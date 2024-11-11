Поезд 144Й Уфа — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:45

Уфа

1 д. 10 ч. 48 мин.

09:33

Нижневартовск

28

Маршрут следования поезда 144Й Уфа — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

22:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Аша

00:16

2 мин.

00:18

88 км.

1 ч. 31 мин.

Симская

00:59

1 мин.

01:00

116 км.

2 ч. 14 мин.

Кропачево

01:26

15 мин.

01:41

134 км.

2 ч. 41 мин.

Усть-Катав

02:12

2 мин.

02:14

149 км.

3 ч. 27 мин.

Вязовая

02:30

2 мин.

02:32

160 км.

3 ч. 45 мин.

Сулея

03:15

2 мин.

03:17

202 км.

4 ч. 30 мин.

Бердяуш

03:43

2 мин.

03:45

218 км.

4 ч. 58 мин.

Златоуст

04:45

2 мин.

04:47

254 км.

6 ч. 0 мин.

Миасс 1

05:54

2 мин.

05:56

286 км.

7 ч. 9 мин.

Чебаркуль

06:21

2 мин.

06:23

301 км.

7 ч. 36 мин.

Челябинск-Главный

07:40

34 мин.

08:14

370 км.

8 ч. 55 мин.

Каменск-Уральский

10:58

18 мин.

11:16

516 км.

12 ч. 13 мин.

Камышлов

12:48

2 мин.

12:50

583 км.

14 ч. 3 мин.

Талица

13:56

2 мин.

13:58

649 км.

15 ч. 11 мин.

Тугулым

14:38

2 мин.

14:40

697 км.

15 ч. 53 мин.

Тюмень

15:33

31 мин.

16:04

756 км.

16 ч. 48 мин.

Тобольск

19:48

10 мин.

19:58

964 км.

21 ч. 3 мин.

Юность-Комсомольская

21:47

2 мин.

21:49

1049 км.

23 ч. 2 мин.

Демьянка

23:16

16 мин.

23:32

1133 км.

1 д. 0 ч. 31 мин.

Салым

01:15

2 мин.

01:17

1233 км.

1 д. 2 ч. 30 мин.

Куть-Ях

02:07

2 мин.

02:09

1275 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Пыть-Ях

03:23

5 мин.

03:28

1339 км.

1 д. 4 ч. 38 мин.

Сургут

05:18

40 мин.

05:58

1404 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Ульт Ягун

06:54

2 мин.

06:56

1456 км.

1 д. 8 ч. 9 мин.

Лангепасовский

07:59

3 мин.

08:02

1514 км.

1 д. 9 ч. 14 мин.

Мегион

08:47

3 мин.

08:50

1559 км.

1 д. 10 ч. 2 мин.

Нижневартовск 1

09:33

1597 км.

1 д. 10 ч. 48 мин.

Информация о поезде 144Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 144Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 22:45 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 09:33. Вся дорога занимает 1 д. 10 ч. 48 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 144Й

Количество остановок поезда:

28 станций

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна Валентиновна

    Что сказать – поезд как поезд. Если смотреть на всю поездку в целом – то вполне комфортно. Единственный недостаток был в том, что нельзя было регулировать кондиционер в вагоне. Иногда было прохладно из-за этого

    Ответить
  2. Артур Сергеевич

    Не поездка а 7 кругов ада. Кондиционер не пашет, туалет воняет, за коном тупо +33, а внутри я даже не знаю… Туалет старый – на каждой станции закрывают, сиди лови момент, когда можно заскочить справить нужду. И ты такой не один, таких много.

    Ответить
  3. Базекина Ирина

    Я ехала на верхней полке и чуть не зажарилась там от духоты. Кондеционера нет и в помине, хорошо что взяла с собой веер, хоть как-то можно было пережить эту жару. Дискомфортно и липко.

    Ответить
  4. Елена В.

    Так как я не курящая, мне сложно переносить запах сигаретного дыма. А тут многие пассажиры всю дорогу только и делали, что ходили курить. Не могли бы вы (если руководство читает этот отзыв) сделать хотя бы небольшую курилку для этих людей с хорошей вытяжкой, чтобы они могли спокойно ходить и курить, а у нас не было это вони.

    Ответить
  5. Клео

    Было не удобно, потому что не работали розетки. Хотела поработать за ноутбуком – не получилось. За проводниц ничего плохого не могу сказать. Девочки работали на совесть. Также было душно в вагоне. У меня есть подозрение, что вентиляция очень слабо работала (если вообще работала).

    Ответить
