
3635 км.
3 д. 0 ч. 36 мин.
Зверево
12:03
12:05
3651 км.
3 д. 1 ч. 19 мин.
Шахтная
13:09
13:11
3684 км.
3 д. 2 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
14:44
15:17
3752 км.
3 д. 4 ч. 0 мин.
Кущевка
16:24
16:26
3826 км.
3 д. 5 ч. 40 мин.
Крыловская
16:56
16:58
3859 км.
3 д. 6 ч. 12 мин.
Тихорецкая
17:43
17:46
3912 км.
3 д. 6 ч. 59 мин.
Кавказская
18:44
19:38
3970 км.
3 д. 8 ч. 0 мин.
Отрадо-Кубанская
20:14
20:16
3999 км.
3 д. 9 ч. 30 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:55
21:13
4032 км.
3 д. 10 ч. 11 мин.
Курганная
22:14
22:16
4072 км.
3 д. 11 ч. 30 мин.
Белореченская
23:28
00:04
4129 км.
3 д. 12 ч. 44 мин.
Хадыженская
01:22
01:37
4177 км.
3 д. 14 ч. 38 мин.
Туапсе
03:00
03:12
4226 км.
3 д. 16 ч. 16 мин.
Лазаревская
03:54
03:57
4253 км.
3 д. 17 ч. 10 мин.
Лоо
04:42
04:45
4285 км.
3 д. 17 ч. 58 мин.
Сочи
05:11
05:20
4301 км.
3 д. 18 ч. 27 мин.
Хоста
05:39
05:41
4314 км.
3 д. 18 ч. 55 мин.
Адлер
05:52
4322 км.
3 д. 19 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Ехала обратно с отдыха с детьми и проблем не возникло в поезде. Проводница не лезла к нам со своими советами как себя вести детям. Чай вовремя, уборка нормальная. В общем спокойная стандартная поездка.
Кондиционер работал хорошо, но не дуло. Проводница, молоденькая девушка, чуткая и тактичная. Не навязывала какие-то покупки, а вот на просьбы пассажиров откликалась быстро.
Нисколько не жалко потраченных за билет денег. Доехал отлично. Проводники хорошо справляются со своей работой. На все просьбы реагируют адекватно и быстро. Титан для кипятка хоть и старый, но работает отлично.
Билеты дорогие стали капец просто, а поезд вообще не изменился! Как это вообще разобрать не могу понять, с чего вдруг цена так подскочила. Так никаких денег не наберешься на поездки такие.
Спасибо за хорошее настроение и обслуживание. Я бы сказала, что проводник сделал все, что можно для нашего комфорта. ЗА что хочу ему выразить огромное человеческое спасибо! На протяжении поездки поддерживал чистоту – несколько раз убирался влажной тряпкой.
Поезд как поезд. Не было разборок и пьяни – и на том спасибо))) Как курили, так и курят в тамбурах, где нельзя это делать. Никогда ничего не поменяется
Всем привет. Было слегка жарковато в вагоне. Топили очень сильно и температура часто была под 30 градусов. Наша проводница не сильно часто заходила к нам и иногда приходилось подолгу ее ждать.
Хороший поезд. Много раз уже на нем ездил и всегда все замечательно.
Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!