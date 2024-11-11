Поезд 447Е Нижневартовск — Астрахань

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:39

Нижневартовск

3 д. 1 ч. 47 мин.

19:26

Астрахань

51

Маршрут следования поезда 447Е Нижневартовск — Астрахань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Астрахань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

17:39

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

18:27

13 мин.

18:40

38 км.

0 ч. 48 мин.

Лангепасовский

19:42

5 мин.

19:47

83 км.

2 ч. 3 мин.

Ульт Ягун

21:18

2 мин.

21:20

141 км.

3 ч. 39 мин.

Сургут

00:22

206 мин.

03:48

193 км.

6 ч. 43 мин.

Пыть-Ях

05:15

5 мин.

05:20

258 км.

11 ч. 36 мин.

Салым

07:38

5 мин.

07:43

365 км.

13 ч. 59 мин.

Демьянка

09:46

16 мин.

10:02

465 км.

16 ч. 7 мин.

Юность-Комсомольская

11:40

2 мин.

11:42

549 км.

18 ч. 1 мин.

Тобольск

13:36

15 мин.

13:51

634 км.

19 ч. 57 мин.

Тюмень

18:10

35 мин.

18:45

842 км.

1 д. 0 ч. 31 мин.

Талица

20:55

2 мин.

20:57

949 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Камышлов

22:04

4 мин.

22:08

1015 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Каменск-Уральский

23:52

18 мин.

00:10

1082 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Челябинск-Главный

02:56

45 мин.

03:41

1228 км.

1 д. 9 ч. 17 мин.

Чебаркуль

04:53

2 мин.

04:55

1297 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Миасс 1

05:18

2 мин.

05:20

1312 км.

1 д. 11 ч. 39 мин.

Златоуст

06:27

2 мин.

06:29

1344 км.

1 д. 12 ч. 48 мин.

Бердяуш

07:30

2 мин.

07:32

1380 км.

1 д. 13 ч. 51 мин.

Сулея

08:01

2 мин.

08:03

1396 км.

1 д. 14 ч. 22 мин.

Вязовая

08:52

2 мин.

08:54

1438 км.

1 д. 15 ч. 13 мин.

Усть-Катав

09:14

2 мин.

09:16

1449 км.

1 д. 15 ч. 35 мин.

Кропачево

09:43

24 мин.

10:07

1464 км.

1 д. 16 ч. 4 мин.

Симская

10:33

1 мин.

10:34

1482 км.

1 д. 16 ч. 54 мин.

Аша

11:09

2 мин.

11:11

1510 км.

1 д. 17 ч. 30 мин.

Уфа

12:52

34 мин.

13:26

1598 км.

1 д. 19 ч. 13 мин.

Раевка

15:54

2 мин.

15:56

1698 км.

1 д. 22 ч. 15 мин.

Аксаково

17:14

4 мин.

17:18

1749 км.

1 д. 23 ч. 35 мин.

Приютово

17:37

2 мин.

17:39

1768 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Абдулино

18:12

2 мин.

18:14

1798 км.

2 д. 0 ч. 33 мин.

Бугуруслан

19:47

2 мин.

19:49

1879 км.

2 д. 2 ч. 8 мин.

Похвистнево

20:06

2 мин.

20:08

1898 км.

2 д. 2 ч. 27 мин.

Новоотрадная

20:59

2 мин.

21:01

1959 км.

2 д. 3 ч. 20 мин.

Кинель

21:43

2 мин.

21:45

2008 км.

2 д. 4 ч. 4 мин.

Самара

22:26

68 мин.

23:34

2042 км.

2 д. 4 ч. 47 мин.

Новокуйбышевская

00:01

2 мин.

00:03

2058 км.

2 д. 6 ч. 22 мин.

Чапаевск

00:21

2 мин.

00:23

2078 км.

2 д. 6 ч. 42 мин.

Сызрань Город

02:51

12 мин.

03:03

2162 км.

2 д. 9 ч. 12 мин.

Возрождение

04:06

2 мин.

04:08

2214 км.

2 д. 10 ч. 27 мин.

Сенная

05:29

2 мин.

05:31

2315 км.

2 д. 11 ч. 50 мин.

Саратов 1
Пассажирский

07:47

38 мин.

08:25

2410 км.

2 д. 14 ч. 8 мин.

Урбах

10:12

2 мин.

10:14

2486 км.

2 д. 16 ч. 33 мин.

Красный Кут

10:51

2 мин.

10:53

2517 км.

2 д. 17 ч. 12 мин.

Гмелинская

12:02

2 мин.

12:04

2581 км.

2 д. 18 ч. 23 мин.

Палласовка

12:34

2 мин.

12:36

2617 км.

2 д. 18 ч. 55 мин.

Эльтон

14:06

2 мин.

14:08

2719 км.

2 д. 20 ч. 27 мин.

Верхний Баскунчак

15:22

20 мин.

15:42

2819 км.

2 д. 21 ч. 43 мин.

Харабалинская

17:05

2 мин.

17:07

2918 км.

2 д. 23 ч. 26 мин.

Ашулук

17:26

2 мин.

17:28

2932 км.

2 д. 23 ч. 47 мин.

Аксарайская

18:34

2 мин.

18:36

3005 км.

3 д. 0 ч. 55 мин.

Астрахань

19:26

3053 км.

3 д. 1 ч. 47 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Астрахань

Погода на станциях Нижневартовск и Астрахань

Информация о поезде 447Е

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Астрахань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 447Е. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 17:39 и прибывает на конечную станцию Астрахань в 19:26. Вся дорога занимает 3 д. 1 ч. 47 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 6452 руб.
  • стоимость купейного места – 6452 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 447Е Нижневартовск - Астрахань: провоз багажа, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

206 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

6452 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 1

  1. Асия

    Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 447Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
