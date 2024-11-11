22:40
1 д. 8 ч. 20 мин.
07:00
Маршрут следования поезда 589И Новый Уренгой — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
01:05
01:20
69 км.
2 ч. 25 мин.
Пуровск
04:07
04:17
182 км.
5 ч. 27 мин.
Пурпе
05:43
06:00
246 км.
7 ч. 3 мин.
Ханымей
08:21
08:26
338 км.
9 ч. 41 мин.
Ноябрьск 2
09:47
09:57
401 км.
11 ч. 7 мин.
Ноябрьск 1
10:15
10:32
412 км.
11 ч. 35 мин.
Когалым
12:20
12:30
515 км.
13 ч. 40 мин.
Сургут
15:42
16:53
640 км.
18 ч. 12 мин.
Пыть-Ях
18:32
18:42
705 км.
19 ч. 52 мин.
Демьянка
23:18
23:34
912 км.
1 д. 0 ч. 38 мин.
Тобольск
02:37
02:52
1081 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Тюмень
07:00
1289 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
