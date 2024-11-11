Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 088Й Самара — Нижневартовск.
20:57
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
43
Маршрут следования поезда 088Й Самара — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
20:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кинель
21:37
21:39
34 км.
0 ч. 40 мин.
Новоотрадная
22:20
22:22
83 км.
1 ч. 23 мин.
Толкай
22:38
22:40
99 км.
1 ч. 41 мин.
Похвистнево
23:24
23:26
144 км.
2 ч. 27 мин.
Бугуруслан
23:45
23:47
163 км.
2 ч. 48 мин.
Абдулино
01:17
01:19
244 км.
4 ч. 20 мин.
Приютово
01:53
01:55
274 км.
4 ч. 56 мин.
Аксаково
02:16
02:18
293 км.
5 ч. 19 мин.
Аксеново
02:50
02:52
324 км.
5 ч. 53 мин.
Раевка
03:25
03:27
350 км.
6 ч. 28 мин.
Давлеканово
03:45
03:47
368 км.
6 ч. 48 мин.
Уфа
05:40
06:22
452 км.
8 ч. 43 мин.
Аша
08:23
08:25
540 км.
11 ч. 26 мин.
Миньяр
08:45
08:47
557 км.
11 ч. 48 мин.
Симская
09:04
09:06
569 км.
12 ч. 7 мин.
Кропачево
09:30
09:49
587 км.
12 ч. 33 мин.
Усть-Катав
10:18
10:20
602 км.
13 ч. 21 мин.
Вязовая
10:37
10:39
613 км.
13 ч. 40 мин.
Сулея
11:28
11:30
655 км.
14 ч. 31 мин.
Бердяуш
11:59
12:01
671 км.
15 ч. 2 мин.
Златоуст
13:00
13:04
707 км.
16 ч. 3 мин.
Миасс 1
14:17
14:19
739 км.
17 ч. 20 мин.
Чебаркуль
14:46
14:48
754 км.
17 ч. 49 мин.
Челябинск-Главный
16:00
16:40
823 км.
19 ч. 3 мин.
Каменск-Уральский
20:11
20:13
969 км.
23 ч. 14 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
22:03
22:35
1062 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Богданович
00:17
00:19
1150 км.
1 д. 3 ч. 20 мин.
Еланский
00:43
00:45
1176 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Камышлов
01:03
01:05
1190 км.
1 д. 4 ч. 6 мин.
Талица
02:05
02:07
1256 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Тюмень
03:38
04:36
1363 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Тобольск
08:13
08:33
1571 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Юность-Комсомольская
10:05
10:10
1656 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Демьянка
11:31
11:47
1740 км.
1 д. 14 ч. 34 мин.
Салым
13:37
13:39
1840 км.
1 д. 16 ч. 40 мин.
Куть-Ях
14:44
14:46
1882 км.
1 д. 17 ч. 47 мин.
Пыть-Ях
16:04
16:22
1946 км.
1 д. 19 ч. 7 мин.
Сургут
17:38
18:38
2011 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Ульт Ягун
19:43
19:45
2063 км.
1 д. 22 ч. 46 мин.
Лангепасовский
20:49
21:05
2121 км.
1 д. 23 ч. 52 мин.
Мегион
22:14
22:17
2166 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Нижневартовск 1
23:03
2204 км.
2 д. 2 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
покупала билеты на этом сайте, сейчас хочу оставить отзыв. Поезд был хороший, ничего сказать не могу. Проводницы знающие. Благодарю!! Буду советовать
Поездка прошла замечательно. Никаких осложнений не возникало. В вагоне было убрано и довольно комфортно. Но все же видно, что вагон староват.
Здравствуйте! Благодарю ваз за возможность оставить отзыв и рассказать о поезде. Начну с того, что проводники оказались очень приятными девочками, но уже видно что не первый год на поездах работают. Все рассказали и показали. Также отмечу что вагон был чистым и убранным. Везде все лежало на своих местах. Постельное белье выдали заранее. В туалете был нюанс – только холодная вода из крана лилась. Но это мелочи. Поездкой я осталась довольна.
Ждал белье, ждал, по итогу пришлось идти самому и забирать. Так бы и не дождался его. Проводница сидела и разговаривала по телефону и было видно что не по работе.
Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.