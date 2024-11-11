Маршрут следования и продажа билетов
18:08
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
49
Маршрут следования поезда 095У Барнаул — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
18:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ребриха
19:41
19:44
104 км.
1 ч. 33 мин.
Корчино
20:24
20:27
150 км.
2 ч. 16 мин.
Гилевка
21:09
21:12
203 км.
3 ч. 1 мин.
Леньки
21:37
21:40
227 км.
3 ч. 29 мин.
Новоблаговещенка
22:20
22:25
266 км.
4 ч. 12 мин.
Кулунда
23:46
00:11
337 км.
5 ч. 38 мин.
Табуны
00:38
00:40
361 км.
6 ч. 30 мин.
Славгород
01:06
01:16
386 км.
6 ч. 58 мин.
Бурла
01:56
01:58
430 км.
7 ч. 48 мин.
Карасук 1
02:40
03:12
478 км.
8 ч. 32 мин.
Осолодино
03:26
03:28
485 км.
9 ч. 18 мин.
Озерное Приволье
03:34
03:35
488 км.
9 ч. 26 мин.
Савкино
03:50
03:51
499 км.
9 ч. 42 мин.
Баган
04:14
04:16
525 км.
10 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 162км
04:25
04:26
533 км.
10 ч. 17 мин.
Разъезд 151км
04:36
04:37
543 км.
10 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 142км
04:46
04:47
551 км.
10 ч. 38 мин.
Купино
05:00
05:02
561 км.
10 ч. 52 мин.
Шипицыно
05:35
05:38
594 км.
11 ч. 27 мин.
Чистоозерная
06:03
06:10
620 км.
11 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 56км
06:27
06:28
635 км.
12 ч. 19 мин.
Табулга
06:45
06:48
645 км.
12 ч. 37 мин.
Горькоозерный
07:00
07:01
657 км.
12 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 22км
07:12
07:13
666 км.
13 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 4км
07:34
07:35
684 км.
13 ч. 26 мин.
Татарская
07:43
08:10
687 км.
13 ч. 35 мин.
Калачинская
09:22
09:24
776 км.
15 ч. 14 мин.
Омск
Пассажирский
10:22
17:30
852 км.
16 ч. 14 мин.
Любинская
18:12
18:14
902 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Называевская
19:14
19:16
998 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Маслянская
20:18
20:20
1084 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Ишим
21:02
21:17
1127 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Голышманово
22:20
22:23
1203 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Омутинская
23:01
23:03
1247 км.
1 д. 4 ч. 53 мин.
Заводоуковская
23:59
00:02
1316 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Ялуторовск
00:25
00:28
1337 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Тюмень
01:30
02:04
1408 км.
1 д. 7 ч. 22 мин.
Тобольск
05:55
06:00
1616 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Юность-Комсомольская
07:23
07:25
1701 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Демьянка
08:43
08:59
1785 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Салым
10:44
10:46
1885 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Куть-Ях
11:31
11:33
1927 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
12:39
12:44
1991 км.
1 д. 18 ч. 31 мин.
Сургут
13:56
14:36
2056 км.
1 д. 19 ч. 48 мин.
Ульт Ягун
15:48
15:53
2108 км.
1 д. 21 ч. 40 мин.
Лангепасовский
16:59
17:07
2166 км.
1 д. 22 ч. 51 мин.
Мегион
17:57
18:13
2211 км.
1 д. 23 ч. 49 мин.
Нижневартовск 1
19:00
2249 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка прошла хорошо, спасибо большое
Поезд как попадется. В один раз, когда ехал с братом был нормальный вагон и проводник. Все тогда устроило. Потом я ехал один, взял билет рядом с туалетом и пожалел до конца поездки. В итоге был страшно недоволен. Плюс состояние вагона оставляло желать лушеее. А вот сейчас ехал – опять нормальный вагон. Как попадет.
Добрый день! Благодарю проводницу Елену за обслуживание. Я еще ни разу не встречала такой проводницы. Всех вам благ!!
Больше на нем не поеду. 2 суток расколбаса в такой тарантайке, я лучше на самолете.
Достаточно приемлемый комфорт за адекватную стоимость. На мой взгляд этот поезд является одним из лучших в своем направлении.
Спасибо за поездку, дочка впервые ехала на поезде и ей очень понравилось. Ночью только было немного прохладно.