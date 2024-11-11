Поезд 125Е Новый Уренгой — Новосибирск (Обь)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:39

Новый Уренгой

1 д. 21 ч. 28 мин.

16:07

Новосибирск

34

Маршрут следования поезда 125Е Новый Уренгой — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новый Уренгой — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новый Уренгой

18:39

0 км.

0 ч. 0 мин.

Коротчаево

20:29

8 мин.

20:37

69 км.

1 ч. 50 мин.

Сывдарма

21:59

2 мин.

22:01

145 км.

3 ч. 20 мин.

Пуровск

22:49

10 мин.

22:59

182 км.

4 ч. 10 мин.

Пурпе

23:58

17 мин.

00:15

246 км.

5 ч. 19 мин.

Ханымей

01:58

30 мин.

02:28

338 км.

7 ч. 19 мин.

Ноябрьск 2

03:40

5 мин.

03:45

401 км.

9 ч. 1 мин.

Ноябрьск 1

04:01

17 мин.

04:18

412 км.

9 ч. 22 мин.

Когалым

05:51

5 мин.

05:56

515 км.

11 ч. 12 мин.

Ульт Ягун

07:27

2 мин.

07:29

601 км.

12 ч. 48 мин.

Сургут

08:29

40 мин.

09:09

653 км.

13 ч. 50 мин.

Усть-Юган

10:38

2 мин.

10:40

695 км.

15 ч. 59 мин.

Пыть-Ях

11:07

10 мин.

11:17

718 км.

16 ч. 28 мин.

Куть-Ях

12:47

2 мин.

12:49

782 км.

18 ч. 8 мин.

Салым

13:41

5 мин.

13:46

824 км.

19 ч. 2 мин.

Демьянка

15:40

16 мин.

15:56

924 км.

21 ч. 1 мин.

Юность-Комсомольская

17:34

2 мин.

17:36

1008 км.

22 ч. 55 мин.

Тобольск

19:21

10 мин.

19:31

1093 км.

1 д. 0 ч. 42 мин.

Тюмень

23:55

31 мин.

00:26

1301 км.

1 д. 5 ч. 16 мин.

Ялуторовск

01:31

2 мин.

01:33

1372 км.

1 д. 6 ч. 52 мин.

Заводоуковская

01:52

2 мин.

01:54

1393 км.

1 д. 7 ч. 13 мин.

Омутинская

02:44

1 мин.

02:45

1462 км.

1 д. 8 ч. 5 мин.

Голышманово

03:19

2 мин.

03:21

1506 км.

1 д. 8 ч. 40 мин.

Ишим

04:20

15 мин.

04:35

1582 км.

1 д. 9 ч. 41 мин.

Маслянская

05:13

1 мин.

05:14

1625 км.

1 д. 10 ч. 34 мин.

Называевская

06:12

2 мин.

06:14

1711 км.

1 д. 11 ч. 33 мин.

Любинская

07:11

2 мин.

07:13

1807 км.

1 д. 12 ч. 32 мин.

Омск
Омск Пассажирский

07:53

38 мин.

08:31

1857 км.

1 д. 13 ч. 14 мин.

Калачинская

09:28

2 мин.

09:30

1933 км.

1 д. 14 ч. 49 мин.

Татарская

10:26

2 мин.

10:28

2022 км.

1 д. 15 ч. 47 мин.

Чаны

11:04

2 мин.

11:06

2073 км.

1 д. 16 ч. 25 мин.

Озеро-Карачинское

11:18

4 мин.

11:22

2085 км.

1 д. 16 ч. 39 мин.

Барабинск

12:20

23 мин.

12:43

2173 км.

1 д. 17 ч. 41 мин.

Новосибирск
Главный

16:07

2463 км.

1 д. 21 ч. 28 мин.

Информация о поезде 125Е

Планируете поездку по маршруту Новый Уренгой — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 125Е. Этот поезд отправляется со станции Новый Уренгой в 18:39 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 16:07. Вся дорога занимает 1 д. 21 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 12 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 125Е

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Василиса

    Персонал очень приветливый и отзывчивый, обслуживают очень хорошо. Единственный недостаток что вагоны старые и давно уже состав пора начать менять на новый, как это делают в поездах на других направлениях.

  2. БЫВАЛЫЙ

    Хреново что нельзя выбирать себе попутчиков. Когда в поезд садится дама с несколькими детьми – то всегда проблема для всего вагона. Предлагаю сделать для них какой-нибудь отдельный вагон.

  3. Алёна

    Благодарствую за хорошую поездку. Поезд дальнего следования, это понятно. Но не могли бы вы сделать так, чтобы на долгих стоянках мы не замерзали в вагоне, а чтобы хотя бы печка работала? Ну или сделать так, чтобы поезд не стоял по часу (Я про Тюмень)

  4. Валерия Маслянюк

    Отличный поезд. Много раз на нем ездила и постоянно подмечаю, что проводницы очень стараются. Думаю, что это прежде всего заслуга начальника поезда. Выпишите им премии за старания.

  5. ОЛЬГА

    Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
