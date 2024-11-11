Поезд 591Е Пермь — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:00

Пермь

2 д. 14 ч. 10 мин.

20:10

Анапа

28

Маршрут следования поезда 591Е Пермь — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Пермь — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Пермь 2

06:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чепца

09:57

33 мин.

10:30

163 км.

3 ч. 57 мин.

Ижевск

15:42

48 мин.

16:30

284 км.

9 ч. 42 мин.

Агрыз

17:12

21 мин.

17:33

316 км.

11 ч. 12 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

21:52

54 мин.

22:46

570 км.

15 ч. 52 мин.

Канаш

01:05

35 мин.

01:40

677 км.

19 ч. 5 мин.

Саранск

08:30

5 мин.

08:35

883 км.

1 д. 2 ч. 30 мин.

Пенза 1

12:07

40 мин.

12:47

993 км.

1 д. 6 ч. 7 мин.

Сердобск

14:48

2 мин.

14:50

1092 км.

1 д. 8 ч. 48 мин.

Ртищево 1

15:50

13 мин.

16:03

1127 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Балашов
Пассажирский

17:50

24 мин.

18:14

1218 км.

1 д. 11 ч. 50 мин.

Поворино

20:03

15 мин.

20:18

1290 км.

1 д. 14 ч. 3 мин.

Новохоперск

21:07

2 мин.

21:09

1339 км.

1 д. 15 ч. 7 мин.

Таловая

22:02

2 мин.

22:04

1397 км.

1 д. 16 ч. 2 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

23:40

23 мин.

00:03

1483 км.

1 д. 17 ч. 40 мин.

Россошь

01:42

20 мин.

02:02

1571 км.

1 д. 19 ч. 42 мин.

Миллерово

05:13

3 мин.

05:16

1722 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Каменская

06:10

10 мин.

06:20

1788 км.

2 д. 0 ч. 10 мин.

Лихая

06:43

18 мин.

07:01

1807 км.

2 д. 0 ч. 43 мин.

Зверево

07:40

2 мин.

07:42

1823 км.

2 д. 1 ч. 40 мин.

Сулин

08:07

2 мин.

08:09

1838 км.

2 д. 2 ч. 7 мин.

Шахтная

08:44

2 мин.

08:46

1856 км.

2 д. 2 ч. 44 мин.

Новочеркасск

09:33

2 мин.

09:35

1892 км.

2 д. 3 ч. 33 мин.

Первомайская

11:10

55 мин.

12:05

1936 км.

2 д. 5 ч. 10 мин.

Староминская-Тимашевск

13:40

2 мин.

13:42

2022 км.

2 д. 7 ч. 40 мин.

Тимашевская

15:21

5 мин.

15:26

2119 км.

2 д. 9 ч. 21 мин.

Протока

16:45

5 мин.

16:50

2195 км.

2 д. 10 ч. 45 мин.

Анапа

20:10

2267 км.

2 д. 14 ч. 10 мин.

Информация о поезде 591Е

Планируете поездку по маршруту Пермь — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 591Е. Этот поезд отправляется со станции Пермь в 06:00 и прибывает на конечную станцию Анапа в 20:10. Вся дорога занимает 2 д. 14 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 23 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5645 руб.
  • стоимость купейного места – 10649 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 591Е Пермь - Анапа: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

28 станций

Самая длинная остановка:

55 мин. – станция Первомайская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5645 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Ия Седова

    Ехать было удобно и комфортно. Соседи достались адекватные, не шумели и с расспросами не приставали. Спальное место приятное и мягкое. Выспалась отлично! В туалете сухо. Только туалетную бумагу приходилось пару раз просить.

  2. Евгения

    Огромная благодарность проводникам! Вагон не новый, но они всеми силами стараются сделать его уютным. Убираются часто. С пассажирами очень приветливы. Предлагают чай или кофе.

  3. Андрей

    При покупке электронных билетов, возникает проблема, если с вами едет школьник. Т.е. если вы желаете приобрести билет вашему чаду за полцены, ничего не выйдет, всё равно надо ехать на вокзал и предоставить не только свидетельство о рождении, но и справку из школы, только в этом случае вы получите скидку на школьника, и на сайте тоже можно купить билеты, только за полную стоимость.

  4. Светлана Васильевна

    Здравствуйте РЖД, когда у вас закончатся вечные ваши ремонты! Билеты у вас золотые а электрички вы так вовремя не научились пускать! за такие цены у вас должны быть идеальные железные дороги! Жаловаться бесполезно монополия всем плевать!

  5. Лидия Михайловна

    Иногда приходится пользоваться этим маршрутом. Сразу посещают мысли, что РЖД к людям, которые пользуются этим направлением, относится как перевозу скота на бойню. БЕЗОБРАЗИЕ!!! Ладно, только условия так еще и хамское поведение, что на кассах что проводник.

  6. Сергей

    Сервис хоть немного и улучшился за последнее время, но всё равно оставляет желать лучшего ((А вот цены взлетели нереально и как по мне совершенно не обоснованно по сколку это монополия ставлю сегодня одни цены завтра другие МАФИЯ!!!

  7. я оксана

    Несколько раз в году езжу на поезде и это надо сказать непередаваемые ощущения! Колорит и общительность пермских проводников приводит в восторг) Их уникальная речь и добрый юмор скрашивают длительность поездки. Хотя правды ради добавлю, что именно этот поезд доставит вас быстрее остальных.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн