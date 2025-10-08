Маршрут следования и продажа билетов
23:40
1 д. 9 ч. 33 мин.
09:13
15
Маршрут следования поезда 455Г Казань — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пенза 1
12:25
13:07
390 км.
12 ч. 45 мин.
Ртищево 1
15:45
15:55
523 км.
16 ч. 5 мин.
Балашов
Пассажирский
17:28
17:55
614 км.
17 ч. 48 мин.
Поворино
19:36
20:01
686 км.
19 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:19
23:35
878 км.
23 ч. 39 мин.
Россошь
01:12
01:27
966 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Кутейниково
03:03
03:04
1068 км.
1 д. 3 ч. 23 мин.
Миллерово
03:56
03:58
1123 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Каменская
05:04
05:06
1189 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Лихая
05:31
05:51
1208 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Сулин
06:37
06:39
1239 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Шахтная
07:10
07:12
1257 км.
1 д. 7 ч. 30 мин.
Новочеркасск
08:23
08:25
1293 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Ростов
Главный
09:13
1331 км.
1 д. 9 ч. 33 мин.
