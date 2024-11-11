Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 115Е Нижневартовск — Омск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:09
1 д. 4 ч. 16 мин.
06:25
23
Маршрут следования поезда 115Е Нижневартовск — Омск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Омск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
02:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
02:57
03:00
38 км.
0 ч. 48 мин.
Лангепасовский
03:50
04:01
83 км.
1 ч. 41 мин.
Ульт Ягун
05:06
05:08
141 км.
2 ч. 57 мин.
Сургут
07:32
08:12
193 км.
5 ч. 23 мин.
Усть-Юган
09:19
09:21
235 км.
7 ч. 10 мин.
Пыть-Ях
09:50
10:00
258 км.
7 ч. 41 мин.
Куть-Ях
11:17
11:19
322 км.
9 ч. 8 мин.
Салым
12:10
12:12
364 км.
10 ч. 1 мин.
Демьянка
13:57
14:13
464 км.
11 ч. 48 мин.
Юность-Комсомольская
15:36
15:38
548 км.
13 ч. 27 мин.
Тобольск
17:02
17:09
633 км.
14 ч. 53 мин.
Тюмень
21:07
21:46
841 км.
18 ч. 58 мин.
Ялуторовск
23:02
23:04
912 км.
20 ч. 53 мин.
Заводоуковская
23:24
23:26
933 км.
21 ч. 15 мин.
Омутинская
00:18
00:20
1002 км.
22 ч. 9 мин.
Голышманово
00:54
00:56
1046 км.
22 ч. 45 мин.
Ишим
01:56
02:11
1122 км.
23 ч. 47 мин.
Маслянская
02:53
03:24
1165 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Мангут
03:59
04:00
1207 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Называевская
04:38
04:40
1250 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Любинская
05:44
05:46
1346 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Омск
Пассажирский
06:25
1396 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Омск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала на этом поезде 5 августа 2021 – поездка прошла хорошо. Ничего плоъого не могу сказать ни о проводнике ни о самом поезде. Понятное дело, что не все идеально, но придираться не буду.
Всем добрый день))) Поездка прошла для меня просто идеально! Начальник поезда очень вежливый и внимательны, как и проводник, который с ним был и обслуживал наш вагон. Единственным минусом были пьяные пассажиры, которые после вагона-ресторана начали смеяться и громко разговаривать. Но благо быстро легли спать и больше не беспокоили никого вокруг.
Нам очень понравилось отношение сотрудников поезда. Внутри чистота и порядок. Из окон не дуло. Были занавески, которыми можно было закрыть окна, чтобы ночью не мешали огни.
Как мне кажется стоимость купейных билетов сильно завышена. За такую стоимость нужно еще завтрак обед и ужин включать, причем из вагона-ресторана чтобы его приносили.
Благодарю. Поездка прошла хорошо. Поезд отличный. Ехал в плацкарте не пожалел.
Слишком долго стоит в Сургуте и Тюмени. Можно загрузиться за 10 минут, а он там по часу стоит. Не забывайте, что во время стоянки не работает кондиционер!