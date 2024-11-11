Поезд 147Е Нижневартовск — Астрахань

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Е Нижневартовск — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:50

Нижневартовск

2 д. 20 ч. 54 мин.

18:44

Астрахань

52

Купить билеты

Маршрут следования поезда 147Е Нижневартовск — Астрахань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Астрахань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

21:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

23:08

5 мин.

23:13

38 км.

1 ч. 18 мин.

Лангепасовский

00:34

5 мин.

00:39

83 км.

2 ч. 44 мин.

Ульт Ягун

01:41

5 мин.

01:46

141 км.

3 ч. 51 мин.

Сургут

02:48

52 мин.

03:40

193 км.

4 ч. 58 мин.

Пыть-Ях

05:36

10 мин.

05:46

258 км.

7 ч. 46 мин.

Куть-Ях

06:54

2 мин.

06:56

322 км.

9 ч. 4 мин.

Салым

07:44

2 мин.

07:46

364 км.

9 ч. 54 мин.

Демьянка

10:10

16 мин.

10:26

464 км.

12 ч. 20 мин.

Юность-Комсомольская

11:57

2 мин.

11:59

548 км.

14 ч. 7 мин.

Тобольск

13:26

10 мин.

13:36

633 км.

15 ч. 36 мин.

Тюмень

17:45

95 мин.

19:20

841 км.

19 ч. 55 мин.

Талица

20:58

2 мин.

21:00

948 км.

23 ч. 8 мин.

Каменск-Уральский

23:26

18 мин.

23:44

1079 км.

1 д. 1 ч. 36 мин.

Челябинск-Главный

02:14

45 мин.

02:59

1225 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Чебаркуль

04:23

2 мин.

04:25

1294 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Миасс 1

04:52

2 мин.

04:54

1309 км.

1 д. 7 ч. 2 мин.

Златоуст

06:06

2 мин.

06:08

1341 км.

1 д. 8 ч. 16 мин.

Бердяуш

07:07

2 мин.

07:09

1377 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Сулея

07:37

2 мин.

07:39

1393 км.

1 д. 9 ч. 47 мин.

Вязовая

08:30

2 мин.

08:32

1435 км.

1 д. 10 ч. 40 мин.

Усть-Катав

08:50

2 мин.

08:52

1446 км.

1 д. 11 ч. 0 мин.

Кропачево

09:20

16 мин.

09:36

1461 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Симская

10:01

1 мин.

10:02

1479 км.

1 д. 12 ч. 11 мин.

Аша

10:37

2 мин.

10:39

1507 км.

1 д. 12 ч. 47 мин.

Уфа

12:20

36 мин.

12:56

1595 км.

1 д. 14 ч. 30 мин.

Раевка

15:17

3 мин.

15:20

1695 км.

1 д. 17 ч. 27 мин.

Аксаково

16:38

4 мин.

16:42

1746 км.

1 д. 18 ч. 48 мин.

Приютово

17:02

3 мин.

17:05

1765 км.

1 д. 19 ч. 12 мин.

Абдулино

17:40

5 мин.

17:45

1795 км.

1 д. 19 ч. 50 мин.

Бугуруслан

19:08

2 мин.

19:10

1876 км.

1 д. 21 ч. 18 мин.

Похвистнево

19:29

2 мин.

19:31

1895 км.

1 д. 21 ч. 39 мин.

Новоотрадная

20:21

2 мин.

20:23

1956 км.

1 д. 22 ч. 31 мин.

Кинель

21:06

2 мин.

21:08

2005 км.

1 д. 23 ч. 16 мин.

Самара

21:50

55 мин.

22:45

2039 км.

2 д. 0 ч. 0 мин.

Новокуйбышевская

23:08

2 мин.

23:10

2055 км.

2 д. 1 ч. 18 мин.

Чапаевск

23:31

2 мин.

23:33

2075 км.

2 д. 1 ч. 41 мин.

Пугачевск

02:39

2 мин.

02:41

2198 км.

2 д. 4 ч. 49 мин.

Балаково

03:59

2 мин.

04:01

2266 км.

2 д. 6 ч. 9 мин.

Вольск 2

04:55

2 мин.

04:57

2300 км.

2 д. 7 ч. 5 мин.

Сенная

05:29

2 мин.

05:31

2324 км.

2 д. 7 ч. 39 мин.

Саратов 1
Пассажирский

07:50

38 мин.

08:28

2419 км.

2 д. 10 ч. 0 мин.

Урбах

10:06

2 мин.

10:08

2495 км.

2 д. 12 ч. 16 мин.

Красный Кут

10:45

2 мин.

10:47

2526 км.

2 д. 12 ч. 55 мин.

Гмелинская

12:00

2 мин.

12:02

2590 км.

2 д. 14 ч. 10 мин.

Палласовка

12:33

4 мин.

12:37

2626 км.

2 д. 14 ч. 43 мин.

Эльтон

13:50

2 мин.

13:52

2728 км.

2 д. 16 ч. 0 мин.

Верхний Баскунчак

15:10

15 мин.

15:25

2828 км.

2 д. 17 ч. 20 мин.

Харабалинская

16:40

2 мин.

16:42

2927 км.

2 д. 18 ч. 50 мин.

Ашулук

16:57

2 мин.

16:59

2941 км.

2 д. 19 ч. 7 мин.

Аксарайская

17:56

2 мин.

17:58

3014 км.

2 д. 20 ч. 6 мин.

Астрахань

18:44

3062 км.

2 д. 20 ч. 54 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Астрахань Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нижневартовск и Астрахань

Информация о поезде 147Е

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Астрахань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 147Е. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 21:50 и прибывает на конечную станцию Астрахань в 18:44. Вся дорога занимает 2 д. 20 ч. 54 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 19 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 147Е

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

95 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алиса

    Когда ехала было две проводницы. Одна (старая) – постоянно бубнила что-то себе под нос и хамила пассажирам. С ней была молодая девочка, которая делал все идеально. Пожалуйста, увольте тех старух, которые портят общее впечатление о поезде своими советскими замашками. Оставьте, пожалуйста, только молодых проводниц.

    Ответить
  2. Михалюк

    Ехали 3 суток, а полы протерли только один раз. В туалете половину дороги не было бумаги. Из окон сильно дуло, особенно ночью (я спал на верхней полке).

    Ответить
  3. Галина

    У нас в вагоне был только одни туалет и он находился в противоположном от меня конце вагона. Было неудобно постоянно ходить через всех (а учитывая что бушует корона – это антисанитарно) даже просто для того чтобы помыть руки. Проводницы вели себя вежливо и корректно.

    Ответить
  4. Адриана Валеева

    Пассажиры – как попадется. В самом вагоне было чисто, но вот в нашем купе грязновато. Не до конца задергивались шторки на окнах. На полу были крошки.

    Ответить
  5. Женечка Плотникова

    У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 147Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн