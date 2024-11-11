Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 591Е Пермь — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Пермь — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Пермь 2
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чепца
09:57
10:30
163 км.
3 ч. 57 мин.
Ижевск
15:42
16:30
284 км.
9 ч. 42 мин.
Агрыз
17:12
17:33
316 км.
11 ч. 12 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
21:52
22:46
570 км.
15 ч. 52 мин.
Канаш
01:05
01:40
677 км.
19 ч. 5 мин.
Саранск
08:30
08:35
883 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Пенза 1
12:07
12:47
993 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Сердобск
14:48
14:50
1092 км.
1 д. 8 ч. 48 мин.
Ртищево 1
15:50
16:03
1127 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Балашов
Пассажирский
17:50
18:14
1218 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Поворино
20:03
20:18
1290 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Новохоперск
21:07
21:09
1339 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Таловая
22:02
22:04
1397 км.
1 д. 16 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:03
1483 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Россошь
01:42
02:02
1571 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Миллерово
05:13
05:16
1722 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Каменская
06:10
06:20
1788 км.
2 д. 0 ч. 10 мин.
Лихая
06:43
07:01
1807 км.
2 д. 0 ч. 43 мин.
Зверево
07:40
07:42
1823 км.
2 д. 1 ч. 40 мин.
Сулин
08:07
08:09
1838 км.
2 д. 2 ч. 7 мин.
Шахтная
08:44
08:46
1856 км.
2 д. 2 ч. 44 мин.
Новочеркасск
09:33
09:35
1892 км.
2 д. 3 ч. 33 мин.
Первомайская
11:10
12:05
1936 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Староминская-Тимашевск
13:40
13:42
2022 км.
2 д. 7 ч. 40 мин.
Тимашевская
15:21
15:26
2119 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Протока
16:45
16:50
2195 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Анапа
20:10
2267 км.
2 д. 14 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехать было удобно и комфортно. Соседи достались адекватные, не шумели и с расспросами не приставали. Спальное место приятное и мягкое. Выспалась отлично! В туалете сухо. Только туалетную бумагу приходилось пару раз просить.
Огромная благодарность проводникам! Вагон не новый, но они всеми силами стараются сделать его уютным. Убираются часто. С пассажирами очень приветливы. Предлагают чай или кофе.
При покупке электронных билетов, возникает проблема, если с вами едет школьник. Т.е. если вы желаете приобрести билет вашему чаду за полцены, ничего не выйдет, всё равно надо ехать на вокзал и предоставить не только свидетельство о рождении, но и справку из школы, только в этом случае вы получите скидку на школьника, и на сайте тоже можно купить билеты, только за полную стоимость.
Здравствуйте РЖД, когда у вас закончатся вечные ваши ремонты! Билеты у вас золотые а электрички вы так вовремя не научились пускать! за такие цены у вас должны быть идеальные железные дороги! Жаловаться бесполезно монополия всем плевать!
Иногда приходится пользоваться этим маршрутом. Сразу посещают мысли, что РЖД к людям, которые пользуются этим направлением, относится как перевозу скота на бойню. БЕЗОБРАЗИЕ!!! Ладно, только условия так еще и хамское поведение, что на кассах что проводник.
Сервис хоть немного и улучшился за последнее время, но всё равно оставляет желать лучшего ((А вот цены взлетели нереально и как по мне совершенно не обоснованно по сколку это монополия ставлю сегодня одни цены завтра другие МАФИЯ!!!
Несколько раз в году езжу на поезде и это надо сказать непередаваемые ощущения! Колорит и общительность пермских проводников приводит в восторг) Их уникальная речь и добрый юмор скрашивают длительность поездки. Хотя правды ради добавлю, что именно этот поезд доставит вас быстрее остальных.