Поезд 088Й Самара — Нижневартовск

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:57

Самара

2 д. 2 ч. 6 мин.

23:03

Нижневартовск

43

Маршрут следования поезда 088Й Самара — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Самара — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Самара

20:57

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кинель

21:37

2 мин.

21:39

34 км.

0 ч. 40 мин.

Новоотрадная

22:20

2 мин.

22:22

83 км.

1 ч. 23 мин.

Толкай

22:38

2 мин.

22:40

99 км.

1 ч. 41 мин.

Похвистнево

23:24

2 мин.

23:26

144 км.

2 ч. 27 мин.

Бугуруслан

23:45

2 мин.

23:47

163 км.

2 ч. 48 мин.

Абдулино

01:17

2 мин.

01:19

244 км.

4 ч. 20 мин.

Приютово

01:53

2 мин.

01:55

274 км.

4 ч. 56 мин.

Аксаково

02:16

2 мин.

02:18

293 км.

5 ч. 19 мин.

Аксеново

02:50

2 мин.

02:52

324 км.

5 ч. 53 мин.

Раевка

03:25

2 мин.

03:27

350 км.

6 ч. 28 мин.

Давлеканово

03:45

2 мин.

03:47

368 км.

6 ч. 48 мин.

Уфа

05:40

42 мин.

06:22

452 км.

8 ч. 43 мин.

Аша

08:23

2 мин.

08:25

540 км.

11 ч. 26 мин.

Миньяр

08:45

2 мин.

08:47

557 км.

11 ч. 48 мин.

Симская

09:04

2 мин.

09:06

569 км.

12 ч. 7 мин.

Кропачево

09:30

19 мин.

09:49

587 км.

12 ч. 33 мин.

Усть-Катав

10:18

2 мин.

10:20

602 км.

13 ч. 21 мин.

Вязовая

10:37

2 мин.

10:39

613 км.

13 ч. 40 мин.

Сулея

11:28

2 мин.

11:30

655 км.

14 ч. 31 мин.

Бердяуш

11:59

2 мин.

12:01

671 км.

15 ч. 2 мин.

Златоуст

13:00

4 мин.

13:04

707 км.

16 ч. 3 мин.

Миасс 1

14:17

2 мин.

14:19

739 км.

17 ч. 20 мин.

Чебаркуль

14:46

2 мин.

14:48

754 км.

17 ч. 49 мин.

Челябинск-Главный

16:00

40 мин.

16:40

823 км.

19 ч. 3 мин.

Каменск-Уральский

20:11

2 мин.

20:13

969 км.

23 ч. 14 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

22:03

32 мин.

22:35

1062 км.

1 д. 1 ч. 6 мин.

Богданович

00:17

2 мин.

00:19

1150 км.

1 д. 3 ч. 20 мин.

Еланский

00:43

2 мин.

00:45

1176 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Камышлов

01:03

2 мин.

01:05

1190 км.

1 д. 4 ч. 6 мин.

Талица

02:05

2 мин.

02:07

1256 км.

1 д. 5 ч. 8 мин.

Тюмень

03:38

58 мин.

04:36

1363 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Тобольск

08:13

20 мин.

08:33

1571 км.

1 д. 11 ч. 16 мин.

Юность-Комсомольская

10:05

5 мин.

10:10

1656 км.

1 д. 13 ч. 8 мин.

Демьянка

11:31

16 мин.

11:47

1740 км.

1 д. 14 ч. 34 мин.

Салым

13:37

2 мин.

13:39

1840 км.

1 д. 16 ч. 40 мин.

Куть-Ях

14:44

2 мин.

14:46

1882 км.

1 д. 17 ч. 47 мин.

Пыть-Ях

16:04

18 мин.

16:22

1946 км.

1 д. 19 ч. 7 мин.

Сургут

17:38

60 мин.

18:38

2011 км.

1 д. 20 ч. 41 мин.

Ульт Ягун

19:43

2 мин.

19:45

2063 км.

1 д. 22 ч. 46 мин.

Лангепасовский

20:49

16 мин.

21:05

2121 км.

1 д. 23 ч. 52 мин.

Мегион

22:14

3 мин.

22:17

2166 км.

2 д. 1 ч. 17 мин.

Нижневартовск 1

23:03

2204 км.

2 д. 2 ч. 6 мин.

Информация о поезде 088Й

Планируете поездку по маршруту Самара — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 088Й. Этот поезд отправляется со станции Самара в 20:57 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 23:03. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 6 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 29 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 088Й

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Вера

    покупала билеты на этом сайте, сейчас хочу оставить отзыв. Поезд был хороший, ничего сказать не могу. Проводницы знающие. Благодарю!! Буду советовать

  2. Руслан

    Поездка прошла замечательно. Никаких осложнений не возникало. В вагоне было убрано и довольно комфортно. Но все же видно, что вагон староват.

  3. Дина

    Здравствуйте! Благодарю ваз за возможность оставить отзыв и рассказать о поезде. Начну с того, что проводники оказались очень приятными девочками, но уже видно что не первый год на поездах работают. Все рассказали и показали. Также отмечу что вагон был чистым и убранным. Везде все лежало на своих местах. Постельное белье выдали заранее. В туалете был нюанс – только холодная вода из крана лилась. Но это мелочи. Поездкой я осталась довольна.

  4. Давид Анатольевич

    Ждал белье, ждал, по итогу пришлось идти самому и забирать. Так бы и не дождался его. Проводница сидела и разговаривала по телефону и было видно что не по работе.

  5. Екатерина Д.

    Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
