Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 125Е Новый Уренгой — Новосибирск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 125Е Новый Уренгой — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
18:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
20:29
20:37
69 км.
1 ч. 50 мин.
Сывдарма
21:59
22:01
145 км.
3 ч. 20 мин.
Пуровск
22:49
22:59
182 км.
4 ч. 10 мин.
Пурпе
23:58
00:15
246 км.
5 ч. 19 мин.
Ханымей
01:58
02:28
338 км.
7 ч. 19 мин.
Ноябрьск 2
03:40
03:45
401 км.
9 ч. 1 мин.
Ноябрьск 1
04:01
04:18
412 км.
9 ч. 22 мин.
Когалым
05:51
05:56
515 км.
11 ч. 12 мин.
Ульт Ягун
07:27
07:29
601 км.
12 ч. 48 мин.
Сургут
08:29
09:09
653 км.
13 ч. 50 мин.
Усть-Юган
10:38
10:40
695 км.
15 ч. 59 мин.
Пыть-Ях
11:07
11:17
718 км.
16 ч. 28 мин.
Куть-Ях
12:47
12:49
782 км.
18 ч. 8 мин.
Салым
13:41
13:46
824 км.
19 ч. 2 мин.
Демьянка
15:40
15:56
924 км.
21 ч. 1 мин.
Юность-Комсомольская
17:34
17:36
1008 км.
22 ч. 55 мин.
Тобольск
19:21
19:31
1093 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Тюмень
23:55
00:26
1301 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Ялуторовск
01:31
01:33
1372 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Заводоуковская
01:52
01:54
1393 км.
1 д. 7 ч. 13 мин.
Омутинская
02:44
02:45
1462 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
Голышманово
03:19
03:21
1506 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Ишим
04:20
04:35
1582 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Маслянская
05:13
05:14
1625 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Называевская
06:12
06:14
1711 км.
1 д. 11 ч. 33 мин.
Любинская
07:11
07:13
1807 км.
1 д. 12 ч. 32 мин.
Омск
Пассажирский
07:53
08:31
1857 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Калачинская
09:28
09:30
1933 км.
1 д. 14 ч. 49 мин.
Татарская
10:26
10:28
2022 км.
1 д. 15 ч. 47 мин.
Чаны
11:04
11:06
2073 км.
1 д. 16 ч. 25 мин.
Озеро-Карачинское
11:18
11:22
2085 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Барабинск
12:20
12:43
2173 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
16:07
2463 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новый Уренгой → Новосибирск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Персонал очень приветливый и отзывчивый, обслуживают очень хорошо. Единственный недостаток что вагоны старые и давно уже состав пора начать менять на новый, как это делают в поездах на других направлениях.
Хреново что нельзя выбирать себе попутчиков. Когда в поезд садится дама с несколькими детьми – то всегда проблема для всего вагона. Предлагаю сделать для них какой-нибудь отдельный вагон.
Благодарствую за хорошую поездку. Поезд дальнего следования, это понятно. Но не могли бы вы сделать так, чтобы на долгих стоянках мы не замерзали в вагоне, а чтобы хотя бы печка работала? Ну или сделать так, чтобы поезд не стоял по часу (Я про Тюмень)
Отличный поезд. Много раз на нем ездила и постоянно подмечаю, что проводницы очень стараются. Думаю, что это прежде всего заслуга начальника поезда. Выпишите им премии за старания.
Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.