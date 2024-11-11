Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 447Е Нижневартовск — Астрахань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:39
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Маршрут следования поезда 447Е Нижневартовск — Астрахань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Астрахань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
17:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
18:27
18:40
38 км.
0 ч. 48 мин.
Лангепасовский
19:42
19:47
83 км.
2 ч. 3 мин.
Ульт Ягун
21:18
21:20
141 км.
3 ч. 39 мин.
Сургут
00:22
03:48
193 км.
6 ч. 43 мин.
Пыть-Ях
05:15
05:20
258 км.
11 ч. 36 мин.
Салым
07:38
07:43
365 км.
13 ч. 59 мин.
Демьянка
09:46
10:02
465 км.
16 ч. 7 мин.
Юность-Комсомольская
11:40
11:42
549 км.
18 ч. 1 мин.
Тобольск
13:36
13:51
634 км.
19 ч. 57 мин.
Тюмень
18:10
18:45
842 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Талица
20:55
20:57
949 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Камышлов
22:04
22:08
1015 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Каменск-Уральский
23:52
00:10
1082 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Челябинск-Главный
02:56
03:41
1228 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Чебаркуль
04:53
04:55
1297 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Миасс 1
05:18
05:20
1312 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Златоуст
06:27
06:29
1344 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Бердяуш
07:30
07:32
1380 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Сулея
08:01
08:03
1396 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Вязовая
08:52
08:54
1438 км.
1 д. 15 ч. 13 мин.
Усть-Катав
09:14
09:16
1449 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Кропачево
09:43
10:07
1464 км.
1 д. 16 ч. 4 мин.
Симская
10:33
10:34
1482 км.
1 д. 16 ч. 54 мин.
Аша
11:09
11:11
1510 км.
1 д. 17 ч. 30 мин.
Уфа
12:52
13:26
1598 км.
1 д. 19 ч. 13 мин.
Раевка
15:54
15:56
1698 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Аксаково
17:14
17:18
1749 км.
1 д. 23 ч. 35 мин.
Приютово
17:37
17:39
1768 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Абдулино
18:12
18:14
1798 км.
2 д. 0 ч. 33 мин.
Бугуруслан
19:47
19:49
1879 км.
2 д. 2 ч. 8 мин.
Похвистнево
20:06
20:08
1898 км.
2 д. 2 ч. 27 мин.
Новоотрадная
20:59
21:01
1959 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Кинель
21:43
21:45
2008 км.
2 д. 4 ч. 4 мин.
Самара
22:26
23:34
2042 км.
2 д. 4 ч. 47 мин.
Новокуйбышевская
00:01
00:03
2058 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Чапаевск
00:21
00:23
2078 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Сызрань Город
02:51
03:03
2162 км.
2 д. 9 ч. 12 мин.
Возрождение
04:06
04:08
2214 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Сенная
05:29
05:31
2315 км.
2 д. 11 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
07:47
08:25
2410 км.
2 д. 14 ч. 8 мин.
Урбах
10:12
10:14
2486 км.
2 д. 16 ч. 33 мин.
Красный Кут
10:51
10:53
2517 км.
2 д. 17 ч. 12 мин.
Гмелинская
12:02
12:04
2581 км.
2 д. 18 ч. 23 мин.
Палласовка
12:34
12:36
2617 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Эльтон
14:06
14:08
2719 км.
2 д. 20 ч. 27 мин.
Верхний Баскунчак
15:22
15:42
2819 км.
2 д. 21 ч. 43 мин.
Харабалинская
17:05
17:07
2918 км.
2 д. 23 ч. 26 мин.
Ашулук
17:26
17:28
2932 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Аксарайская
18:34
18:36
3005 км.
3 д. 0 ч. 55 мин.
Астрахань
19:26
3053 км.
3 д. 1 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Астрахань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 1
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.