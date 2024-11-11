Поезд 312С Новороссийск — Воркута

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:55

Новороссийск

3 ч. 31 мин.

05:05

Воркута

80

Маршрут следования поезда 312С Новороссийск — Воркута на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

21:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

22:25

5 мин.

22:30

14 км.

0 ч. 30 мин.

Крымская

23:05

12 мин.

23:17

42 км.

1 ч. 10 мин.

Протока

00:14

3 мин.

00:17

79 км.

2 ч. 19 мин.

Полтавская

00:37

2 мин.

00:39

92 км.

2 ч. 42 мин.

Тимашевская

01:35

14 мин.

01:49

156 км.

3 ч. 40 мин.

Брюховецкая

02:15

2 мин.

02:17

175 км.

4 ч. 20 мин.

Каневская

02:45

2 мин.

02:47

207 км.

4 ч. 50 мин.

Староминская-Тимашевск

03:52

2 мин.

03:54

254 км.

5 ч. 57 мин.

Ростов
Главный

05:16

42 мин.

05:58

345 км.

7 ч. 21 мин.

Новочеркасск

06:58

2 мин.

07:00

383 км.

9 ч. 3 мин.

Шахтная

07:36

2 мин.

07:38

419 км.

9 ч. 41 мин.

Сулин

08:06

2 мин.

08:08

437 км.

10 ч. 11 мин.

Зверево

08:30

2 мин.

08:32

452 км.

10 ч. 35 мин.

Лихая

09:41

25 мин.

10:06

468 км.

11 ч. 46 мин.

Каменская

10:33

2 мин.

10:35

487 км.

12 ч. 38 мин.

Миллерово

11:24

2 мин.

11:26

553 км.

13 ч. 29 мин.

Кутейниково

12:16

2 мин.

12:18

608 км.

14 ч. 21 мин.

Россошь

14:23

14 мин.

14:37

710 км.

16 ч. 28 мин.

Евдаково

15:44

2 мин.

15:46

769 км.

17 ч. 49 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

16:26

18 мин.

16:44

799 км.

18 ч. 31 мин.

Таловая

18:21

2 мин.

18:23

885 км.

20 ч. 26 мин.

Новохоперск

19:32

2 мин.

19:34

943 км.

21 ч. 37 мин.

Поворино

20:37

23 мин.

21:00

992 км.

22 ч. 42 мин.

Балашов
Пассажирский

22:43

27 мин.

23:10

1064 км.

1 д. 0 ч. 48 мин.

Аркадак

00:10

2 мин.

00:12

1114 км.

1 д. 2 ч. 15 мин.

Ртищево 1

01:11

27 мин.

01:38

1154 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Сердобск

02:38

2 мин.

02:40

1189 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Пенза 1

04:40

41 мин.

05:21

1288 км.

1 д. 6 ч. 45 мин.

Саранск

09:04

5 мин.

09:09

1398 км.

1 д. 11 ч. 9 мин.

Красный Узел

09:45

35 мин.

10:20

1424 км.

1 д. 11 ч. 50 мин.

Оброчное

10:48

2 мин.

10:50

1452 км.

1 д. 12 ч. 53 мин.

Ужовка

11:22

2 мин.

11:24

1481 км.

1 д. 13 ч. 27 мин.

Лукоянов

12:24

5 мин.

12:29

1520 км.

1 д. 14 ч. 29 мин.

Шатки

12:57

2 мин.

12:59

1548 км.

1 д. 15 ч. 2 мин.

Арзамас 1

13:38

29 мин.

14:07

1579 км.

1 д. 15 ч. 43 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:07

23 мин.

16:30

1681 км.

1 д. 18 ч. 12 мин.

Урень

18:37

2 мин.

18:39

1850 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Шахунья

19:24

2 мин.

19:26

1904 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Пижма

19:56

2 мин.

19:58

1939 км.

1 д. 22 ч. 1 мин.

Буреполом

20:11

2 мин.

20:13

1956 км.

1 д. 22 ч. 16 мин.

Котельнич 1

21:15

2 мин.

21:17

2026 км.

1 д. 23 ч. 20 мин.

Киров
Пассажирский

22:48

46 мин.

23:34

2107 км.

2 д. 0 ч. 53 мин.

Юрья

01:01

5 мин.

01:06

2163 км.

2 д. 3 ч. 6 мин.

Мураши

02:06

15 мин.

02:21

2206 км.

2 д. 4 ч. 11 мин.

Опарино

03:32

8 мин.

03:40

2269 км.

2 д. 5 ч. 37 мин.

Пинюг

04:43

2 мин.

04:45

2321 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Луза

05:41

2 мин.

05:43

2372 км.

2 д. 7 ч. 46 мин.

Сусоловка

06:16

2 мин.

06:18

2395 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Котлас Южный

07:06

50 мин.

07:56

2448 км.

2 д. 9 ч. 11 мин.

Сольвычегодск

08:24

2 мин.

08:26

2461 км.

2 д. 10 ч. 29 мин.

Низовка

08:49

2 мин.

08:51

2473 км.

2 д. 10 ч. 54 мин.

Виледь

09:30

2 мин.

09:32

2496 км.

2 д. 11 ч. 35 мин.

Урдома

10:45

2 мин.

10:47

2568 км.

2 д. 12 ч. 50 мин.

Межег

11:41

2 мин.

11:43

2627 км.

2 д. 13 ч. 46 мин.

Микунь

12:21

30 мин.

12:51

2672 км.

2 д. 14 ч. 26 мин.

Княжпогост

13:42

2 мин.

13:44

2721 км.

2 д. 15 ч. 47 мин.

Синдор

14:41

2 мин.

14:43

2779 км.

2 д. 16 ч. 46 мин.

Ярега

16:24

2 мин.

16:26

2886 км.

2 д. 18 ч. 29 мин.

Ухта

16:46

10 мин.

16:56

2901 км.

2 д. 18 ч. 51 мин.

Сосногорск

17:15

21 мин.

17:36

2910 км.

2 д. 19 ч. 20 мин.

Малая Пера

19:08

2 мин.

19:10

2989 км.

2 д. 21 ч. 13 мин.

Ираель

19:38

2 мин.

19:40

3019 км.

2 д. 21 ч. 43 мин.

Зеленоборск

19:52

1 мин.

19:53

3029 км.

2 д. 21 ч. 57 мин.

Каджером

20:23

2 мин.

20:25

3063 км.

2 д. 22 ч. 28 мин.

Чикшино

20:57

2 мин.

20:59

3098 км.

2 д. 23 ч. 2 мин.

Кожва 1

21:35

2 мин.

21:37

3133 км.

2 д. 23 ч. 40 мин.

Печора

21:55

24 мин.

22:19

3145 км.

3 д. 0 ч. 0 мин.

Янью

23:38

2 мин.

23:40

3209 км.

3 д. 1 ч. 43 мин.

Инта 1

01:29

16 мин.

01:45

3313 км.

3 д. 3 ч. 34 мин.

Пост Абезь

03:24

1 мин.

03:25

3400 км.

3 д. 5 ч. 29 мин.

Марков

03:36

4 мин.

03:40

3406 км.

3 д. 5 ч. 41 мин.

Сивая Маска

04:16

2 мин.

04:18

3439 км.

3 д. 6 ч. 21 мин.

Сейда

05:18

2 мин.

05:20

3486 км.

3 д. 7 ч. 23 мин.

Воркута

06:50

3547 км.

3 д. 8 ч. 55 мин.

Погода на станциях Новороссийск и Воркута

Информация о поезде 312С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 312С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 21:55 и прибывает на конечную станцию Воркута в 05:05. Вся дорога занимает 3 ч. 31 мин., а суммарное время стоянок составляет - 14 ч. 59 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3181 руб.
  • стоимость купейного места – 8737 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 312С Новороссийск - Воркута: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

80 станций

Самая длинная остановка:

219 мин. – станция Печора

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3181 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Поезд понравился, внутри чистота и порядок. Приятные проводницы. Я ехала в 14 вагоне. Большое спасибо за заботу и комфорт.

    Ответить
  2. Станислав Сергеевич

    Как вообще можно так с людьми обращаться?? Выдали сырое белье. Я говорю – сырое, поменяйте. Она мне в ответ – нет другого, какое попалось, на таком и спите. Уровень сервиса – как в колхозе при советах.

    Ответить
  3. Евгения Захарчук

    Почему в поезде до сих пор нет биотуалета? Сколько можно ходить в эти задрипанные туалеты, где смываешь все прямо на дорогу!? Почему никак до руководства не дойдет что нужно обеспечивать комфорт пассажирам, тогда и билеты будут охотнее покупаться!

    Ответить
  4. Степан Юрьевич

    Поезд требует ремонта. Хотя бы косметического. В вагоне абсолютно не соблюдались никакие меры безопасности против ковида. На входе температуру не меряли – видимо не считают нужным.

    Ответить
  5. Мамчиц Светлана Георгиевна

    Что сказать печально. В туалет зашла – умывальничек мизерный, даже помыться невозможно нормально! В туалете воняло хлоркой и мочей вперемешку. Жесть

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 312С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
