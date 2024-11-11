Маршрут следования и продажа билетов
22:45
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
28
Маршрут следования поезда 144Й Уфа — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аша
00:16
00:18
88 км.
1 ч. 31 мин.
Симская
00:59
01:00
116 км.
2 ч. 14 мин.
Кропачево
01:26
01:41
134 км.
2 ч. 41 мин.
Усть-Катав
02:12
02:14
149 км.
3 ч. 27 мин.
Вязовая
02:30
02:32
160 км.
3 ч. 45 мин.
Сулея
03:15
03:17
202 км.
4 ч. 30 мин.
Бердяуш
03:43
03:45
218 км.
4 ч. 58 мин.
Златоуст
04:45
04:47
254 км.
6 ч. 0 мин.
Миасс 1
05:54
05:56
286 км.
7 ч. 9 мин.
Чебаркуль
06:21
06:23
301 км.
7 ч. 36 мин.
Челябинск-Главный
07:40
08:14
370 км.
8 ч. 55 мин.
Каменск-Уральский
10:58
11:16
516 км.
12 ч. 13 мин.
Камышлов
12:48
12:50
583 км.
14 ч. 3 мин.
Талица
13:56
13:58
649 км.
15 ч. 11 мин.
Тугулым
14:38
14:40
697 км.
15 ч. 53 мин.
Тюмень
15:33
16:04
756 км.
16 ч. 48 мин.
Тобольск
19:48
19:58
964 км.
21 ч. 3 мин.
Юность-Комсомольская
21:47
21:49
1049 км.
23 ч. 2 мин.
Демьянка
23:16
23:32
1133 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Салым
01:15
01:17
1233 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Куть-Ях
02:07
02:09
1275 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Пыть-Ях
03:23
03:28
1339 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Сургут
05:18
05:58
1404 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Ульт Ягун
06:54
06:56
1456 км.
1 д. 8 ч. 9 мин.
Лангепасовский
07:59
08:02
1514 км.
1 д. 9 ч. 14 мин.
Мегион
08:47
08:50
1559 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Нижневартовск 1
09:33
1597 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что сказать – поезд как поезд. Если смотреть на всю поездку в целом – то вполне комфортно. Единственный недостаток был в том, что нельзя было регулировать кондиционер в вагоне. Иногда было прохладно из-за этого
Не поездка а 7 кругов ада. Кондиционер не пашет, туалет воняет, за коном тупо +33, а внутри я даже не знаю… Туалет старый – на каждой станции закрывают, сиди лови момент, когда можно заскочить справить нужду. И ты такой не один, таких много.
Я ехала на верхней полке и чуть не зажарилась там от духоты. Кондеционера нет и в помине, хорошо что взяла с собой веер, хоть как-то можно было пережить эту жару. Дискомфортно и липко.
Так как я не курящая, мне сложно переносить запах сигаретного дыма. А тут многие пассажиры всю дорогу только и делали, что ходили курить. Не могли бы вы (если руководство читает этот отзыв) сделать хотя бы небольшую курилку для этих людей с хорошей вытяжкой, чтобы они могли спокойно ходить и курить, а у нас не было это вони.
Было не удобно, потому что не работали розетки. Хотела поработать за ноутбуком – не получилось. За проводниц ничего плохого не могу сказать. Девочки работали на совесть. Также было душно в вагоне. У меня есть подозрение, что вентиляция очень слабо работала (если вообще работала).