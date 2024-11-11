Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 312С Новороссийск — Воркута.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:55
3 ч. 31 мин.
05:05
80
Маршрут следования поезда 312С Новороссийск — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
22:25
22:30
14 км.
0 ч. 30 мин.
Крымская
23:05
23:17
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
00:14
00:17
79 км.
2 ч. 19 мин.
Полтавская
00:37
00:39
92 км.
2 ч. 42 мин.
Тимашевская
01:35
01:49
156 км.
3 ч. 40 мин.
Брюховецкая
02:15
02:17
175 км.
4 ч. 20 мин.
Каневская
02:45
02:47
207 км.
4 ч. 50 мин.
Староминская-Тимашевск
03:52
03:54
254 км.
5 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
05:16
05:58
345 км.
7 ч. 21 мин.
Новочеркасск
06:58
07:00
383 км.
9 ч. 3 мин.
Шахтная
07:36
07:38
419 км.
9 ч. 41 мин.
Сулин
08:06
08:08
437 км.
10 ч. 11 мин.
Зверево
08:30
08:32
452 км.
10 ч. 35 мин.
Лихая
09:41
10:06
468 км.
11 ч. 46 мин.
Каменская
10:33
10:35
487 км.
12 ч. 38 мин.
Миллерово
11:24
11:26
553 км.
13 ч. 29 мин.
Кутейниково
12:16
12:18
608 км.
14 ч. 21 мин.
Россошь
14:23
14:37
710 км.
16 ч. 28 мин.
Евдаково
15:44
15:46
769 км.
17 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:26
16:44
799 км.
18 ч. 31 мин.
Таловая
18:21
18:23
885 км.
20 ч. 26 мин.
Новохоперск
19:32
19:34
943 км.
21 ч. 37 мин.
Поворино
20:37
21:00
992 км.
22 ч. 42 мин.
Балашов
Пассажирский
22:43
23:10
1064 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Аркадак
00:10
00:12
1114 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
Ртищево 1
01:11
01:38
1154 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Сердобск
02:38
02:40
1189 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Пенза 1
04:40
05:21
1288 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Саранск
09:04
09:09
1398 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Красный Узел
09:45
10:20
1424 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Оброчное
10:48
10:50
1452 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Ужовка
11:22
11:24
1481 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Лукоянов
12:24
12:29
1520 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Шатки
12:57
12:59
1548 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Арзамас 1
13:38
14:07
1579 км.
1 д. 15 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:07
16:30
1681 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Урень
18:37
18:39
1850 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Шахунья
19:24
19:26
1904 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Пижма
19:56
19:58
1939 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Буреполом
20:11
20:13
1956 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Котельнич 1
21:15
21:17
2026 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Киров
Пассажирский
22:48
23:34
2107 км.
2 д. 0 ч. 53 мин.
Юрья
01:01
01:06
2163 км.
2 д. 3 ч. 6 мин.
Мураши
02:06
02:21
2206 км.
2 д. 4 ч. 11 мин.
Опарино
03:32
03:40
2269 км.
2 д. 5 ч. 37 мин.
Пинюг
04:43
04:45
2321 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Луза
05:41
05:43
2372 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
2395 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Котлас Южный
07:06
07:56
2448 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Сольвычегодск
08:24
08:26
2461 км.
2 д. 10 ч. 29 мин.
Низовка
08:49
08:51
2473 км.
2 д. 10 ч. 54 мин.
Виледь
09:30
09:32
2496 км.
2 д. 11 ч. 35 мин.
Урдома
10:45
10:47
2568 км.
2 д. 12 ч. 50 мин.
Межег
11:41
11:43
2627 км.
2 д. 13 ч. 46 мин.
Микунь
12:21
12:51
2672 км.
2 д. 14 ч. 26 мин.
Княжпогост
13:42
13:44
2721 км.
2 д. 15 ч. 47 мин.
Синдор
14:41
14:43
2779 км.
2 д. 16 ч. 46 мин.
Ярега
16:24
16:26
2886 км.
2 д. 18 ч. 29 мин.
Ухта
16:46
16:56
2901 км.
2 д. 18 ч. 51 мин.
Сосногорск
17:15
17:36
2910 км.
2 д. 19 ч. 20 мин.
Малая Пера
19:08
19:10
2989 км.
2 д. 21 ч. 13 мин.
Ираель
19:38
19:40
3019 км.
2 д. 21 ч. 43 мин.
Зеленоборск
19:52
19:53
3029 км.
2 д. 21 ч. 57 мин.
Каджером
20:23
20:25
3063 км.
2 д. 22 ч. 28 мин.
Чикшино
20:57
20:59
3098 км.
2 д. 23 ч. 2 мин.
Кожва 1
21:35
21:37
3133 км.
2 д. 23 ч. 40 мин.
Печора
21:55
22:19
3145 км.
3 д. 0 ч. 0 мин.
Янью
23:38
23:40
3209 км.
3 д. 1 ч. 43 мин.
Инта 1
01:29
01:45
3313 км.
3 д. 3 ч. 34 мин.
Пост Абезь
03:24
03:25
3400 км.
3 д. 5 ч. 29 мин.
Марков
03:36
03:40
3406 км.
3 д. 5 ч. 41 мин.
Сивая Маска
04:16
04:18
3439 км.
3 д. 6 ч. 21 мин.
Сейда
05:18
05:20
3486 км.
3 д. 7 ч. 23 мин.
Воркута
06:50
3547 км.
3 д. 8 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд понравился, внутри чистота и порядок. Приятные проводницы. Я ехала в 14 вагоне. Большое спасибо за заботу и комфорт.
Как вообще можно так с людьми обращаться?? Выдали сырое белье. Я говорю – сырое, поменяйте. Она мне в ответ – нет другого, какое попалось, на таком и спите. Уровень сервиса – как в колхозе при советах.
Почему в поезде до сих пор нет биотуалета? Сколько можно ходить в эти задрипанные туалеты, где смываешь все прямо на дорогу!? Почему никак до руководства не дойдет что нужно обеспечивать комфорт пассажирам, тогда и билеты будут охотнее покупаться!
Поезд требует ремонта. Хотя бы косметического. В вагоне абсолютно не соблюдались никакие меры безопасности против ковида. На входе температуру не меряли – видимо не считают нужным.
Что сказать печально. В туалет зашла – умывальничек мизерный, даже помыться невозможно нормально! В туалете воняло хлоркой и мочей вперемешку. Жесть