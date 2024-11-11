Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 476С Адлер — Казань
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 476С Адлер — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
23:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
23:19
23:21
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
23:41
23:47
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
00:11
00:13
37 км.
1 ч. 3 мин.
Лазаревская
00:59
01:02
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
01:41
01:45
96 км.
2 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
04:18
04:46
157 км.
5 ч. 10 мин.
Краснодар 1
06:38
06:58
199 км.
7 ч. 30 мин.
Брюховецкая
10:10
10:12
285 км.
11 ч. 2 мин.
Каневская
10:45
10:47
317 км.
11 ч. 37 мин.
Староминская-Тимашевск
11:42
11:44
364 км.
12 ч. 34 мин.
Первомайская
13:11
14:10
450 км.
14 ч. 3 мин.
Новочеркасск
15:38
15:40
494 км.
16 ч. 30 мин.
Шахтная
16:19
16:21
530 км.
17 ч. 11 мин.
Сулин
16:56
16:58
548 км.
17 ч. 48 мин.
Зверево
17:20
17:22
563 км.
18 ч. 12 мин.
Лихая
17:49
18:07
579 км.
18 ч. 41 мин.
Каменская
18:33
18:35
598 км.
19 ч. 25 мин.
Миллерово
19:29
19:31
664 км.
20 ч. 21 мин.
Кутейниково
20:20
20:22
719 км.
21 ч. 12 мин.
Зайцевка
21:03
21:05
756 км.
21 ч. 55 мин.
Россошь
22:10
22:25
821 км.
23 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:03
00:18
909 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Таловая
01:41
01:43
995 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Новохоперск
02:35
02:37
1053 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Поворино
03:25
03:40
1102 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Балашов
Пассажирский
05:27
05:51
1174 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Аркадак
06:46
06:48
1224 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Ртищево 1
07:46
07:56
1264 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Сердобск
08:50
09:02
1299 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Пенза 1
10:53
11:38
1398 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Саранск
15:01
15:06
1508 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Красный Узел
15:39
16:40
1534 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Алатырь
18:49
18:51
1626 км.
1 д. 19 ч. 41 мин.
Канаш
21:23
21:55
1719 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Казань
Пассажирская
23:58
1825 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд у нас попался очень хороший. Благодаря проводнице, которая делала уборку всего вагона (а не его частей) полностью 2 раза в день! Хорошие чистые туалеты. У нас был 18 вагон.
Очень не нравятся невоспитанные пассажиры. Дядькам по 40 лет а они до сих пор не могут себя вести как люди. Поездка была беспокойной из-за пассажиров. В остальном же было довольно хорошо.
Всем привет! Расскажу про нашу поездку. В вагоне была очень хорошая проводница. Старалась и вежливо общалась. Билеты конечно могли бы сделать и подешевле, так как поезд далеко не новый. Но да ладно. Проводница умница. В туалете чисто. Бумага на месте. Свет выключили ровно в 22 часа.
Ехали в 12 вагоне. Выбирать особо не приходится но я видел поезда и почище. Проводница обычная. Немного ленилась. Пока ее о чем-то не спросишь – сама ленилась говорить. То же самое и с уборкой. Пока не попросил убрать песок на полу, так бы наверное и лежал до конечной.
Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???