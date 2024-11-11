Поезд 140Н Барнаул — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:44

Барнаул

3 д. 19 ч. 8 мин.

05:52

Адлер

67

Маршрут следования поезда 140Н Барнаул — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

10:44

0 км.

0 ч. 0 мин.

Алтайская

11:02

5 мин.

11:07

12 км.

0 ч. 18 мин.

Усть-Тальменская

12:15

10 мин.

12:25

65 км.

1 ч. 31 мин.

Черепаново

13:10

44 мин.

13:54

111 км.

2 ч. 26 мин.

Бердск

15:27

12 мин.

15:39

172 км.

4 ч. 43 мин.

Новосибирск
Главный

16:45

53 мин.

17:38

205 км.

6 ч. 1 мин.

Чулымская

19:42

2 мин.

19:44

327 км.

8 ч. 58 мин.

Каргат

20:18

2 мин.

20:20

372 км.

9 ч. 34 мин.

Барабинск

21:57

26 мин.

22:23

495 км.

11 ч. 13 мин.

Озеро-Карачинское

23:20

5 мин.

23:25

583 км.

12 ч. 36 мин.

Чаны

23:37

2 мин.

23:39

595 км.

12 ч. 53 мин.

Татарская

00:21

2 мин.

00:23

646 км.

13 ч. 37 мин.

Калачинская

01:19

2 мин.

01:21

735 км.

14 ч. 35 мин.

Омск
Пассажирский

02:19

36 мин.

02:55

811 км.

15 ч. 35 мин.

Называевская

04:31

2 мин.

04:33

957 км.

17 ч. 47 мин.

Ишим

06:09

15 мин.

06:24

1087 км.

19 ч. 25 мин.

Тюмень

10:03

20 мин.

10:23

1356 км.

23 ч. 19 мин.

Богданович

13:53

2 мин.

13:55

1570 км.

1 д. 3 ч. 9 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

15:56

36 мин.

16:32

1658 км.

1 д. 5 ч. 12 мин.

Ревда

17:19

2 мин.

17:21

1699 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Дружинино

18:00

28 мин.

18:28

1723 км.

1 д. 7 ч. 16 мин.

Красноуфимск

20:25

2 мин.

20:27

1832 км.

1 д. 9 ч. 41 мин.

Янаул

23:07

2 мин.

23:09

2009 км.

1 д. 12 ч. 23 мин.

Сарапул

00:08

1 мин.

00:09

2082 км.

1 д. 13 ч. 24 мин.

Агрыз

00:57

15 мин.

01:12

2129 км.

1 д. 14 ч. 13 мин.

Вятские Поляны

03:11

2 мин.

03:13

2255 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

05:18

8 мин.

05:26

2383 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Зеленый Дол

06:24

2 мин.

06:26

2415 км.

1 д. 19 ч. 40 мин.

Канаш

07:57

39 мин.

08:36

2492 км.

1 д. 21 ч. 13 мин.

Алатырь

11:00

2 мин.

11:02

2585 км.

2 д. 0 ч. 16 мин.

Атяшево

12:11

1 мин.

12:12

2628 км.

2 д. 1 ч. 27 мин.

Красный Узел

13:28

30 мин.

13:58

2679 км.

2 д. 2 ч. 44 мин.

Саранск

14:29

5 мин.

14:34

2705 км.

2 д. 3 ч. 45 мин.

Пенза 1

17:29

41 мин.

18:10

2815 км.

2 д. 6 ч. 45 мин.

Сердобск

19:52

2 мин.

19:54

2914 км.

2 д. 9 ч. 8 мин.

Ртищево 1

20:55

10 мин.

21:05

2949 км.

2 д. 10 ч. 11 мин.

Аркадак

21:51

2 мин.

21:53

2989 км.

2 д. 11 ч. 7 мин.

Балашов
Пассажирский

22:39

23 мин.

23:02

3039 км.

2 д. 11 ч. 55 мин.

Поворино

00:50

15 мин.

01:05

3111 км.

2 д. 14 ч. 6 мин.

Новохоперск

01:54

2 мин.

01:56

3160 км.

2 д. 15 ч. 10 мин.

Таловая

02:53

2 мин.

02:55

3218 км.

2 д. 16 ч. 9 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

04:30

18 мин.

04:48

3304 км.

2 д. 17 ч. 46 мин.

Евдаково

05:27

2 мин.

05:29

3334 км.

2 д. 18 ч. 43 мин.

Россошь

06:30

35 мин.

07:05

3393 км.

2 д. 19 ч. 46 мин.

Зайцевка

08:24

2 мин.

08:26

3458 км.

2 д. 21 ч. 40 мин.

Кутейниково

09:12

2 мин.

09:14

3495 км.

2 д. 22 ч. 28 мин.

Миллерово

10:02

2 мин.

10:04

3550 км.

2 д. 23 ч. 18 мин.

Каменская

10:55

2 мин.

10:57

3616 км.

3 д. 0 ч. 11 мин.

Лихая

11:20

14 мин.

11:34

3635 км.

3 д. 0 ч. 36 мин.

Зверево

12:03

2 мин.

12:05

3651 км.

3 д. 1 ч. 19 мин.

Шахтная

13:09

2 мин.

13:11

3684 км.

3 д. 2 ч. 25 мин.

Ростов
Главный

14:44

33 мин.

15:17

3752 км.

3 д. 4 ч. 0 мин.

Кущевка

16:24

2 мин.

16:26

3826 км.

3 д. 5 ч. 40 мин.

Крыловская

16:56

2 мин.

16:58

3859 км.

3 д. 6 ч. 12 мин.

Тихорецкая

17:43

3 мин.

17:46

3912 км.

3 д. 6 ч. 59 мин.

Кавказская

18:44

54 мин.

19:38

3970 км.

3 д. 8 ч. 0 мин.

Отрадо-Кубанская

20:14

2 мин.

20:16

3999 км.

3 д. 9 ч. 30 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

20:55

18 мин.

21:13

4032 км.

3 д. 10 ч. 11 мин.

Курганная

22:14

2 мин.

22:16

4072 км.

3 д. 11 ч. 30 мин.

Белореченская

23:28

36 мин.

00:04

4129 км.

3 д. 12 ч. 44 мин.

Хадыженская

01:22

15 мин.

01:37

4177 км.

3 д. 14 ч. 38 мин.

Туапсе

03:00

12 мин.

03:12

4226 км.

3 д. 16 ч. 16 мин.

Лазаревская

03:54

3 мин.

03:57

4253 км.

3 д. 17 ч. 10 мин.

Лоо

04:42

3 мин.

04:45

4285 км.

3 д. 17 ч. 58 мин.

Сочи

05:11

9 мин.

05:20

4301 км.

3 д. 18 ч. 27 мин.

Хоста

05:39

2 мин.

05:41

4314 км.

3 д. 18 ч. 55 мин.

Адлер

05:52

4322 км.

3 д. 19 ч. 8 мин.

Информация о поезде 140Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 140Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 10:44 и прибывает на конечную станцию Адлер в 05:52. Вся дорога занимает 3 д. 19 ч. 8 мин., а суммарное время стоянок составляет - 13 ч. 9 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 140Н

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Кавказская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Надежда

    Ехала обратно с отдыха с детьми и проблем не возникло в поезде. Проводница не лезла к нам со своими советами как себя вести детям. Чай вовремя, уборка нормальная. В общем спокойная стандартная поездка.

  2. Глеб Фирсов

    Кондиционер работал хорошо, но не дуло. Проводница, молоденькая девушка, чуткая и тактичная. Не навязывала какие-то покупки, а вот на просьбы пассажиров откликалась быстро.

  3. Николай

    Нисколько не жалко потраченных за билет денег. Доехал отлично. Проводники хорошо справляются со своей работой. На все просьбы реагируют адекватно и быстро. Титан для кипятка хоть и старый, но работает отлично.

  4. Алла

    Билеты дорогие стали капец просто, а поезд вообще не изменился! Как это вообще разобрать не могу понять, с чего вдруг цена так подскочила. Так никаких денег не наберешься на поездки такие.

  5. Женька

    Спасибо за хорошее настроение и обслуживание. Я бы сказала, что проводник сделал все, что можно для нашего комфорта. ЗА что хочу ему выразить огромное человеческое спасибо! На протяжении поездки поддерживал чистоту – несколько раз убирался влажной тряпкой.

  6. Степан Вячеславович

    Поезд как поезд. Не было разборок и пьяни – и на том спасибо))) Как курили, так и курят в тамбурах, где нельзя это делать. Никогда ничего не поменяется

  7. Алина Константиновна Лис

    Всем привет. Было слегка жарковато в вагоне. Топили очень сильно и температура часто была под 30 градусов. Наша проводница не сильно часто заходила к нам и иногда приходилось подолгу ее ждать.

  8. Макар

    Хороший поезд. Много раз уже на нем ездил и всегда все замечательно.

  9. Солодкая Виктория

    Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
