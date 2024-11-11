Маршрут следования и продажа билетов
20:10
1 д. 22 ч. 30 мин.
18:40
32
Маршрут следования поезда 093Н Барнаул — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ребриха
22:18
22:33
104 км.
2 ч. 8 мин.
Корчино
23:32
23:50
150 км.
3 ч. 22 мин.
Леньки
00:57
00:59
227 км.
4 ч. 47 мин.
Новоблаговещенка
01:38
01:43
266 км.
5 ч. 28 мин.
Кулунда
03:12
03:56
337 км.
7 ч. 2 мин.
Табуны
04:22
04:30
361 км.
8 ч. 12 мин.
Славгород
04:55
05:10
386 км.
8 ч. 45 мин.
Карасук 1
06:28
06:58
478 км.
10 ч. 18 мин.
Иртышское
09:50
10:20
684 км.
13 ч. 40 мин.
Омск
Пассажирский
12:48
13:53
834 км.
16 ч. 38 мин.
Любинская
14:33
14:35
884 км.
18 ч. 23 мин.
Называевская
15:33
15:35
980 км.
19 ч. 23 мин.
Маслянская
16:37
16:39
1066 км.
20 ч. 27 мин.
Ишим
17:24
17:29
1109 км.
21 ч. 14 мин.
Голышманово
18:33
19:06
1185 км.
22 ч. 23 мин.
Омутинская
19:37
19:38
1229 км.
23 ч. 27 мин.
Заводоуковская
20:48
20:50
1298 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Ялуторовск
21:14
21:16
1319 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Тюмень
22:21
22:51
1390 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Тобольск
02:11
02:21
1598 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Юность-Комсомольская
03:43
03:45
1683 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Демьянка
05:08
05:24
1767 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Салым
06:53
06:55
1867 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Куть-Ях
07:41
07:43
1909 км.
1 д. 11 ч. 31 мин.
Пыть-Ях
08:44
08:49
1973 км.
1 д. 12 ч. 34 мин.
Усть-Юган
09:16
09:18
1996 км.
1 д. 13 ч. 6 мин.
Сургут
10:46
11:26
2038 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Ульт Ягун
13:30
13:56
2090 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Лангепасовский
16:18
16:20
2148 км.
1 д. 20 ч. 8 мин.
Мегион
17:39
17:41
2193 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Нижневартовск 1
18:40
2231 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Добрый вечер. Скажу следующее. Поездка сама прошла хорошо и лично к проводнику у меня вопросов никаких нет. Но вот состояние вагонов вообще отвратительное. Это даже не прошлый век, а позапрошлый. А билеты стоят как будто я на поезде повышенной комфортности еду.
Проводник очень хорошо работал. Впервые столкнулся с таким крутым сервисом. Спасибо!
Ехала на верхней полке и пожалела, что взяла билет именно туда. Духота была такая, что умереть можно было. Хорошо, что я взяла с собой веер – вот им всю дорогу и обдувала себя. До европейского комфорта нашим поездам как до луны пешком.
Порадовали вежливы проводники и просто супер сервис. Такого хорошего и доброго отношения к себе я давно не видела))) Туалеты были чистыми с туалетной бумагой на месте. Рекомендую 93 поезд.
Поездка прошла очень хорошо спасибо проводникам за совестное выполнение работы
Я не довольна поездкой. В вагоне было довольно грязно и видно, что убирались давно. Сам по себе поезд неплохой, еще не добили. Но как можно подметать коврики веником, который смочили просто в воде!? На улице уже давно нанотехнологии, 5G и все такое. А они мокрую грязь в вагоне веником разводят. Неужели сложно взять пылесос???