Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 087Й Нижневартовск — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 087Й Нижневартовск — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
08:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
09:47
09:50
38 км.
1 ч. 16 мин.
Лангепасовский
10:37
10:52
83 км.
2 ч. 6 мин.
Ульт Ягун
12:30
12:32
141 км.
3 ч. 59 мин.
Сургут
13:24
14:24
193 км.
4 ч. 53 мин.
Пыть-Ях
15:55
16:10
258 км.
7 ч. 24 мин.
Куть-Ях
17:31
17:33
322 км.
9 ч. 0 мин.
Салым
18:32
18:34
364 км.
10 ч. 1 мин.
Демьянка
20:24
20:40
464 км.
11 ч. 53 мин.
Юность-Комсомольская
22:05
22:10
548 км.
13 ч. 34 мин.
Тобольск
23:44
00:09
633 км.
15 ч. 13 мин.
Тюмень
04:06
04:51
841 км.
19 ч. 35 мин.
Талица
06:41
06:43
948 км.
22 ч. 10 мин.
Еланский
08:07
08:09
1029 км.
23 ч. 36 мин.
Богданович
08:42
08:44
1055 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:33
11:04
1143 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Каменск-Уральский
12:45
12:47
1236 км.
1 д. 4 ч. 14 мин.
Челябинск-Главный
15:52
16:30
1382 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Чебаркуль
17:39
17:41
1451 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Миасс 1
18:07
18:09
1466 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Златоуст
19:18
19:22
1498 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Бердяуш
20:23
20:25
1534 км.
1 д. 11 ч. 52 мин.
Сулея
20:54
20:56
1550 км.
1 д. 12 ч. 23 мин.
Вязовая
21:46
21:48
1592 км.
1 д. 13 ч. 15 мин.
Усть-Катав
22:06
22:08
1603 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Кропачево
22:35
22:58
1618 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Симская
23:23
23:25
1636 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Миньяр
23:43
23:45
1648 км.
1 д. 15 ч. 12 мин.
Аша
00:05
00:07
1665 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
Уфа
01:50
02:17
1753 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Давлеканово
04:14
04:16
1837 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Раевка
04:33
04:35
1855 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Аксеново
05:08
05:10
1881 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Аксаково
05:41
05:43
1912 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Приютово
06:03
06:05
1931 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Абдулино
06:34
06:36
1961 км.
1 д. 22 ч. 3 мин.
Бугуруслан
07:55
07:57
2042 км.
1 д. 23 ч. 24 мин.
Похвистнево
08:15
08:17
2061 км.
1 д. 23 ч. 44 мин.
Толкай
09:01
09:03
2106 км.
2 д. 0 ч. 30 мин.
Новоотрадная
09:17
09:19
2122 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Кинель
10:04
10:06
2171 км.
2 д. 1 ч. 33 мин.
Самара
10:48
2205 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Самара Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я разочарована поездкой и сейчас объясню почему. В поезде было грязно что в корридорах, что в самом купе. Убираются здесь наверное раз в месяц. Ехали мы 2 дня, а проводник за все это время подошел к нам только один раз. Вот такой вот сервис. Захочешь кофе- придется самому идти и искать провдоника. За что только деньги платим непонятно.
В вагоне было прохладно.Проводница была не самая приятная женщина, видно было что находится не в настроении и вот вот взорвется.
Здравствуйте. У меня нет каких-то определенных претензий кроме того, что жутко надоело что в вагонах курят. Дело в том, что я не курящая и не переношу запах сигаретного дыма. А курильщики всю дорогу туда-сюда ходят в тамбур курить и все это летит частично в вагон. Ехала 35 часов и нюхала эту вонь. Неужели нельзя сделать вагоны для некурящих!?
Всем привет! Поездка прошла идеально, меня очень хорошо обслужили. Постельное белье которое выдали, просто пахло свежестью!!!
На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.