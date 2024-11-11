Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Е Нижневартовск — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 147Е Нижневартовск — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
23:08
23:13
38 км.
1 ч. 18 мин.
Лангепасовский
00:34
00:39
83 км.
2 ч. 44 мин.
Ульт Ягун
01:41
01:46
141 км.
3 ч. 51 мин.
Сургут
02:48
03:40
193 км.
4 ч. 58 мин.
Пыть-Ях
05:36
05:46
258 км.
7 ч. 46 мин.
Куть-Ях
06:54
06:56
322 км.
9 ч. 4 мин.
Салым
07:44
07:46
364 км.
9 ч. 54 мин.
Демьянка
10:10
10:26
464 км.
12 ч. 20 мин.
Юность-Комсомольская
11:57
11:59
548 км.
14 ч. 7 мин.
Тобольск
13:26
13:36
633 км.
15 ч. 36 мин.
Тюмень
17:45
19:20
841 км.
19 ч. 55 мин.
Талица
20:58
21:00
948 км.
23 ч. 8 мин.
Каменск-Уральский
23:26
23:44
1079 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Челябинск-Главный
02:14
02:59
1225 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Чебаркуль
04:23
04:25
1294 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Миасс 1
04:52
04:54
1309 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Златоуст
06:06
06:08
1341 км.
1 д. 8 ч. 16 мин.
Бердяуш
07:07
07:09
1377 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Сулея
07:37
07:39
1393 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Вязовая
08:30
08:32
1435 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Усть-Катав
08:50
08:52
1446 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Кропачево
09:20
09:36
1461 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Симская
10:01
10:02
1479 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Аша
10:37
10:39
1507 км.
1 д. 12 ч. 47 мин.
Уфа
12:20
12:56
1595 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Раевка
15:17
15:20
1695 км.
1 д. 17 ч. 27 мин.
Аксаково
16:38
16:42
1746 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Приютово
17:02
17:05
1765 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Абдулино
17:40
17:45
1795 км.
1 д. 19 ч. 50 мин.
Бугуруслан
19:08
19:10
1876 км.
1 д. 21 ч. 18 мин.
Похвистнево
19:29
19:31
1895 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
Новоотрадная
20:21
20:23
1956 км.
1 д. 22 ч. 31 мин.
Кинель
21:06
21:08
2005 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
Самара
21:50
22:45
2039 км.
2 д. 0 ч. 0 мин.
Новокуйбышевская
23:08
23:10
2055 км.
2 д. 1 ч. 18 мин.
Чапаевск
23:31
23:33
2075 км.
2 д. 1 ч. 41 мин.
Пугачевск
02:39
02:41
2198 км.
2 д. 4 ч. 49 мин.
Балаково
03:59
04:01
2266 км.
2 д. 6 ч. 9 мин.
Вольск 2
04:55
04:57
2300 км.
2 д. 7 ч. 5 мин.
Сенная
05:29
05:31
2324 км.
2 д. 7 ч. 39 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:50
08:28
2419 км.
2 д. 10 ч. 0 мин.
Урбах
10:06
10:08
2495 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Красный Кут
10:45
10:47
2526 км.
2 д. 12 ч. 55 мин.
Гмелинская
12:00
12:02
2590 км.
2 д. 14 ч. 10 мин.
Палласовка
12:33
12:37
2626 км.
2 д. 14 ч. 43 мин.
Эльтон
13:50
13:52
2728 км.
2 д. 16 ч. 0 мин.
Верхний Баскунчак
15:10
15:25
2828 км.
2 д. 17 ч. 20 мин.
Харабалинская
16:40
16:42
2927 км.
2 д. 18 ч. 50 мин.
Ашулук
16:57
16:59
2941 км.
2 д. 19 ч. 7 мин.
Аксарайская
17:56
17:58
3014 км.
2 д. 20 ч. 6 мин.
Астрахань
18:44
3062 км.
2 д. 20 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Астрахань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде:
Когда ехала было две проводницы. Одна (старая) – постоянно бубнила что-то себе под нос и хамила пассажирам. С ней была молодая девочка, которая делал все идеально. Пожалуйста, увольте тех старух, которые портят общее впечатление о поезде своими советскими замашками. Оставьте, пожалуйста, только молодых проводниц.
Ехали 3 суток, а полы протерли только один раз. В туалете половину дороги не было бумаги. Из окон сильно дуло, особенно ночью (я спал на верхней полке).
У нас в вагоне был только одни туалет и он находился в противоположном от меня конце вагона. Было неудобно постоянно ходить через всех (а учитывая что бушует корона – это антисанитарно) даже просто для того чтобы помыть руки. Проводницы вели себя вежливо и корректно.
Пассажиры – как попадется. В самом вагоне было чисто, но вот в нашем купе грязновато. Не до конца задергивались шторки на окнах. На полу были крошки.
У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.