Маршрут следования и продажа билетов
08:40
1 д. 8 ч. 19 мин.
16:59
Маршрут следования поезда 502Е Тюмень — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
08:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тобольск
12:07
12:22
208 км.
3 ч. 27 мин.
Демьянка
15:21
15:41
377 км.
6 ч. 41 мин.
Пыть-Ях
19:39
19:49
584 км.
10 ч. 59 мин.
Сургут
21:30
22:10
649 км.
12 ч. 50 мин.
Когалым
01:00
01:10
774 км.
16 ч. 20 мин.
Ноябрьск 1
03:14
03:31
877 км.
18 ч. 34 мин.
Ноябрьск 2
03:49
03:59
888 км.
19 ч. 9 мин.
Ханымей
05:23
05:33
951 км.
20 ч. 43 мин.
Пурпе
08:50
09:09
1043 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Пуровск
11:30
11:35
1107 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Коротчаево
13:56
14:06
1220 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Новый Уренгой
16:59
1289 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
